Resultados chocantes nos jogos de ida criam oportunidades de valor na Europa e na Conference League

Times de maior escalão, como Braga, Real Betis e Freiburg, foram derrotados nos jogos de ida de seus confrontos na Europa League. Enquanto isso, a Conference League segue totalmente aberta.

Mercados da Europa League and Conference League Evento Palpite Odds Roma x Bologna Bologna se classifica 3.00 Braga x Ferencvaros Braga se classifica 2.80 Shakhtar Donetsk Vence a Conference League 12.00

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Candidatos favoritos sob risco de eliminação

Diferentemente da Champions League, a competição secundária de clubes da Europa não teve goleadas na última semana. O único time da Europa League a vencer por mais de um gol de diferença foi o azarão Ferencvaros. Os húngaros levam uma vantagem surpreendente de 2 a 0 para Portugal, onde reencontram o Braga nesta semana.

Aston Villa e Porto têm boas chances de avançar após garantirem vitórias magras fora de casa. No entanto, os outros seis confrontos estão com as cartas na mesa para jogos de volta extremamente competitivos.

Freiburg e Real Betis precisam reverter desvantagens de 1 a 0 em casa contra Genk e Panathinaikos, respectivamente. Há uma grande probabilidade de que pelo menos um dos favoritos desses confrontos fique pelo caminho. Isso abriria ainda mais o que já é o lado mais frágil do chaveamento.

O Nottingham Forest é outra equipe da qual se esperava a classificação, mas que agora se vê atrás no placar. O time da Premier League deu 22 chutes e criou 1,72 xG (gols esperados) no jogo de ida em casa contra o Midtjylland. Contudo, os dinamarqueses garantiram o 1 a 0 no City Ground, ficando em ótima posição para "carimbar a faixa" de um gigante.

Já na Conference League, o passeio do Chelsea em 2024/25 deu lugar a uma competição muito mais equilibrada em 2025/26. O Crystal Palace segue como o ligeiro favorito para levar o caneco, mas terá muito trabalho no jogo de volta das oitavas contra o AEK Larnaca.

Os cipriotas seguraram o 0 a 0 no Selhurst Park e foram um dos vários azarões que arrancaram bons resultados na semana passada. O Sigma Olomouc também segurou o Mainz, da Bundesliga, em um empate sem gols. Enquanto isso, a Fiorentina, finalista em duas ocasiões, não passou de um suado 2 a 1 em casa contra o Rakow Czestochowa, da Polônia.

Em quais times vale a pena apostar nos jogos de volta das oitavas?

No papel, a Roma está em uma posição confortável após o empate em 1 a 1 fora de casa no clássico italiano. Porém, o Bologna não vai se intimidar, já que perdeu apenas dois dos seus últimos 17 jogos como visitante em todas as competições.

Eles venceram cada uma das suas últimas quatro partidas fora de casa na Europa League. Os visitantes também podem se apegar ao fato de terem perdido apenas um dos últimos sete encontros entre os clubes.

Dos 39 confrontos anteriores entre clubes da Serie A em competições europeias, apenas 10 tiveram três ou mais gols. Com a expectativa de mais um duelo italiano "fechado", o valor certamente está no lado dos azarões.

Em Portugal, o Ferencvaros precisará de mais uma atuação de gala se quiser despachar o Braga. O time de Robbie Keane impressionou jogando em Budapeste, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos. No entanto, perdeu seus dois últimos compromissos fora de casa na Europa League, incluindo uma goleada de 4 a 0 para o Nottingham Forest.

O Braga tem uma média de 2,00 gols por partida em todas as competições em 2026 e balançou as redes 13 vezes nos seus últimos quatro jogos em casa. Com uma probabilidade implícita de apenas 33,3%, a classificação dos portugueses surge como uma aposta de valor.

Na Conference League, este pode ser o momento ideal para aproveitar as odds altas em uma história de superação. O Shakhtar Donetsk é uma das opções mais atraentes fora do grupo dos principais favoritos.

Eles lideram contra o Lech Poznan por 3 a 1, com AZ ou Sparta Praga como possíveis adversários em uma chave favorável. A eliminação de Palace ou Fiorentina nesta semana aumentaria consideravelmente as chances de pegarem um oponente mais acessível na semifinal.

Ao contrário de muitos clubes nesta competição, os ucranianos possuem vasta bagagem europeia. Eles foram sólidos defensivamente na fase de liga, sofrendo apenas cinco gols. Além disso, o badalado atacante Kauã Elias é uma ameaça real de gol para qualquer defesa.