Bet7 é confiável? Analisamos a casa de apostas

Não é nada fácil escolher uma casa de apostas segura, porém, em nossa avaliação, a Bet7 é confiável.

Neste conteúdo especial sobre por que a Bet7 é confiável, detalhamos os aspectos que comprovam sua responsabilidade com os brasileiros. Isso fica evidente por uma série de fatores, incluindo a licença do site e os mecanismos de segurança empregados nele. Saiba também mais sobre os recursos da casa de apostas e também detalhes sobre o código promocional Bet7.

Bônus de boas vindas

As ofertas de cadastro são essenciais para determinar se vale a pena abrir uma conta em casas de apostas online. Afinal, ativando o bônus, é possível aproveitar melhor os diversos mercados de apostas esportivas disponíveis.

Na Bet7 isso não é diferente, pois a casa conta com um bônus interessante para novos usuários. No tópico abaixo, detalhamos a promoção atualmente à disposição.

Apostas esportivas

Ao criar uma conta no site e fazer um depósito inicial, a empresa disponibiliza um bônus de boas vindas. Na prática, este bônus especial dá aos novos clientes a possibilidade de dobrar o valor do depósito até R$500.

Entretanto, para obter esta vantagem, é necessário seguir alguns requisitos. Confira todos os detalhes na nossa página sobre código promocional Bet7.

Vantagens e desvantagens da Bet7

Como já adiantamos, em nossa opinião, a Bet7 é confiável. Porém, quando pensamos em uma empresa de apostas online, há alguns aspectos importantes para serem analisados. Afinal, nenhum site é 100% perfeito, sendo que todas as plataformas têm prós e contras. A seguir, conheça algumas das vantagens e desvantagem desta operadora.

Vantagens

Dentre os principais pontos em que apostar na Bet7 vale a pena, destacam-se os seguintes fatores:

Bônus de boas vindas para novos usuários com rollover compatível;

App exclusivo, disponível para dispositivos Android;

Métodos de saque rápido, como o Pix;

Boa disponibilidade de mercados para apostar;

Seção de cassino e cassino ao vivo completa.

Desvantagens

Por outro lado, acreditamos que há alguns aspectos que poderiam ser melhorados. São eles:

App exclusivo indisponível para sistema iOS;

Em nossos testes, também notamos que não há como depositar usando cartões de crédito.

Bet7 é confiável?

A segurança e a confiabilidade de um site de apostas são aspectos primordiais para qualquer jogador. Ainda mais por se tratar de uma casa cujo nome pode ser desconhecido, se comparado a outras marcas disponíveis no mercado.

Afinal, esta empresa chegou ao Brasil há poucos anos. A boa notícia é que, apesar disso, a Bet7 é confiável — e apresenta inúmeros elementos que corroboram com isso. Primeiramente, a operadora conta com uma licença válida, emitida pelo Governo de Curaçao.

A casa é patrocinadora oficial do campeonato mineiro de futebol, tendo ainda o ex-jogador Neto, como embaixador da marca no país. Sendo assim, vale a pena criar uma conta no site, bem como fazer suas apostas sem preocupações, especialmente em relação aos seus dados financeiros e demais informações sensíveis.

Bet7 é seguro?

Tão importante quanto escolher uma plataforma confiável, é fazer apostas em um ambiente seguro. Nesse aspecto, a empresa não deixa a desejar. Isso porque a Bet7 conta com um site moderno, que utiliza as principais tecnologias de criptografia disponíveis.

Na prática, isso significa que as informações pessoais e financeiras trocadas com a plataforma estão seguras. Ou seja, todos os dados dos usuários estão protegidos contra a ação de pessoas mal intencionadas, incluindo fraudadores.

Outro ponto importante é que a marca oferece métodos de pagamento seguros, incluindo o Pix e transferências bancárias. Isso demonstra o compromisso da empresa em oferecer um espaço adequado para os apostadores fazerem suas previsões.

Licença de Apostas e Jogos

A segurança e a confiabilidade de uma empresa estão intimamente ligadas a sua licença. Aliás, sem a regulamentação de uma autoridade de jogos reconhecida, os sites de apostas sequer podem operar no Brasil. Além disso, é por meio da regulamentação desse tipo de site que é possível garantir que ele segue normas rígidas para operar.

Assim, como já pontuamos, a Bet7 é confiável, pois é uma marca regulada pela Autoridade de Jogos de Curaçao, sob a licença nº 365/JAZ. Sendo uma das principais jurisdições onde o jogo online é legal, isso demonstra que a casa é fiscalizada e mantém o seu padrão de segurança e jogo justo.

Bet7 no Reclame Aqui

O Reclame Aqui é um dos principais portais de reclamações dos brasileiros. Por lá, o consumidor pode registrar problemas de relação de consumo com diversas operadoras. No entanto, nem sempre o site fornece um bom parâmetro para saber se uma empresa vale a pena ou não.

Isso é especialmente corriqueiro quando se trata da avaliação da experiência dos consumidores de casas de apostas. Isso acontece, pois em geral, esse tipo de empresa utiliza suas próprias centrais de atendimento, a fim de solucionar eventuais reclamações.

Com isso, nem toda plataforma de aposta esportiva dá atenção ao Reclame Aqui, sobretudo por se tratarem de marcas internacionais. Porém, a Bet7 possui um perfil no site e, em nossa análise, é baixa a nota dada pelos seus consumidores.

Nos últimos 12 meses, por exemplo, foram registradas 252 reclamações, tendo sido respondidas 98.8% delas. Entretanto, o índice de solução ainda é bem baixo, com cerca de 36.7%. Por conta disso, a empresa conta com uma avaliação de 4.3/10, que é considerada “não recomendada”.

Bet7 app para dispositivos Android e iPhone

Hoje em dia, o uso de dispositivos móveis em inúmeros serviços online se tornou uma prática bastante comum. Isso, por sua vez, não é diferente com as apostas esportivas — afinal, muitas operadoras contam com essa facilidade.

Assim, seja por meio de um site mobile friendly ou de uma aplicação exclusiva, é possível fazer apostas em smartphones e tablets. Então, se você escolheu apostar na Bet7, é importante saber que a empresa oferece um app exclusivo para Android.

Por outro lado, apostadores que utilizam dispositivos baseados no sistema iOS ainda não podem contar com essa comodidade. Isso não significa, porém, que sua experiência seja prejudicada.

Afinal, o site é responsivo, bastando apenas que o usuário faça login em sua conta pelo navegador do seu iPhone ou iPad, por exemplo. Dessa forma, tanto para Android quanto iPhone, é possível abrir uma conta, fazer depósitos, registrar apostas e solicitar saques, além de diversos outros serviços.

Futebol na Bet7 Brasil

O futebol é, sem dúvidas, uma das principais modalidades quando o assunto é apostas esportivas. Então, como vimos que a Bet7 é confiável, naturalmente muitos apostadores se interessam por fazer previsões neste esporte.

A vantagem é que a operadora oferece inúmeras possibilidades, já que o site da empresa disponibiliza um amplo leque de mercados. No Brasil, por exemplo, os clientes podem fazer apostas no Brasileirão Séries A, B e C, sem mencionar a Copa do Brasil.

Há também uma boa cobertura de torneios internacionais, incluindo a Copa Libertadores, Sul-Americana, Champions League e a Europa League. Ademais, a casa cobre também os principais campeonatos nacionais da Europa e outros países menores.

Só para exemplificar, é possível acompanhar e fazer apostas nos torneios da África do Sul até a Turquia. O destaque especial fica por conta de torneios como:

Bundesliga (Alemanha);

La Liga (Espanha);

Ligue One (França);

Premier League (Inglaterra);

Serie A (Italia).

Resumidamente, os eventos de futebol mais famosos do planeta estão disponíveis para apostar na Bet7. Igualmente, torneios de menor expressão também estão presentes no site da operadora.

Odds e taxas de pagamento da Bet7

Embora possam estar alinhadas ao mercado, as odds (cotações) da Bet7 são variáveis. Ou seja, elas podem ser diferentes de um campeonato para outro, bem como um determinado evento para outro. No entanto, em nossa verificação das cotas disponíveis, sobretudo no futebol, pudemos perceber que são compatíveis com o mercado.

Outras modalidades, porém, podem ter odds menos interessantes, se comparado a outras casas, como o vôlei. Em alguns tipos de apostas, as odds também poderiam ser melhores. Contudo, vale reforçar que, no geral, as cotações estão alinhadas à média do mercado.

Já em relação às taxas de pagamento da Bet7, os apostadores podem esperar uma experiência de jogo justa. Isso, pois a casa não aplica qualquer cobrança sobre pedidos de saque, por exemplo. Exceto quanto à própria operadora responsável pelo processamento das transações, da parte da Bet7, não há nenhuma tarifa.

Como sacar dinheiro na Bet7?

Inicialmente, para ter um pedido de saque aprovado, o interessado deve ter feito a verificação da sua conta. Esse é um procedimento de segurança — que consiste no envio de dados e documentos pessoais —, cujo objetivo é evitar fraudes e garantir a segurança das operações no site.

Então, após a validação da identidade, basta seguir os passos abaixo para fazer uma retirada:

Acesse o site da Bet7 Brasil e faça login em sua conta; Depois, clique no menu, utilizando o ícone de usuário no canto direito e selecione a opção “Banco”; Em seguida, escolha a opção Saque e selecione um dos métodos disponíveis; Então, é só inserir o valor que deseja retirar e inserir seus dados bancários; Por fim, é necessário aguardar o prazo de processamento padrão de até 24 horas.

É importante lembrar que o método utilizado para o saque deve ser o mesmo escolhido na hora de fazer o seu depósito. Porém, caso tenha qualquer problema ou reclamação, o suporte da empresa pode ser acionado.

Serviço de Atendimento aos Clientes

Caso tenha dificuldades para acessar os serviços da Bet7, ou reclamações a fazer, é possível contar com suporte direto no site. Atualmente, a empresa oferece os seguintes canais de atendimento:

Central de ajuda;

Chat ao vivo;

E-mail.

O caminho mais comum se trata do chat ao vivo, onde é possível solucionar qualquer problema em tempo real. Há, porém, uma ressalva importante: o suporte não está disponível em tempo integral para o apostador.

Sendo assim, apenas das 06h às 22h é possível acionar o suporte ao vivo em português. Logo, caso os clientes tenham por hábito fazer apostas fora desses horários, é possível enviar uma mensagem por e-mail.

Conclusão sobre a Bet7

Sem dúvidas, em nossa opinião, a Bet7 é confiável. Apesar de estar a pouco tempo no mercado, a casa possui um grande potencial de crescimento. Além disso, há, no site, inúmeros recursos interessantes para começar a apostar, especialmente em relação ao bônus de boas vindas.

Entretanto, alguns aspectos, como a indisponibilidade do chat 24/7 e a organização dos mercados de apostas disponíveis são pontos a melhorar. Por outro lado, acreditamos que vale a pena fazer uma conta no site para começar a apostar.

Lembrando que os dados acima correspondem a visão do nosso time de editores. Sendo assim, você deve verificar por conta própria os serviços disponíveis, a fim de formar sua opinião em relação à plataforma da Bet7.

Perguntas frequentes

Veja, abaixo, algumas respostas rápidas para dúvidas frequentes e entenda melhor se a Bet7 é confiável.

Quanto tempo demora a Bet7 a pagar?

Via de regra, todos os pagamentos são feitos pela casa ao final de um palpite. Assim, caso a previsão seja bem-sucedida, o valor é destinado à conta do apostador na plataforma, automaticamente.

Como funciona a Bet7?

A Bet7 é uma empresa de apostas que conta com diversas modalidades esportivas e jogos de cassino. Portanto, a casa oferece um ambiente de jogo seguro para que os clientes possam fazer suas previsões. Para tanto, basta ter um cadastro no site e saldo disponível.

Como tirar dinheiro da Bet7?

O primeiro passo é acessar o site e fazer login utilizando suas credenciais. Em seguida, clique sobre o ícone de usuário, no canto superior direito da tela. Então, selecione a guia “Banco”, “Saque” e escolha o método de sua preferência. Por outro lado, antes disso, o usuário deve verificar a sua conta para ter o recurso liberado. Também é importante verificar as regras de saque do bônus.

O que significa Bet7?

O termo “Bet7” é o nome utilizado para a marca de apostas esportivas. A estratégia utilizada conta com a junção de “Bet”, que significa apostas + o número “7”, que representa “sorte” em algumas regiões.

Como fazer aposta no Bet7?

Primeiramente, para fazer uma previsão no site, você deve estar logado em sua conta. Assim, caso não tenha um cadastro válido, basta se inscrever rapidamente. Em seguida, é só fazer o primeiro depósito, navegar pelas seções da plataforma e selecionar a aposta e o valor desejado.

Qual o mínimo para sacar na Bet7?

Em geral, o valor mínimo para sacar nesta operadora pode variar de acordo com o método selecionado pelo apostador. O Pix, por exemplo, permite depósitos a partir de R$5.

Como a Bet7 paga?

Caso tenha saldo disponível para saque, o interessado pode fazer retiradas via e-Wallets como Skrill, Neteller, Pay4fun e EcoPayz. Além disso, a Bet7 também paga via Bitcoin e Pix. O ponto negativo é que a empresa não oferece pagamentos com boleto bancário.

Qual o prêmio máximo da Bet7?

A aposta máxima na Bet7 é variável de acordo com o mercado de apostas. Além disso, as odds (cotações) também podem influenciar, assim como o bônus. No caso de apostas múltiplas, o máximo de seleções possíveis é 14.

