スペインvsベルギーのスタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026準々決勝
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スペインvsベルギー｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月11日(土)4:00
放送・配信：【テレビ】フジテレビ系列、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026準々決勝で優勝候補の一角スペイン代表と苦しい状況から勝ち上がってきたベルギー代表が激突する。
優勝候補として今大会に臨むスペインは、グループHでカーボベルデに苦しむも、以降連勝を飾って2勝1分の首位でグループを突破。続くラウンド32でオーストリアを3-0、そしてラウンド16のポルトガルとの「イベリア・ダービー」ではメリーノの劇的な決勝点で1-0で勝利してベスト8進出。ここまで失点と鉄壁の守備陣を武器にここまで優勝候補らしい安定した戦いを続けている。
一方のベルギーだが、今大会もグループステージで大苦戦。エジプトとイランに引き分けたものの、最終節でニュージーランドに快勝して何とか首位通過を決めた。続くラウンド32のセネガル戦では0-2から延長戦の末に逆転勝利を収めてラウンド16に進み、開催国として勝ち上がってきたアメリカを4-1で撃破して2大会ぶりの準々決勝にコマを進めた。驚異の粘りを見せるチームは強豪スペインとの大一番に臨む。
この試合の見どころは、スペインの完成度の高い組織力と、勢いを取り戻したベルギーによる攻防だ。スペインは高いボール保持率と堅守を武器に試合の主導権を握る一方、ベルギーはラウンド16で新システムが機能し、攻撃陣が本来の破壊力を取り戻した。スペインが得意のゲームコントロールで試合を支配するのか、それとも今大会で何度も逆境を乗り越えてきたベルギーが勢いそのままに強敵を撃破するのか。欧州の強豪同士による準々決勝注目の一戦だ。
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スペイン｜スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
シモン
■DF
ポロ、クバルシ、ラポルテ、ククレジャ
■MF
ロドリ、ペドリ、ヤマル、オルモ、バエナ
■FW
オヤルサバル
■監督
デ・ラ・フエンテ
累積リーチ：トーレス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ウィリアムズ、ピノ
負傷選手情報：なし
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ベルギー｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-3
■GK
クルトワ
■DF
カスターニュ、メシェレ、エンゴイ、デ・クーパー
■MF
ティーレマンス、ラスキン、ヴァナケン
■FW
トロサール、デ・ケテラエレ、ルケバキオ
■監督
ガルシア
累積リーチ：メシェレ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：オナナ、デバスト
負傷選手情報：なし
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スペインvsベルギー｜注目選手
■スペイン | ラミン・ヤマル
スペインの注目は18歳の新星ヤマルだ。10代で名門バルセロナでブレイクした同選手は、世界屈指の突破力と創造性を兼ね備え、すでに世界トップクラスのウィンガーとして評価されている。初のワールドカップとなった今大会でも、1得点を記録しており、スペイン攻撃陣の中心的存在として躍動する。
ベルギー戦でもヤマルがスペインの攻撃陣にとって最大のキーマンとなることは間違いない。1対1で違いを生み出す持ち味を発揮し、拮抗した試合展開の中で決定的な仕事ができるか。ベルギーの左サイドバックのデ・クーパーとのマッチアップを制してチームに勝利をもたらす活躍を見せられるか注目だ。
■ベルギー | ケヴィン・デ・ブライネ
ベルギーの注目は司令塔のデ・ブライネだ。卓越した視野の広さと高精度のパスを武器に、長年ベルギー代表の攻撃をけん引してきた世界屈指のプレーメーカー。今大会はここまで4試合に先発したが、本来の姿を示せているとは言えない。それでも、精神的な支柱としてチームには欠かせない存在だ。
アメリカ戦ではベンチを温めるだけに終わったデ・ブライネがスペイン戦でピッチに立つかは不透明なまま。それでも、堅守を誇るスペイン守備陣を攻略するには同選手の力が必要になるはずだ。持ち前のゲームメイクで決定機を演出しできるか。勝利のためにもデ・ブライネの最高のパフォーマンスが求められる。
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