キックオフ：2026年7月11日(土)4:00

放送・配信：【テレビ】フジテレビ系列、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026準々決勝で優勝候補の一角スペイン代表と苦しい状況から勝ち上がってきたベルギー代表が激突する。

優勝候補として今大会に臨むスペインは、グループHでカーボベルデに苦しむも、以降連勝を飾って2勝1分の首位でグループを突破。続くラウンド32でオーストリアを3-0、そしてラウンド16のポルトガルとの「イベリア・ダービー」ではメリーノの劇的な決勝点で1-0で勝利してベスト8進出。ここまで失点と鉄壁の守備陣を武器にここまで優勝候補らしい安定した戦いを続けている。

一方のベルギーだが、今大会もグループステージで大苦戦。エジプトとイランに引き分けたものの、最終節でニュージーランドに快勝して何とか首位通過を決めた。続くラウンド32のセネガル戦では0-2から延長戦の末に逆転勝利を収めてラウンド16に進み、開催国として勝ち上がってきたアメリカを4-1で撃破して2大会ぶりの準々決勝にコマを進めた。驚異の粘りを見せるチームは強豪スペインとの大一番に臨む。

この試合の見どころは、スペインの完成度の高い組織力と、勢いを取り戻したベルギーによる攻防だ。スペインは高いボール保持率と堅守を武器に試合の主導権を握る一方、ベルギーはラウンド16で新システムが機能し、攻撃陣が本来の破壊力を取り戻した。スペインが得意のゲームコントロールで試合を支配するのか、それとも今大会で何度も逆境を乗り越えてきたベルギーが勢いそのままに強敵を撃破するのか。欧州の強豪同士による準々決勝注目の一戦だ。