【W杯決勝】スペイン対アルゼンチンの予想スタメン・見どころ・注目選手

キックオフ：2026年7月20日(月)4:00

放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026決勝で4大会ぶりの優勝を目指すスペイン代表と前回大会王者のアルゼンチン代表が激突する。

優勝候補の一角として今大会に臨んだスペインは、初戦はカーボベルデと0-0で引き分けたものの、その後サウジアラビアとウルグアイに勝利して、グループHを2勝1分の首位で突破。ノックアウトステージではオーストリア、ポルトガル、ベルギーを破ってベスト4へ進出すると、準決勝では優勝候補の本命フランス相手に2-0の戦いを演じて2010年大会以来の決勝進出を決めた。大会屈指の中盤が見せる高いボール保持率と流動的なパスワークを武器に主導権を握るサッカーを展開している。

対するアルゼンチンは、王者として臨んだ今大会でグループJを3連勝で首位通過。ラウンド32のカーボベルデ戦は延長戦にもつれ込んだ一戦を3-2で制し、ラウンド16ではエジプト相手に0-2からの大逆転勝利を収めた。準々決勝では数的有利の中、スイスを延長戦の末3-1で下して準決勝進出。準決勝のイングランド戦では終盤に2得点を奪って逆転勝利して連覇に王手を掛けた。メッシを中心に前線のタレントが要所で結果を残し、逆境でも最後まで戦い抜く粘り強さ、そして勝負強さが際立っている。

この試合の見どころは、スペインのポゼッションサッカーとアルゼンチンの勝負強さ、どちらが世界一に輝くかだ。 スペインはロドリを中心とした卓越したパスワークで試合の主導権を握り、相手を押し込みながらチャンスを作り出すスタイルが持ち味。一方のアルゼンチンはメッシを軸に、苦しい展開でも好機を逃さない勝負強さで決勝まで勝ち上がってきた。スペインが自分たちのリズムで試合を支配するのか、それともアルゼンチンが要所で試合を動かすのか。さらに、19歳のヤマルを中心とする新世代が世界の頂点に立つのか、それとも39歳のメッシが連覇という偉業を成し遂げ、有終の美を飾るのか。新時代の到来か、王者の連覇か、世界王者を決めるにふさわしい注目の決勝戦だ。