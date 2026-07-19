【W杯決勝】スペイン対アルゼンチンの予想スタメン・見どころ・注目選手
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スペインvsアルゼンチン｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月20日(月)4:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026決勝で4大会ぶりの優勝を目指すスペイン代表と前回大会王者のアルゼンチン代表が激突する。
優勝候補の一角として今大会に臨んだスペインは、初戦はカーボベルデと0-0で引き分けたものの、その後サウジアラビアとウルグアイに勝利して、グループHを2勝1分の首位で突破。ノックアウトステージではオーストリア、ポルトガル、ベルギーを破ってベスト4へ進出すると、準決勝では優勝候補の本命フランス相手に2-0の戦いを演じて2010年大会以来の決勝進出を決めた。大会屈指の中盤が見せる高いボール保持率と流動的なパスワークを武器に主導権を握るサッカーを展開している。
対するアルゼンチンは、王者として臨んだ今大会でグループJを3連勝で首位通過。ラウンド32のカーボベルデ戦は延長戦にもつれ込んだ一戦を3-2で制し、ラウンド16ではエジプト相手に0-2からの大逆転勝利を収めた。準々決勝では数的有利の中、スイスを延長戦の末3-1で下して準決勝進出。準決勝のイングランド戦では終盤に2得点を奪って逆転勝利して連覇に王手を掛けた。メッシを中心に前線のタレントが要所で結果を残し、逆境でも最後まで戦い抜く粘り強さ、そして勝負強さが際立っている。
この試合の見どころは、スペインのポゼッションサッカーとアルゼンチンの勝負強さ、どちらが世界一に輝くかだ。 スペインはロドリを中心とした卓越したパスワークで試合の主導権を握り、相手を押し込みながらチャンスを作り出すスタイルが持ち味。一方のアルゼンチンはメッシを軸に、苦しい展開でも好機を逃さない勝負強さで決勝まで勝ち上がってきた。スペインが自分たちのリズムで試合を支配するのか、それともアルゼンチンが要所で試合を動かすのか。さらに、19歳のヤマルを中心とする新世代が世界の頂点に立つのか、それとも39歳のメッシが連覇という偉業を成し遂げ、有終の美を飾るのか。新時代の到来か、王者の連覇か、世界王者を決めるにふさわしい注目の決勝戦だ。
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スペイン｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
シモン
■DF
ポロ、ラポルテ、クバルシ、ククレジャ
■MF
ロドリ、ルイス、ヤマル、オルモ、バエナ
■FW
オヤルサバル
■監督
デ・ラ・フエンテ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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アルゼンチン｜スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-4-2
■GK
E.マルティネス
■DF
モリーナ、ロメロ、Li.マルティネス、タグリアフィコ
■MF
パレデス、マック・アリスター、フェルナンデス、シメオネ
■FW
メッシ、アルバレス
■監督
スカローニ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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スペインvsアルゼンチン｜注目選手
■スペイン | ラミン・ヤマル
スペインの注目は19歳の新星ヤマルだ。若くして名門バルセロナの背番号10を背負う同選手は、卓越したドリブル技術と創造性を武器に、今大会でスペイン攻撃陣の中心として躍動。右サイドから果敢な仕掛けで幾度も決定機を演出し、決勝進出の原動力となった。19歳とは思えない冷静な判断力と勝負強さを兼ね備え、世界最高峰の舞台でその才能を存分に発揮している。
ヤマルは決勝のアルゼンチン戦で世界一を懸けた大舞台で再び違いを生み出せるかが最大の注目点となる。相手左サイドバックのタグリアフィコとのマッチアップを制してスペインを2010年以来の世界一へ導く活躍を見せられるか。次世代のスーパースター候補のプレーから目が離せない。
■アルゼンチン | リオネル・メッシ
アルゼンチンの注目はキャプテンのメッシだ。大会期間中に39歳となった同選手だが、今も世界最高峰の実力を維持し、今大会もチームの攻撃陣を牽引している。今大会すでに8得点を記録しており、前回大会で届かなかった得点王の称号にも大きく近づく。大会連覇を目指すアルゼンチンの精神的支柱として圧倒的な存在感を放っている。豊富な経験と卓越した技術、そして大舞台での勝負強さは健在だ。
メッシはスペインとの決勝で連覇を懸けた大一番に臨む。キャプテンとしてチームを再び世界の頂点へ導けるか。また、これが輝かしいキャリアのワールドカップラストゲームになることが濃厚な同選手のパフォーマンスには大きな注目が集まる。
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