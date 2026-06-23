スコットランドvsブラジルの予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループC第3節
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スコットランドvsブラジル｜試合の見どころ
キックオフ：2026年6月25日(木)7:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026の注目のグループの1つ、グループC第3節でスコットランド代表とブラジル代表が激突する。
7大会ぶりにワールドカップの舞台に帰ってきたスコットランドは、ハイチに1-0で勝利したが、続くもモロッコには善戦も及ばず、0-1で敗れた。これで1勝1敗となったスコットランドは、次の試合で勝ち点1以上を積み上げれば3位でのラウンド32出場に近づける可能性がある。主将ロバートソンを中心とした組織的な守備と持ち前のハードワークでブラジル攻撃陣を苦しめることができればチャンスはあるはずだ。
対するブラジルは、ここまで1勝1分け。初戦でモロッコに追いついて勝ち点1を獲得すると、続くハイチ戦では前半だけで3得点を挙げて3-0で快勝した。モロッコとの得失点差勝負になることが予想される中、スコットランド相手に再び攻撃陣の躍動に期待したい。ハフィーニャの負傷欠場は痛手だが、好調ヴィニシウスを中心にスコットランド守備陣を攻め立てることができるか。
この試合の見どころは、スコットランドの組織的な守備がブラジルの個の力にどこまで対抗できるかだ。守備陣だけではなく、マクトミネイやマッギンが中盤でブロックを形成してブラジル攻撃陣の侵入を防ぎたいところ。我慢の時間帯が続くことが予想される中、カウンターやセットプレーから一矢報いることができるか。一方のブラジルは、ヴィニシウスを中心にタレントを揃えており、どんな状況でも打破できる強みがある。早々に得点を奪って得意な展開に持ち込みグループC首位通過を勝ち取りたい。
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スコットランド｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：3-5-2
■GK
ガン
■DF
ヘンドリー、ハンリー、ティアニー
■MF
パターソン、クリスティ、ファーガソン、マッギン、ロバートソン
■FW
マクトミネイ、アダムス
■監督
クラーク
累積リーチ：ロバートソン、ヒッキー、マクリーン、カーティス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ティアニー
負傷選手情報：なし
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ブラジル｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-4-2
■GK
アリソン
■DF
ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエウ、サントス
■MF
パケタ、カゼミーロ、ギマランイス、ヴィニシウス
■FW
クーニャ、エンドリッキ
■監督
アンチェロッティ
累積リーチ：カゼミーロ、イバニェス、サントス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ハフィーニャ
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スコットランドvsブラジル｜注目選手
■スコットランド | スコット・マクトミネイ
スコットランドの注目は中盤の中心選手であるマクトミネイだ。マンチェスター・ユナイテッドで頭角を現した同選手は、2季前に加入したナポリで大活躍を見せ、昨季のセリエA優勝に貢献した。スコットランドを28年ぶりのワールドカップに導く得点を挙げるなど、最高の状態で今大会を迎えた。
しかし、今大会でマクトミネイはここまで輝きを放てていない。それでも、ブラジル戦でカギを握る存在になることは間違いない。中盤でのボール奪取やセカンドボールの回収だけでなく、攻撃面でどれだけ違いを生み出せるかが勝敗を左右するポイントとなる。格上相手に勝点獲得を目指すスコットランドにとって、攻守の要であるマクトミネイのパフォーマンスは欠かせない。
■ブラジル | ヴィニシウス・ジュニオール
対するブラジルの注目はウィングのヴィニシウス。レアル・マドリードに所属し、2024年のバロンドール受賞者に大きく近づくなど、現在世界最高のウィングの1人だ。一時の低迷を経験したが、今季途中から復調し、ワールドカップでもここまで2得点とブラジルの攻撃陣を牽引している。
スコットランド戦でもヴィニシウスが最大の脅威になる可能性が高い。ブラジルがボールを保持する展開が予想される中、ヴィニシウスが1対1の局面で違いを作り出せるかが勝負の鍵となる。ハフィーニャが欠場する中、同選手へかかる期待はさらに大きなものになりそうだ。スコットランド守備陣にとって決して自由を与えてはいけない選手の一人になるはずだ。
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