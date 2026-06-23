キックオフ：2026年6月25日(木)7:00

放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026の注目のグループの1つ、グループC第3節でスコットランド代表とブラジル代表が激突する。

7大会ぶりにワールドカップの舞台に帰ってきたスコットランドは、ハイチに1-0で勝利したが、続くもモロッコには善戦も及ばず、0-1で敗れた。これで1勝1敗となったスコットランドは、次の試合で勝ち点1以上を積み上げれば3位でのラウンド32出場に近づける可能性がある。主将ロバートソンを中心とした組織的な守備と持ち前のハードワークでブラジル攻撃陣を苦しめることができればチャンスはあるはずだ。

対するブラジルは、ここまで1勝1分け。初戦でモロッコに追いついて勝ち点1を獲得すると、続くハイチ戦では前半だけで3得点を挙げて3-0で快勝した。モロッコとの得失点差勝負になることが予想される中、スコットランド相手に再び攻撃陣の躍動に期待したい。ハフィーニャの負傷欠場は痛手だが、好調ヴィニシウスを中心にスコットランド守備陣を攻め立てることができるか。

この試合の見どころは、スコットランドの組織的な守備がブラジルの個の力にどこまで対抗できるかだ。守備陣だけではなく、マクトミネイやマッギンが中盤でブロックを形成してブラジル攻撃陣の侵入を防ぎたいところ。我慢の時間帯が続くことが予想される中、カウンターやセットプレーから一矢報いることができるか。一方のブラジルは、ヴィニシウスを中心にタレントを揃えており、どんな状況でも打破できる強みがある。早々に得点を奪って得意な展開に持ち込みグループC首位通過を勝ち取りたい。