6月27日のサッカーワールドカップ見どころ｜ノルウェーvsフランスなど6試合

キックオフ：2026年6月27日(土)4:00

放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN

ノルウェーは金曜日の夜、ジレット・スタジアムでフランスと対戦し、2026年ワールドカップのグループリーグ最終戦に臨む。

今大会のノルウェーはダークホースにふさわしい戦いぶりを見せている。開幕戦では、バイキングスが容赦ない攻撃サッカーを展開し、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドが2得点を挙げてイラクを4-1で破った。セネガルも3-2と下し、ここまでの2試合で勝ち点6を獲得。最初の2試合で4ゴールを挙げ、現時点で大会2位タイの得点数を誇るハーランドは、間違いなくノルウェーの脅威であり、世界屈指の強豪国を相手にその実力を証明しようと意気込んでいるだろう。

2022年に決勝に進出し、その4年前には優勝を果たしたフランスは、今夏のワールドカップでも優勝候補の一角である理由をこれまで十分に示してきた。彼らは得失点の関係上引き分けで首位通過が決まるが、グループIで全勝を目指すだろう。彼らが最後にこの偉業を達成したのは1998年のワールドカップで、その時は2つのスターのうち最初のタイトルを獲得した。

フランス代表の選考における最大の注目点は攻撃陣で、パリ・サンジェルマンのバルコラとデジレ・ドゥエはグループIでそれぞれ1試合ずつ出場しているが、後者はイラク戦で最高のパフォーマンスを見せたとは言えない。エンバペは4得点を挙げ、国際舞台でもデシャン監督の主力選手であることを改めて証明しており、ワールドカップ歴代最多得点記録を持つリオネル・メッシを追い抜くことに意欲を燃やしているだろう。