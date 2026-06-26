6月27日のサッカーワールドカップ見どころ｜ノルウェーvsフランスなど6試合
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ノルウェーvsフランス｜グループB第3節
キックオフ：2026年6月27日(土)4:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
ノルウェーは金曜日の夜、ジレット・スタジアムでフランスと対戦し、2026年ワールドカップのグループリーグ最終戦に臨む。
今大会のノルウェーはダークホースにふさわしい戦いぶりを見せている。開幕戦では、バイキングスが容赦ない攻撃サッカーを展開し、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドが2得点を挙げてイラクを4-1で破った。セネガルも3-2と下し、ここまでの2試合で勝ち点6を獲得。最初の2試合で4ゴールを挙げ、現時点で大会2位タイの得点数を誇るハーランドは、間違いなくノルウェーの脅威であり、世界屈指の強豪国を相手にその実力を証明しようと意気込んでいるだろう。
2022年に決勝に進出し、その4年前には優勝を果たしたフランスは、今夏のワールドカップでも優勝候補の一角である理由をこれまで十分に示してきた。彼らは得失点の関係上引き分けで首位通過が決まるが、グループIで全勝を目指すだろう。彼らが最後にこの偉業を達成したのは1998年のワールドカップで、その時は2つのスターのうち最初のタイトルを獲得した。
フランス代表の選考における最大の注目点は攻撃陣で、パリ・サンジェルマンのバルコラとデジレ・ドゥエはグループIでそれぞれ1試合ずつ出場しているが、後者はイラク戦で最高のパフォーマンスを見せたとは言えない。エンバペは4得点を挙げ、国際舞台でもデシャン監督の主力選手であることを改めて証明しており、ワールドカップ歴代最多得点記録を持つリオネル・メッシを追い抜くことに意欲を燃やしているだろう。
- AFP
セネガルvsイラク｜グループI第3節
キックオフ：2026年6月27日(土)4:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K（録画）【ネット】DAZN
2026年ワールドカップのグループI最終戦となるイラク戦で勝利が必要なセネガルは、金曜日にBMOフィールドで行われるこの試合に臨むにあたり、上位8チームのうちの1つとして3位以内に入らなければならないというプレッシャーがある。
2026年ワールドカップのグループリーグで敗退した場合、何が問題だったのかを調査することになるだろうが、セネガルにはそうした調査を遅らせ、北米での滞在を延長するチャンスが一度だけある。ここまでは連敗で、3位チーム12チーム中最下位。突破を期待するためにも最終節では大差の勝利が必要となる。
イラクはノルウェー（4-1）とフランス（3-0）に敗れた試合でわずか1得点しか挙げていないが、グレアム・アーノルド監督率いるチームはセネガルの最近の失点傾向をよく認識しているだろう。ティアウ監督率いるセネガルは、公式戦と親善試合を合わせた直近4試合のうち3試合で3失点しており、その間無失点に抑えたのはサウジアラビアとの0-0の引き分けのみである。セネガルよりもさらに悪い状況にある彼らの勝ち上がりは、特に得失点差がマイナス6であることを考えると、自分たちの手には負えない。つまり、グループIの最初の2試合で大敗を喫した後では、勝ち点を最大にしても十分ではないかもしれない。
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カーボベルデvsサウジアラビア｜グループH第3節
キックオフ：2026年6月27日(土)9:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K（録画）【ネット】DAZN
2026年ワールドカップの決勝トーナメント進出の可能性を残している2チーム、カーボベルデとサウジアラビアが、金曜日にグループHで激突する。
カーボベルデは、2026年ワールドカップでの2試合のパフォーマンスで多くの人々を驚かせた。大会初戦でスペインと0-0の引き分けに持ち込み、前回の試合ではウルグアイと2-2で引き分けた。2試合で2ポイントを獲得し、現在3位につけている。ブルーシャークスは、サウジアラビアに5点差以上で勝利し、かつスペインがウルグアイと引き分けた場合、グループHの首位通過となり、大会の決勝トーナメントに進出する。カーボベルデがグループHの2位で決勝トーナメントに進出できるシナリオはいくつかあり、サウジアラビアに勝利した場合や、スペインがウルグアイに勝利した場合などが挙げられる。初出場のチームの冒険はまだまだ続くかもしれない。
一方、サウジアラビアは2026年ワールドカップ初戦でウルグアイと1-1で引き分けたものの、前回の試合ではスペインに0-4で大敗し、勝ち点1でグループH最下位に沈み、この試合を前に3位のカーボベルデに1ポイント差をつけられている。グリーンファルコンズの得失点差が-4であることは、次のラウンド進出において彼らを困難な状況に追い込んでいるが、3試合で4ポイントを獲得すれば、32強入りを果たすには十分だろう。
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ウルグアイvsスペイン｜グループH第3節
キックオフ：2026年6月27日(土)9:00
放送・配信：【テレビ】日本テレビ、BSP4K【ネット】DAZN
2026年ワールドカップの決勝トーナメント進出を目指すスペインとウルグアイは、金曜日にグループHで激突する。
スペインは2026年ワールドカップの初戦でカーボベルデとスコアレスドローに終わったが、前回のサウジアラビア戦ではミケル・オヤルサバル（2得点）とラミン・ヤマルの活躍もあり、4-0で快勝した。スペインは、あらゆる大会におけるウルグアイとの過去10試合で5勝5分けの成績を残しており、1950年と1990年のワールドカップのグループリーグでの引き分けも含まれる。スペインは再びビクトル・ムニョスを欠く可能性があるが、ヤマルは前回のサウジアラビア戦で先発出場しており、バルセロナの神童はウルグアイ戦でも再び先発メンバーに名を連ねる見込みだ。ニコ・ウィリアムズもついにスタートから出場する可能性もありそうだ。
2試合で2ポイントを獲得しているウルグアイ。ウルグアイは2013年以来スペインと対戦しておらず、コンフェデレーションズカップのグループステージで2-1で敗れている。また、スペイン代表（ラ・ロハ）に対しては3連敗中で、スペインはウルグアイとの10回の対戦で16得点を挙げている。この試合では、フィールドの最終ラインに重要な変更がある可能性があり、フェデリコ・ビニャスに代わってダルウィン・ヌニェスが投入されるかもしれない。
- (C)Getty Images
ニュージーランドvsベルギー｜グループG第3節
キックオフ：2026年6月27日(土)12:00
放送・配信：【テレビ】フジテレビ、BSP4K（録画）【ネット】DAZN
ニュージーランドとベルギーは金曜夜、グループGで対戦する。両チームともワールドカップ決勝トーナメント進出を確実にするためには勝利が必要となる。
ベルギーは過去2回の主要大会で苦戦を強いられたことを考えると、たとえ彼らが明らかに質の高い選手を擁していたとしても、今回のワールドカップでの苦戦に驚く人はほとんどいないだろう。グループGの首位争いで最大のライバルと見なされていたエジプトとの1-1の引き分けは、たとえロメル・ルカクが途中出場してようやく流れが変わったとしても、許容できる結果だった。しかし、その後のイラン戦で0-0の引き分けに終わったため、ルディ・ガルシア監督率いるチームは、上位2位以内を確定させるためにはニュージーランド戦で3ポイントを獲得する必要がある。
一方、ニュージーランドは、史上初めてワールドカップの決勝トーナメント進出を果たす可能性を残している。イラン戦で2度リードを許し、2-2の引き分けに終わったことで、ダレン・ベイゼリー監督は苛立ちを募らせたが、バンクーバーでの勝利でオールホワイツは現実的に決勝トーナメント進出を決めることになる。 ニュージーランドはエジプト戦で優位に立ち、再び序盤にリードを奪ったものの、相手チームは58分から82分の間に3点を奪い、貴重な勝利を収めた。
ベルギーのジェレミー・ドクは、第一子の誕生に立ち会うためロンドンへ渡航した後、この試合前にベルギー代表チームに復帰する予定だ。しかし、マンチェスター・シティのウインガーがすぐに復帰するのか、それともアレクシス・サーレマーケルスかドディ・ルケバキオのどちらかが右サイドでプレーするのかは不明だ。ネイサン・エンゴイがイラン戦で受けたレッドカードにより出場停止処分を受けているため、アーサー・シアテがセンターバックの代役を務める可能性が高い。
エジプトvsイラン｜グループG第3節
キックオフ：2026年6月27日(土)12:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K（録画）【ネット】DAZN
グループGは土曜日にクライマックスを迎える。シアトルのルーメン・フィールドでエジプトとイランが対戦するこの重要な2026年ワールドカップの試合で、両チームとも決勝トーナメント進出を目指して熾烈な戦いを繰り広げる。
エジプトは最終戦を前に勝ち点4でグループ首位に立っている一方、イランは無敗を維持しており、好成績を収めればワールドカップでの快進撃を続けられる可能性があることを認識している。エジプトは1990年以来ワールドカップのグループリーグを突破できていないが、自信を深め、予選突破が自分たちの手に委ねられている今、ホッサム・ハッサン監督率いるチームは、自分たちの運命が依然として自分たちの手の中にあることを確信して最終戦に臨む。 モハメド・サラーはワールドカップでエジプトの原動力となっており、最初の2試合で1ゴール2アシストを記録している。第3節でも再び中心的な役割を果たすことが期待されている。
イランはここまでの2試合で2分け。全大会を通じて無敗記録を5試合に伸ばしたが、有望なグループステージの戦いを成功へと導く勝利をまだ求めている。イランには大きな負傷の懸念はないが、ルーズベ・チェシュミは今大会の最初の2試合を欠場しており、今回の試合も欠場する可能性がある。
しかし、アミル・ガレノエイ監督はベルギーとの引き分け後、1、2点の調整を行う可能性がある。ベルギー戦ではサレハ・ハルダニに代わってアリレザ・ジャハンバフシュが出場したが、経験豊富なこのウインガーは先発メンバーへの復帰を目指している。
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