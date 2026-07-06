ポルトガルvsスペインのスタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026ラウンド16
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ポルトガルvsスペイン｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月7日(火)4:00
放送・配信：【テレビ】日本テレビ、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026ラウンド16でポルトガル代表とスペイン代表の注目の一戦が開催される。
ポルトガルはグループKを1勝2分の2位で突破すると、ラウンド32ではクロアチアとの激闘を2-1で制してベスト16進出を決めた。クロアチアに先制を許す苦しい展開となったが、クリスティアーノ・ロナウドのPK、そしてラモスのアディショナルタイムの得点で競り勝った。苦しみながらも勝負強さを発揮したチームは優勝候補の一角スペインとの大一番を迎える。
対するスペインは、カーボベルデに苦戦を強いられたものの、グループJを2勝1分の首位で突破。続くラウンド32ではオーストリアと対戦し、相手を寄せ付けず、力の差を見せつけて3-0で快勝してラウンド16進出を決めた。ここまで8得点0失点と攻守にわたって安定しており、大会が進むにつれて着実に調子を上げるチームは、近年鬼門のラウンド16突破を目指す。
近隣国同士の誇りを懸けたこの一戦の見どころは、主導権を懸けた中盤の攻防だ。 両チームともボールを保持しながら試合を組み立てるスタイルを得意としており、中盤でペースを握ったチームが試合を優位に進める可能性が高い。フェルナンデスやヴィティーニャ擁するポルトガルの中盤は大会屈指で、対するスペインもペドリやロドリを中心に試合をコントロールしたいところだ。また、前線にもタレントを揃えており、ポルトガルのロナウド、スペインのヤマルといった新旧スターの激突もこの一戦の大きな見どころとなる。
昨年のUEFAネーションズリーグ決勝で両国は対戦し、ポルトガルがPK戦の末にスペインを下して優勝を勝ち取った。スペインにとってこれは雪辱の舞台でもあり、欧州屈指のライバル対決に大きな注目が集まる。
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ポルトガル｜スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-3
■GK
コスタ
■DF
カンセロ、ディアス、ヴェイガ、メンデス
■MF
ヴィティーニャ、J.ネヴィス、フェルナンデス
■FW
ネト、ロナウド、レオン
■監督
マルティネス
累積リーチ：ディアス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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スペイン｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
シモン
■DF
ポロ、クバルシ、ラポルテ、ククレジャ
■MF
ロドリ、ペドリ、ヤマル、オルモ、バエナ
■FW
オヤルサバル
■監督
デ・ラ・フエンテ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ピノ、ウィリアムズ
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ポルトガルvsスペイン｜注目選手
■ポルトガル | クリスティアーノ・ロナウド
ポルトガルの注目はキャプテンのロナウドだ。6度目の出場となったワールドカップで41歳となった今も存在感を放つ同選手は、前線の絶対的な柱としてチームを牽引。ラウンド32のクロアチア戦ではPKを決め、ワールドカップのノックアウトステージでついに初得点をマークした。豊富な経験と圧倒的な得点感覚を武器に、ベスト8進出を懸けた大一番でも決定的な仕事が期待される。
スペイン戦でもロナウドの先発が予想される中、4試合連続無失点と堅守を誇る相手守備陣を前に限られた決定機を確実に仕留められるかが鍵となる。昨年のUEFAカンファレンスリーグ決勝でも得点を挙げた相手から再びゴールを奪いたいところだ。ポルトガルのレジェンドが再びチームを勝利へ導けるか注目だ。
■スペイン | ラミン・ヤマル
スペインの注目は18歳の新星ヤマルだ。10代で名門バルセロナで大きなインパクトを残し、欧州王者スペインの攻撃をけん引する同選手は、卓越したドリブルと創造性を武器に右サイドから幾度となく決定機を演出する世界屈指のタレントだ。今大会はコンディション不良の心配があったが、大会初得点を上げたりと調子を上げており、スペインが優勝を目指すうえで欠かせないピースだ。
ポルトガル戦でもヤマルが最大の脅威となることは間違いない。経験豊富な相手守備陣を相手に1対1で違いを生み出せるか。ポルトガルの左サイドバック、メンデスとのマッチアップはこの試合一番の注目といっても過言ではない。ロナウドとの新旧エース対決でも存在感を示し、大一番でどのような輝きを放つのか。
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