キックオフ：2026年7月7日(火)4:00

放送・配信：【テレビ】日本テレビ、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026ラウンド16でポルトガル代表とスペイン代表の注目の一戦が開催される。

ポルトガルはグループKを1勝2分の2位で突破すると、ラウンド32ではクロアチアとの激闘を2-1で制してベスト16進出を決めた。クロアチアに先制を許す苦しい展開となったが、クリスティアーノ・ロナウドのPK、そしてラモスのアディショナルタイムの得点で競り勝った。苦しみながらも勝負強さを発揮したチームは優勝候補の一角スペインとの大一番を迎える。

対するスペインは、カーボベルデに苦戦を強いられたものの、グループJを2勝1分の首位で突破。続くラウンド32ではオーストリアと対戦し、相手を寄せ付けず、力の差を見せつけて3-0で快勝してラウンド16進出を決めた。ここまで8得点0失点と攻守にわたって安定しており、大会が進むにつれて着実に調子を上げるチームは、近年鬼門のラウンド16突破を目指す。

近隣国同士の誇りを懸けたこの一戦の見どころは、主導権を懸けた中盤の攻防だ。 両チームともボールを保持しながら試合を組み立てるスタイルを得意としており、中盤でペースを握ったチームが試合を優位に進める可能性が高い。フェルナンデスやヴィティーニャ擁するポルトガルの中盤は大会屈指で、対するスペインもペドリやロドリを中心に試合をコントロールしたいところだ。また、前線にもタレントを揃えており、ポルトガルのロナウド、スペインのヤマルといった新旧スターの激突もこの一戦の大きな見どころとなる。

昨年のUEFAネーションズリーグ決勝で両国は対戦し、ポルトガルがPK戦の末にスペインを下して優勝を勝ち取った。スペインにとってこれは雪辱の舞台でもあり、欧州屈指のライバル対決に大きな注目が集まる。