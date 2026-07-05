キックオフ：2026年7月6日(月)9:00

放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026ラウンド16で開催国のメキシコ代表と優勝候補の1つであるイングランド代表が激突する注目の一戦だ。

開催国のメキシコは開幕戦で南アフリカに勝利したりと、グループAを3戦全勝、さらに無失点で首位通過。ラウンド32でもエクアドルを寄せ付けずに2-0で下し、大会4試合連続無失点を継続。近年鬼門となっているラウンド16突破を懸けてイングランドと対戦する。自国開催の1986年大会以来となるベスト8進出へ完成度の高いプレーを見せられるか。

一方、60年ぶりの優勝を目指して今大会に出場したイングランドは、クロアチアなどに快勝してグループLを2勝1分の首位で突破。ラウンド32ではコンゴ民主共和国に先制点を許しながらもケインの2得点で逆転勝利してラウンド16にコマを進めた。浮き沈みが目立つイングランドはメキシコとの一戦でどのような本来の姿を取り戻せるか。

この試合の見どころは、ホームの利を活かすメキシコに対して強力な攻撃陣を擁するイングランドがどのように太刀打ちするかだ。メキシコは今大会4試合無失点と堅守が光るうえ、標高約2,200メートルのメキシコシティ・スタジアムでの試合にも慣れている。一方のイングランドは大会屈指のタレントを擁するものの、短期間で高地に順応することは難しく、完全アウェーのスタジアムだけではなく、標高もチームにとって大きな挑戦になる。メキシコがホームアドバンテージを活かして堅守速攻を貫くのか、それともイングランドがケインやベリンガムの個の力で打ち破るのか。