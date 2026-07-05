メキシコvsイングランドのスタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026ラウンド16
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メキシコvsイングランド｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月6日(月)9:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026ラウンド16で開催国のメキシコ代表と優勝候補の1つであるイングランド代表が激突する注目の一戦だ。
開催国のメキシコは開幕戦で南アフリカに勝利したりと、グループAを3戦全勝、さらに無失点で首位通過。ラウンド32でもエクアドルを寄せ付けずに2-0で下し、大会4試合連続無失点を継続。近年鬼門となっているラウンド16突破を懸けてイングランドと対戦する。自国開催の1986年大会以来となるベスト8進出へ完成度の高いプレーを見せられるか。
一方、60年ぶりの優勝を目指して今大会に出場したイングランドは、クロアチアなどに快勝してグループLを2勝1分の首位で突破。ラウンド32ではコンゴ民主共和国に先制点を許しながらもケインの2得点で逆転勝利してラウンド16にコマを進めた。浮き沈みが目立つイングランドはメキシコとの一戦でどのような本来の姿を取り戻せるか。
この試合の見どころは、ホームの利を活かすメキシコに対して強力な攻撃陣を擁するイングランドがどのように太刀打ちするかだ。メキシコは今大会4試合無失点と堅守が光るうえ、標高約2,200メートルのメキシコシティ・スタジアムでの試合にも慣れている。一方のイングランドは大会屈指のタレントを擁するものの、短期間で高地に順応することは難しく、完全アウェーのスタジアムだけではなく、標高もチームにとって大きな挑戦になる。メキシコがホームアドバンテージを活かして堅守速攻を貫くのか、それともイングランドがケインやベリンガムの個の力で打ち破るのか。
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メキシコ｜スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-3
■GK
ランヘル
■DF
サンチェス、モンテス、バスケス、ガジェルド
■MF
モラ、リラ、ロモ
■FW
キニョネス、ヒメネス、アルバラード
■監督
アギーレ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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イングランド｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-3
■GK
ピックフォード
■DF
スペンス、コンサ、グエーイ、オライリー
■MF
ライス、アンダーソン、ベリンガム
■FW
サカ、ケイン、ゴードン
■監督
トゥヘル
累積リーチ：ベリンガム
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ジェームズ
負傷選手情報：クアンサー
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メキシコvsイングランド｜注目選手
■メキシコ | ジルベルト・モラ
メキシコの注目は17歳の新星モラだ。今大会最年少選手として大きな注目を集める同選手は、卓越した戦術眼と創造性、年齢を感じさせない落ち着いたプレーが持ち味のミッドフィールダー。メキシコ史上最年少でワールドカップに出場し、ラウンド32のエクアドル戦では先発出場して中盤で精力的なプレーを見せて勝利に貢献した。
ライスやベリンガムら中盤にタレントを擁するイングランドとの一戦でもモラがカギを握る存在になり得る。劣勢が予想される中、限られた攻撃の中で同選手が相手のプレッシャーをかいくぐりながらチャンスを演出できるか。ホームサポーターの声援を背に17歳の逸材がタレント集団イングランド相手にどのようなプレーを見せるのか注目だ。
■イングランド | ハリー・ケイン
イングランドの注目はエースストライカーのケイン だ。世界最高のストライカーと評価される同選手は、今季所属するバイエルンで驚異の61得点を記録するなど、卓越した決定力を持つ。今大会はすでに5得点をマークして、ラウンド32のコンゴ民主共和国戦ではチームを逆転勝利に導く2得点をマークするなど好調だ。
メキシコ戦でもイングランドの命運はケインの出来にかかっている。今大会4試合連続無失点を誇る堅守を相手に、強力なチームメイトのチャンスメイクからケインがどれだけ決定機をものにできるか。完全アウェーになることが予想される中、同選手が攻撃陣を牽引して、チームを準々決勝進出に導けるか。
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