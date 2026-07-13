キックオフ：2026年7月15日(水)4:00

放送・配信：【テレビ】日本テレビ系列、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026準決勝で2大会前の王者フランス代表と16年ぶりの優勝を目指すスペインの欧州の強豪同士が激突する。

フランスは強豪が集ったグループIを3戦全勝で首位通過。ラウンド32ではスウェーデンを3-0、ラウンド16ではパラグアイを1-0で下して準々決勝へ進出し、続く準々決勝モロッコ戦では相手を圧倒して2-0で勝利して3大会連続のベスト4入りを決めた。8得点を記録するエンバペを中心とした攻撃陣の破壊力は大会屈指で、ノックアウトステージで無失点を記録する守備陣の安定感は抜群だ。3大会連続の決勝進出を懸けてスペインとの大一番を迎える。

一方のスペインは、グループH初戦でカーボベルデ相手に引き分けスタートになったが、その後連勝して首位通過。ラウンド32ではオーストリアに3-0、ラウンド16では宿敵ポルトガルに終盤の得点で1-0で競り勝ち、そして準々決勝ではベルギーを同じく終盤の決勝点で2-1で下して2010年大会以来となるベスト4に進んだ。ベルギー戦で大会初失点を喫したものの、2試合連続で終盤の決勝点で勝利を手にするなど、勝負強さの光るチームは良い状態で強豪フランスとの一戦に臨む。

この試合の見どころは、フランスの爆発的な攻撃力とスペインのボールポゼッション、どちらが主導権を握るかだ。 フランスはエムバペやデンベレら世界屈指のアタッカーを擁し、ボールを奪ってから一気にゴールへ迫る破壊力が最大の武器。一方のスペインはロドリやペドリを中心に卓越したパスワークでボールを保持し、試合の主導権を握りながら相手を押し込んでチャンスを作り出す。フランスが得意の素早いトランジションで試合を動かすのか、それともスペインがボールを支配して自分たちのリズムに持ち込むのか。また、ここまで大会最少失点を誇るスペイン守備陣がどのように爆発力のあるフランス攻撃陣を封じ込めるかにも注目だ。異なる攻撃スタイルを持つ欧州の強豪同士による、ハイレベルな駆け引きに注目の集まる好カードだ。