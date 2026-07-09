キックオフ：2026年7月10日(金)5:00

放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026準々決勝で前回大会準優勝のフランス代表と前回大会でアフリカ勢初のベスト4進出を決めたモロッコ代表が準決勝進出を懸けて対戦する。

フランスはグループIで3連勝を飾って首位通過すると、ラウンド32ではスウェーデンを3-0で下し、ラウンド16ではパラグアイに苦しみながらもエンバペの決勝点により、1-0で勝利した。ここまで5試合でわずか2失点と安定した守備に加え、13得点と攻撃陣も大会屈指の破壊力を誇る。優勝候補の筆頭として順調に勝ち上がってきたチームは難敵モロッコとの一戦に臨む。

一方のモロッコはグループCを2勝1分の2位で通過し、ラウンド32のオランダ戦では劇的な同点弾、そしてPK戦の末に強豪を撃破。続くラウンド16では開催国カナダを3-0と圧倒てして2大会連続のベスト8進出を果たした。ディアスやサイバリを中心とした素早いトランジションを武器に勝ち上がってきたチームは、フランス相手に4年前の雪辱を果たせるか注目だ。

この試合の見どころは、フランスの破壊力抜群の攻撃陣と、モロッコの組織的な守備・速攻の攻防だ。フランスはエムバペとデンベレを中心に高い決定力を誇る一方、モロッコはコンパクトな守備ブロックから素早く前線へ展開するカウンターを武器に勝ち上がってきた。フランスが個の力で相手守備網を攻略するか、それともモロッコが高い組織力とともに試合をコントロールし、番狂わせを演じるのか。前回大会準決勝の再戦となるこの一戦は、ベスト8屈指の好カードだ。