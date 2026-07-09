フランスvsモロッコのスタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026準々決勝
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フランスvsモロッコ｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月10日(金)5:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026準々決勝で前回大会準優勝のフランス代表と前回大会でアフリカ勢初のベスト4進出を決めたモロッコ代表が準決勝進出を懸けて対戦する。
フランスはグループIで3連勝を飾って首位通過すると、ラウンド32ではスウェーデンを3-0で下し、ラウンド16ではパラグアイに苦しみながらもエンバペの決勝点により、1-0で勝利した。ここまで5試合でわずか2失点と安定した守備に加え、13得点と攻撃陣も大会屈指の破壊力を誇る。優勝候補の筆頭として順調に勝ち上がってきたチームは難敵モロッコとの一戦に臨む。
一方のモロッコはグループCを2勝1分の2位で通過し、ラウンド32のオランダ戦では劇的な同点弾、そしてPK戦の末に強豪を撃破。続くラウンド16では開催国カナダを3-0と圧倒てして2大会連続のベスト8進出を果たした。ディアスやサイバリを中心とした素早いトランジションを武器に勝ち上がってきたチームは、フランス相手に4年前の雪辱を果たせるか注目だ。
この試合の見どころは、フランスの破壊力抜群の攻撃陣と、モロッコの組織的な守備・速攻の攻防だ。フランスはエムバペとデンベレを中心に高い決定力を誇る一方、モロッコはコンパクトな守備ブロックから素早く前線へ展開するカウンターを武器に勝ち上がってきた。フランスが個の力で相手守備網を攻略するか、それともモロッコが高い組織力とともに試合をコントロールし、番狂わせを演じるのか。前回大会準決勝の再戦となるこの一戦は、ベスト8屈指の好カードだ。
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フランス｜スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
メニャン
■DF
クンデ、ウパメカノ、サリバ、ディーニュ
■MF
コネ、ラビオ、デンベレ、オリーズ、バルコラ
■FW
エンバペ
■監督
デシャン
累積リーチ：コネ、オリーズ、バルコラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：テュラム
負傷選手情報：なし
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モロッコ｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
ブヌ
■DF
ハキミ、ディオプ、ハルハル、マズラウィ
■MF
ブアディ、エル・アイナウイ、ディアス、ウナヒ、エル・カンヌス
■FW
ラヒミ
■監督
ワハビ
累積リーチ：ディオプ、ハルハル、ハキミ、ウナヒ、エル・カンヌス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：サイバリ
負傷選手情報：なし
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フランスvsモロッコ｜注目選手
■フランス | キリアン・エンバペ
フランスの注目はエースストライカーのエンバペだ。世界最高峰の得点力と爆発的なスピードを兼ね備える同選手は、今大会もフランス攻撃陣を牽引する絶対的な存在。ラウンド16のパラグアイ戦では決勝点となるPKを決めるなど、今大会7得点目をマークしている。
モロッコ戦でもエンバペの活躍が試合のカギを握ることは間違いない。組織で対応するモロッコ守備陣相手にオリーズやデンベレらが作り出すチャンスをエンバペが確実にものにできるか。エースの決定力が問われる一戦でしっかりと期待に応え、フランスを3大会連続のベスト4に導けるか注目だ。
■モロッコ | アクラフ・ハキミ
モロッコの注目はキャプテンのハキミ。攻守両面で世界トップクラスの能力を誇る右サイドバックで、圧倒的なスピードと豊富な運動量を武器に攻撃参加と守備の両面で存在感を示している。また、同選手がキッカーを務めるセットプレーも相手守備陣の脅威になり得る。
フランス戦では、ハキミが攻守の両面で好パフォーマンスを披露できるかがモロッコにとっての重要なポイントになる。バルコラやエンバペとのマッチアップが予想される中、世界屈指のアタッカー陣を封じながら、自らも攻撃の起点となれるか。モロッコが番狂わせを起こすためにはハキミの存在が不可欠だ。
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