イングランドvsコンゴ民主共和国の予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026ラウンド32
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イングランドvsコンゴ民主共和国｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月2日(木)1:00
放送・配信：【テレビ】フジテレビ、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026ラウンド32で優勝候補のイングランド代表とコンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表が対戦する。
今大会に優勝候補の一角として臨むイングランドは、グループLを2勝1分の首位で突破。初戦でクロアチアとの打ち合いを4-2で制すも、続くガーナ戦では相手の堅守に苦しんでスコアレスドロー。それでも、パナマを2-0で下し、危なげなく決勝トーナメント進出を決めた。試合ごとに課題は見せながらも、勝負どころを確実にものにする試合運びを見せており、調子を上げてノックアウトステージに臨む。
一方のDRコンゴは、ザイール時代に初出場を飾って以来となる52年ぶりのワールドカップで大健闘を見せた。初戦でポルトガルと引き分け、コロンビアには惜敗したものの、最終節でウズベキスタンを3-1で下して、各組3位の最上位チームとしてラウンド32進出を決めた。ポルトガル戦で見せた堅守に加え、ウィサらを中心に前線には個の力があり、小粒ではあるものの、十分に力のあるチームだ。
この試合の見どころは、イングランドの攻撃陣がDRコンゴの粘り強い守備をどう攻略するかだ。DRコンゴは組織的な守備ブロックを形成し、カウンターから一気にゴールへ迫るスタイルでポルトガルやコロンビア相手に互角の戦いを見せてきた。一方のイングランドはボールを保持して主導権を握る展開が予想されるが、ガーナ戦のように攻めあぐねば相手にチャンスを与えてしまう可能性もある。イングランドがケインやベリンガムを中心に堅守をこじ開けるのか、それともDRコンゴが粘り強い守備からウィサを中心としたカウンターで番狂わせを演じるのか。決勝トーナメントならではの緊張感あふれる一戦となりそうだ。
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イングランド｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
ピックフォード
■DF
スペンス、コンサ、グエーイ、オライリー
■MF
ライス、アンダーソン、サカ、ベリンガム、ラッシュフォード
■FW
ケイン
■監督
トゥヘル
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：クアンサー
負傷選手情報：ジェームズ
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コンゴ民主共和国｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：3-5-2
■GK
ンパシ
■DF
トゥアンゼベ、ムベンバ、カプアディ
■MF
ワン＝ビサカ、サディキ、ムカウ、モトーサミ、マスアク
■FW
ウィサ、バカンブ
■監督
デサブル
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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イングランドvsコンゴ民主共和国｜注目選手
■イングランド | ハリー・ケイン
イングランドの注目はエースストライカーで主将のケインだ。世界屈指の決定力を誇る同選手は、ゴール前での嗅覚だけでなく、前線で起点となるポストプレーや味方を生かすパスワークも大きな武器。今大会の得点王候補の最有力としてプレーしており、グループステージの3試合で3得点を記録。最も信頼できる得点源としてグループL首位通過に大きく貢献した。
DRコンゴ戦でもケインがイングランドの攻撃の中心となることは間違いない。ポルトガルやコロンビアを苦しめた相手の組織的な守備をサカやラッシュフォードらとともにどのように攻略するか注目だ。ケインがゴール前で決定機を確実に仕留められるかが勝敗を左右するポイントとなる。優勝を目指すイングランドにとって、エースの一撃でラウンド16進出につなげられるか。
■コンゴ民主共和国 | アーロン・ワン＝ビサカ
DRコンゴの注目は右サイドバックのワン＝ビサカだ。 爆発的なスピードと強靭なフィジカルを持ち味とした対人守備とボール奪取能力を誇る同選手は、DRコンゴ守備陣の中心として今大会でも安定したパフォーマンスを披露している。かつてはイングランドの世代別代表でプレーしながら、2025年にDRコンゴ代表入りを決断。奇しくもラウンド32で母国イングランドとの対戦が実現した。
ワン＝ビサカはイングランド戦でも守備陣の中心選手としてプレーすることが期待される。劣勢に立たされることが予想される中、元チームメイトのラッシュフォードとのマッチアップは注目必至だ。持ち味の1対1の強さで相手の攻撃を封じることができるか。DRコンゴが番狂わせを演じるためには、ワン＝ビサカを中心とした守備陣の踏ん張りが鍵を握る。
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