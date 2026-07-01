キックオフ：2026年7月2日(木)1:00

放送・配信：【テレビ】フジテレビ、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026ラウンド32で優勝候補のイングランド代表とコンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表が対戦する。

今大会に優勝候補の一角として臨むイングランドは、グループLを2勝1分の首位で突破。初戦でクロアチアとの打ち合いを4-2で制すも、続くガーナ戦では相手の堅守に苦しんでスコアレスドロー。それでも、パナマを2-0で下し、危なげなく決勝トーナメント進出を決めた。試合ごとに課題は見せながらも、勝負どころを確実にものにする試合運びを見せており、調子を上げてノックアウトステージに臨む。

一方のDRコンゴは、ザイール時代に初出場を飾って以来となる52年ぶりのワールドカップで大健闘を見せた。初戦でポルトガルと引き分け、コロンビアには惜敗したものの、最終節でウズベキスタンを3-1で下して、各組3位の最上位チームとしてラウンド32進出を決めた。ポルトガル戦で見せた堅守に加え、ウィサらを中心に前線には個の力があり、小粒ではあるものの、十分に力のあるチームだ。

この試合の見どころは、イングランドの攻撃陣がDRコンゴの粘り強い守備をどう攻略するかだ。DRコンゴは組織的な守備ブロックを形成し、カウンターから一気にゴールへ迫るスタイルでポルトガルやコロンビア相手に互角の戦いを見せてきた。一方のイングランドはボールを保持して主導権を握る展開が予想されるが、ガーナ戦のように攻めあぐねば相手にチャンスを与えてしまう可能性もある。イングランドがケインやベリンガムを中心に堅守をこじ開けるのか、それともDRコンゴが粘り強い守備からウィサを中心としたカウンターで番狂わせを演じるのか。決勝トーナメントならではの緊張感あふれる一戦となりそうだ。