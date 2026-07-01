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Yuta Tokuma

イングランドvsコンゴ民主共和国の予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026ラウンド32

ワールドカップ
イングランド 対 コンゴ民主共和国
イングランド
コンゴ民主共和国

【FIFAワールドカップ2026】7月2日(木)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド32、イングランド代表とコンゴ民主共和国代表による一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

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