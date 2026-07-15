イングランドvsアルゼンチンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026準決勝
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イングランドvsアルゼンチン｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月16日(木)4:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026準決勝でイングランド代表とアルゼンチン代表の宿敵同士の一戦が6大会ぶりに実現する。
1966年大会以来の優勝を目指すイングランドは、グループLを首位で突破すると、ラウンド32でDRコンゴを2-1、ラウンド16で開催国メキシコを3-2、準々決勝ではノルウェーを延長戦の末に2-1で下してベスト4へ進出した。ノックアウトステージに入ってからは接戦の続くイングランドだが、苦しい展開でも勝ち切る勝負強さを見せている。指揮官トゥヘルの下、安定した守備に加え、ベリンガムやハリー・ケインを軸とした攻撃陣が大会を通じて高い決定力を発揮している。
対するアルゼンチンは、王者として臨んだ今大会でグループJを3連勝で首位通過。ラウンド32のカーボベルデ戦は延長戦にもつれ込んだ一戦を3-2で制し、ラウンド16ではエジプト相手に0-2からの大逆転勝利を収めた。準々決勝では数的有利の中、スイスを延長戦の末3-1で下して準決勝進出。メッシを中心に、アルバレスやL.マルティネスら前線のタレントが要所で結果を残し、逆境でも最後まで戦い抜く粘り強あがあり、大会連覇に向けて着実に前進している。
この試合の見どころは、60年にわたり幾度もドラマを生んできた宿敵対決がワールドカップ準決勝の大舞台で再び実現することだ。両国の因縁は1966年大会から始まり、1986年大会のマラドーナの「神の手」と「5人抜きゴール」が生まれた。1998年大会ではベッカムの退場が大きな話題となり、2002年大会でそのベッカムがPKを決めて雪辱を果たすなど、大会史を語る上で欠かせない名勝負を重ねてきた。
ピッチ上では、イングランドの組織力に対し、アルゼンチンが勝負強さで対抗する構図となる。イングランドはベリンガムやライスが中盤で主導権を握ってケインの得点力に託したいところ。一方のアルゼンチンは、メッシの創造性や得点力が最大の武器だが、王者として大会を通して高い完成度と勝負強さを見せてきた。イングランドにとっては1966年以来となる世界制覇へ大きく近づく一戦であり、アルゼンチンにとっては史上2度目のワールドカップ連覇へ向けた大一番だ。歴史や因縁、そして現代最高峰のタレントが対峙する今大会屈指のビッグマッチだ。
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イングランド｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
ピックフォード
■DF
ジェームズ、コンサ、グエーイ、オライリー
■MF
アンダーソン、ライス、サカ、ベリンガム、ゴードン
■FW
ケイン
■監督
トゥヘル
累積リーチ：なし
出場停止選手：クアンサー
出場が不透明な選手：ジェームズ、ライス
負傷選手情報：ヘンダーソン
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アルゼンチン｜スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-4-2
■GK
E.マルティネス
■DF
モリーナ、ロメロ、Li.マルティネス、タグリアフィコ
■MF
デ・パウル、パレデス、マック・アリスター、フェルナンデス
■FW
メッシ、アルバレス
■監督
スカローニ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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イングランドvsアルゼンチン｜注目選手
■イングランド | ハリー・ケイン
イングランドの注目はキャプテンでエースストライカーのケインだ。今季所属するバイエルン・ミュンヘンで61得点をマークした世界屈指の決定力を誇るストライカーは、今大会も前線の軸としてゴールを重ね、イングランドのベスト4進出に大きく貢献。今大会で得点ランキング3位の7得点を記録する得点力はもちろんだが、ポストプレーや味方を生かすリンクマンとしても存在感を発揮し、チームの攻撃を牽引している。
ケインがアルゼンチン戦で世界最高峰のストライカーとして再びゴールを奪えるかが最大の焦点となる。元チームメイトのロメロとのマッチアップは注目だ。宿敵との大一番でキャプテンとしてだけでなく、エースの役割を果たし、イングランドを1966年以来のワールドカップ優勝に前進できるか注目が集まる。
■アルゼンチン | リオネル・メッシ
アルゼンチンの注目もキャプテンのメッシだ。サッカー界の頂点に長年君臨し続ける同選手は、大会期間中に39歳の誕生日を迎えたが、依然として衰えは見られない。世界最高峰の実力を維持し、今大会はここまでトップタイの8ゴールを挙げて得点王争いをリードしている。ノックアウトステージでも勝負どころでゴールを重ね、大会連覇を目指すチームのキーマンだ。豊富な経験と卓越した技術、そして勝負強さは健在で、チームに不可欠な存在だ。
代表キャリア200試合以上を誇るメッシだが、今回が自身にとってイングランドと初対戦。宿敵との歴史ある一戦で決定的な仕事が期待される。キャプテンとして攻撃を牽引し、アルゼンチンを決勝へ導けるか。メッシ対策を敷くことが予想されるイングランド守備陣をどのように攻略するか注目だ。
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