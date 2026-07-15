キックオフ：2026年7月16日(木)4:00

放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026準決勝でイングランド代表とアルゼンチン代表の宿敵同士の一戦が6大会ぶりに実現する。

1966年大会以来の優勝を目指すイングランドは、グループLを首位で突破すると、ラウンド32でDRコンゴを2-1、ラウンド16で開催国メキシコを3-2、準々決勝ではノルウェーを延長戦の末に2-1で下してベスト4へ進出した。ノックアウトステージに入ってからは接戦の続くイングランドだが、苦しい展開でも勝ち切る勝負強さを見せている。指揮官トゥヘルの下、安定した守備に加え、ベリンガムやハリー・ケインを軸とした攻撃陣が大会を通じて高い決定力を発揮している。

対するアルゼンチンは、王者として臨んだ今大会でグループJを3連勝で首位通過。ラウンド32のカーボベルデ戦は延長戦にもつれ込んだ一戦を3-2で制し、ラウンド16ではエジプト相手に0-2からの大逆転勝利を収めた。準々決勝では数的有利の中、スイスを延長戦の末3-1で下して準決勝進出。メッシを中心に、アルバレスやL.マルティネスら前線のタレントが要所で結果を残し、逆境でも最後まで戦い抜く粘り強あがあり、大会連覇に向けて着実に前進している。

この試合の見どころは、60年にわたり幾度もドラマを生んできた宿敵対決がワールドカップ準決勝の大舞台で再び実現することだ。両国の因縁は1966年大会から始まり、1986年大会のマラドーナの「神の手」と「5人抜きゴール」が生まれた。1998年大会ではベッカムの退場が大きな話題となり、2002年大会でそのベッカムがPKを決めて雪辱を果たすなど、大会史を語る上で欠かせない名勝負を重ねてきた。

ピッチ上では、イングランドの組織力に対し、アルゼンチンが勝負強さで対抗する構図となる。イングランドはベリンガムやライスが中盤で主導権を握ってケインの得点力に託したいところ。一方のアルゼンチンは、メッシの創造性や得点力が最大の武器だが、王者として大会を通して高い完成度と勝負強さを見せてきた。イングランドにとっては1966年以来となる世界制覇へ大きく近づく一戦であり、アルゼンチンにとっては史上2度目のワールドカップ連覇へ向けた大一番だ。歴史や因縁、そして現代最高峰のタレントが対峙する今大会屈指のビッグマッチだ。