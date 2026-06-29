キックオフ：2026年6月30日(火)2:00

放送・配信：【テレビ】フジテレビ、BSP4K【ネット】DAZN

日本代表がFIFAワールドカップ2026ラウンド32で強豪ブラジル代表と激突する。

ブラジルはグループCを2勝1分の勝点7で首位通過。初戦でモロッコと1-1で引き分けた後、第2戦ではスコットランドに3-0で快勝し、第3戦ではハイチを4-2で下して順調にラウンド32にコマを進めた。中でも、ここまで4得点のヴィニシウスが好調を維持しており、守備陣も1失点のみと攻守にわたって安定した状況だ。昨年10月に不覚を取った日本相手に名将アンチェロッティがどのような対策をとるか注目だ。

一方の日本はグループFを1勝2分の勝点5で2位通過。初戦はオランダと2-2で引き分け、第2戦ではチュニジアに4-0で快勝。最終節はスウェーデンと1-1で引き分けたが、3大会連続のノックアウトステージ進出を決めた。主力に負傷者を抱えながらも、特に上田や鎌田をはじめとした攻撃陣が7得点と安定した結果を残しており、史上初のノックアウトステージ勝利を目指して優勝候補の一角無事るとの一戦を迎える。

この試合の見どころは、日本の組織力がブラジルの圧倒的な個の力にどう立ち向かうかだ。日本はここまで粘り強い守備と素早いトランジションで欧州勢から勝ち点を挙げてきた。対するブラジルはヴィニシウスを擁した世界屈指のアタッカー陣には一瞬で試合を決める力がある。日本としては守備ブロックをコンパクトに保ちながら、中村や伊東のスピードを活かしたカウンターでチャンスを作りたいところだ。ブラジルが個の力で主導権を握るのか、それとも日本が組織力で対抗するのか、注目の一戦になりそうだ。