ブラジルvs日本の予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026ラウンド32
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ブラジルvs日本｜試合の見どころ
キックオフ：2026年6月30日(火)2:00
放送・配信：【テレビ】フジテレビ、BSP4K【ネット】DAZN
日本代表がFIFAワールドカップ2026ラウンド32で強豪ブラジル代表と激突する。
ブラジルはグループCを2勝1分の勝点7で首位通過。初戦でモロッコと1-1で引き分けた後、第2戦ではスコットランドに3-0で快勝し、第3戦ではハイチを4-2で下して順調にラウンド32にコマを進めた。中でも、ここまで4得点のヴィニシウスが好調を維持しており、守備陣も1失点のみと攻守にわたって安定した状況だ。昨年10月に不覚を取った日本相手に名将アンチェロッティがどのような対策をとるか注目だ。
一方の日本はグループFを1勝2分の勝点5で2位通過。初戦はオランダと2-2で引き分け、第2戦ではチュニジアに4-0で快勝。最終節はスウェーデンと1-1で引き分けたが、3大会連続のノックアウトステージ進出を決めた。主力に負傷者を抱えながらも、特に上田や鎌田をはじめとした攻撃陣が7得点と安定した結果を残しており、史上初のノックアウトステージ勝利を目指して優勝候補の一角無事るとの一戦を迎える。
この試合の見どころは、日本の組織力がブラジルの圧倒的な個の力にどう立ち向かうかだ。日本はここまで粘り強い守備と素早いトランジションで欧州勢から勝ち点を挙げてきた。対するブラジルはヴィニシウスを擁した世界屈指のアタッカー陣には一瞬で試合を決める力がある。日本としては守備ブロックをコンパクトに保ちながら、中村や伊東のスピードを活かしたカウンターでチャンスを作りたいところだ。ブラジルが個の力で主導権を握るのか、それとも日本が組織力で対抗するのか、注目の一戦になりそうだ。
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ブラジル｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-3
■GK
アリソン
■DF
ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエウ、サンドロ
■MF
ギマランイス、カゼミーロ、パケタ
■FW
ハイアン、クーニャ、ヴィニシウス
■監督
アンチェロッティ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ハフィーニャ
負傷選手情報：なし
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日本｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：3-4-2-1
■GK
鈴木彩
■DF
冨安、谷口、伊藤
■MF
堂安、田中、佐野、中村、前田、鎌田
■FW
上田
■監督
森保 一
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：板倉
負傷選手情報：久保
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ブラジルvs日本｜注目選手
■ブラジル | ヴィニシウス・ジュニオール
ブラジルの注目はエースのヴィニシウス。 若くしてレアル・マドリードに加入し、世界最高のウィンガーに成長した同選手は、スピードとテクニックを武器にブラジル攻撃陣をけん引する絶対的な存在だ。今大会でもグループステージ3試合すべてでゴールを記録するなどここまで3試合で4得点をマークするなど好調を維持している。
日本戦でも左サイドから積極的な仕掛けで1対1の局面を作り出し、試合の流れを変える存在になり得る。堂安、もしくは冨安とのマッチアップが予想される中、絶対的な個の力を組織としてどのように封じることができるか。日本としてはヴィニシウスに前を向いてプレーする時間を与えないことが勝利への条件となる。
■日本 | 上田綺世
日本の注目はエースストライカーの上田だ。 今季所属するフェイエノールトで覚醒し、エールディヴィジ得点王に輝いた同選手は、前線で体を張りながらゴールを狙い、日本攻撃陣のフィニッシャーとして大きな役割を担う。今大会はグループステージのチュニジア戦で2得点を挙げており、前線で違いを作り出せる存在だ。
ブラジル戦では限られたチャンスを確実に仕留められるかが大きなポイントとなる。中村や伊東のサイドからの崩し、さらに鎌田からのチャンスメイクをどれだけ得点に結びつけられるか。昨年10月のブラジル戦ではセットプレーから決勝点を挙げており、再び相手ゴールに襲い掛かれるか。マルキーニョスやガブリエウ相手にどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。
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