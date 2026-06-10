オランダ代表注目選手紹介｜FIFAワールドカップ2026で日本代表と対戦

FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月15日にグループF初戦でオランダと対戦する。ヨーロッパの強豪オランダ代表には、主将フィルジル・ファン・ダイク、バルセロナMFフレンキー・デ・ヨングら大舞台で活躍した選手を多数擁している。
本記事では、オランダ代表の注目選手を紹介する。
FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月15日にグループF初戦でオランダと対戦する。ヨーロッパの強豪オランダ代表には、主将フィルジル・ファン・ダイク、バルセロナMFフレンキー・デ・ヨングら大舞台で活躍した選手を多数擁している。
本記事では、オランダ代表の注目選手を紹介する。
オランダ代表の主将を務めるファン・ダイクは、世界最高峰のセンターバックの一人。所属するリヴァプールでもキャプテンを務めており、圧倒的な守備力とリーダーシップでチームを牽引。2019年のUEFAチャンピオンズリーグ優勝や2度のプレミアリーグ優勝など、近年のクラブの成功を支えた立役者として高く評価されている。
身長195cmの恵まれた体格を生かした対人守備や空中戦は世界屈指のレベルを誇る。さらに、最終ラインから正確なパスを供給できる足もとの技術もあり、特にセットプレーでは相手守備陣の脅威だ。近年は年齢による衰えを指摘されることもあるが、経験値の高さと危険を察知する能力は依然としてトップクラスであり、オランダ代表にとって守備の要であることに変わりはない。
今回が年齢的にも最後のワールドカップになることが予想される中、オランダを上位進出に導けるか。グループF初戦で対戦する今季エールディヴィジで得点王に輝いた上田綺世とのマッチアップは注目必須で、試合のカギを握る可能性がある。
オランダ代表の攻撃を牽引するのがベテランストライカーのデパイだ。若くして加入したマンチェスター・ユナイテッドでは苦しい時期を経験したものの、その後はリヨンやバルセロナ、アトレティコ・マドリードといった欧州のビッグクラブで活躍。2024年には新天地としてブラジルを選び、活躍の場を南米へ移したが、その得点能力は32歳になった今でも健在だ。
オランダ代表の中では背丈はないが、スピードとパワーを兼ね備えたアタッカーであり、強烈なシュートを武器に数多くのゴールを生み出してきた。また、ドリブル突破だけでなく、チャンスメイクにも優れており、攻撃のあらゆる局面で違いを生み出せる存在だ。
ワールドカップ2026欧州予選では8得点を挙げ、オランダ代表歴代最多得点記録を更新した。長年にわたってチームの中心として活躍を続けており、指揮官ロナルド・クーマンからの信頼も厚い。グループF補選の日本代表戦でも相手守備陣にとって最も警戒すべき選手の一人となりそうだ。
オランダ代表の中盤を支えるのがデ・ヨングだ。アヤックス時代にその才能を大舞台で示した同選手は、2019年からバルセロナでプレー。近年は負傷による離脱も経験したが、コンディションを取り戻した現在はクラブと代表の両方で欠かせない存在となっている。
卓越したボールコントロールと展開力を武器とする司令塔は、中盤の低い位置から試合を組み立てる能力に優れ、攻撃のリズムを生み出すことに長けている。バルセロナで培った正確なパスワークに加え、ドリブルで局面を打開できる推進力も兼ね備えており、チームのポゼッションを支える重要な役割を担う。
2度目のワールドカップに臨むデ・ヨングは、指揮官クーマン率いるチームの攻守の両面でカギになる存在だ。中盤での主導権争いが勝敗を左右するとみられる日本代表とのグループF初戦においてもそのプレーが試合の流れを決定づける重要なポイントになり得る。
オランダ代表の中盤で存在感を高めているのがグラフェンベルフだ。アヤックスの下部組織で育った同選手は、若くしてバイエルン・ミュンヘンに移籍するもインパクトを残せずに2023年にリヴァプールに加入した。すると、移籍2年目には遠藤航とのポジション争いに勝利し、昨季のプレミアリーグ優勝の立役者となった。
身長190cmの恵まれた体格と高い技術を兼ね備えるグラフェンベルフは、攻守のバランスを取る万能型ミッドフィールダーだ。ボール奪取能力や守備時の強度に優れ、正確なパスやボールキープで中盤のリズムを作り出し、攻撃の起点としても大きな役割を果たすことができる。
指揮官クーマンの下でこの4年間で最も成長した選手の1人であり、オランダ代表でも欠かせない戦力へと成長。初のワールドカップの舞台での躍動が期待されており、実力を最大限に発揮してチームの上位進出に貢献したいところだ。グループF初戦の日本代表戦でもデ・ヨングとともに中盤を牽引する存在になれるか。
オランダ代表の攻撃陣の中で現在最も調子が良いのがマレンだ。アーセナルの下部組織で育った同選手は、PSVで才能を開花させると、その後はドルトムントで活躍。前線ならどのポジションでもプレー可能な万能型アタッカーとして評価を高め、今冬からプレーするローマでは公式戦20試合15得点を記録した。
爆発的なスピードを生かした縦への推進力を最大の武器にしており、カウンターでは大きな脅威になり得る。また、ドリブル突破だけでなく、ゴール前での冷静なフィニッシュはや連係プレーにも長けており、得点とアシストの両面でチームに貢献できる選手だ。
オランダ代表でも着実に定位置確保に近づいており、初のワールドカップの舞台でチームの得点源としての活躍が期待される。グループF初戦の日本代表戦ではスピードは大きな武器となり、相手にとって非常に厄介な存在になる可能性がある。ローマで見せた得点能力をワールドカップの大舞台でも示すことができるか注目だ。
オランダ代表を率いるのは、同国サッカー界のレジェンドの一人であるクーマンだ。現役時代はセンターバックながら驚異的なキック精度とゲームメイク能力を兼ね備え、バルセロナで数々のタイトル獲得に貢献するなどの実績を残した。引退後は指導者に転身し、アヤックスやPSV、フェイエノールトといったオランダの名門クラブをはじめ、サウサンプトンやエヴァートン、そしてバルセロナでも監督を務めた。
豊富な指導経験を持つクーマンは、2018年にオランダ代表監督へ就任し、ワールドカップやEURO出場を逃し続けていたチームの再建に成功。ファン・ハールの退任に伴い、2023年からは再び代表監督に就任し、無敗で欧州予選を突破してワールドカップ出場に導いた。
クーマンは、オランダのレジェンド・クライフの下で長年プレーした経験があり、伝統の“トータルフットボール”の理念を受け継ぐポゼッションを主体としたプレースタイルだ。4-3-3や3-4-3をベースにボール保持を重視し、中盤を中心に主導権を握りながら試合を進める。豊富なタレントを擁するオランダ代表をどのようにまとめ上げるのか、日本代表との初戦でもその采配には注目が集まる。
W杯出場：13回目(2大会連続)
最高成績：準優勝(1974,1978,2010)
FIFAランク：8位
3戦2勝1分け 6得点2失点
|試合日時
|大会名
|結果
|2009/9/5
|国際親善試合
|○ 3-0
|2010/6/19
|ワールドカップ
|○ 1-0
|2013/11/16
|国際親善試合
|△ 2-2
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