オランダ代表注目選手紹介｜FIFAワールドカップ2026で日本代表と対戦

所属クラブ：リヴァプール（イングランド）

ポジション：DF

生年月日：1991年7月8日(34歳)

代表通算：91試合12得点

オランダ代表の主将を務めるファン・ダイクは、世界最高峰のセンターバックの一人。所属するリヴァプールでもキャプテンを務めており、圧倒的な守備力とリーダーシップでチームを牽引。2019年のUEFAチャンピオンズリーグ優勝や2度のプレミアリーグ優勝など、近年のクラブの成功を支えた立役者として高く評価されている。

身長195cmの恵まれた体格を生かした対人守備や空中戦は世界屈指のレベルを誇る。さらに、最終ラインから正確なパスを供給できる足もとの技術もあり、特にセットプレーでは相手守備陣の脅威だ。近年は年齢による衰えを指摘されることもあるが、経験値の高さと危険を察知する能力は依然としてトップクラスであり、オランダ代表にとって守備の要であることに変わりはない。

今回が年齢的にも最後のワールドカップになることが予想される中、オランダを上位進出に導けるか。グループF初戦で対戦する今季エールディヴィジで得点王に輝いた上田綺世とのマッチアップは注目必須で、試合のカギを握る可能性がある。