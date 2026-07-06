【7月7日】アメリカvsベルギーのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月7日(火)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のアメリカ代表vsベルギー代表は、アメリカのワシントン州シアトルにある「シアトル・スタジアム（ルーメン・フィールド）」で開催される。

アトランタ・スタジアムは、6万8000人を超える収容人数を誇る。今年のスーパーボウルを制したアメリカンフットボールNFLの強豪シアトル・シーホークスやメジャーリーグ・サッカー（MLS）のシアトル・サウンダーズの本拠地として使用されている。

今大会では、グループステージの4試合、ラウンド32、そしてラウンド16の1試合ずつが開催される。

アメリカはグループD第2節オーストラリア戦で同スタジアムでプレーした一方で、ベルギーはグループG初戦のエジプト戦、そしてラウンド32で大逆転勝利を収めたセネガル戦で同スタジアムで戦った。