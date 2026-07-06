【7月7日】アメリカvsベルギーのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でアメリカ代表とベルギー代表が激突する。開催国の1つであるアメリカ大表が強豪ベルギーの臨むベスト8を懸けた大一番だ。
本記事では、アメリカ代表vsベルギー代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でアメリカ代表とベルギー代表が激突する。開催国の1つであるアメリカ大表が強豪ベルギーの臨むベスト8を懸けた大一番だ。
本記事では、アメリカ代表vsベルギー代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のアメリカ代表vsベルギー代表は、現地時間7月6日(月)に開催。キックオフは現地時間午後5時に予定されており、日本との時差は16時間あるため、日本時間7月7日(火)午前9時に試合開始の予定だ。
7月7日(火)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のアメリカ代表vsベルギー代表は、アメリカのワシントン州シアトルにある「シアトル・スタジアム（ルーメン・フィールド）」で開催される。
アトランタ・スタジアムは、6万8000人を超える収容人数を誇る。今年のスーパーボウルを制したアメリカンフットボールNFLの強豪シアトル・シーホークスやメジャーリーグ・サッカー（MLS）のシアトル・サウンダーズの本拠地として使用されている。
今大会では、グループステージの4試合、ラウンド32、そしてラウンド16の1試合ずつが開催される。
アメリカはグループD第2節オーストラリア戦で同スタジアムでプレーした一方で、ベルギーはグループG初戦のエジプト戦、そしてラウンド32で大逆転勝利を収めたセネガル戦で同スタジアムで戦った。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16のアメリカ代表vsベルギー代表は、テレビ放送は、地上波『フジテレビ』で生中継、BS「NHK BSP4K」で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前1:00
|フジテレビ
|地上波
|午前8:40
|NHK BSP4K
|BS
|午後9:00(録画)
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
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W杯出場：12回目(2大会連続)
最高成績：3位(1930)
FIFAランキング：16位
▼GK
1 マット・ターナー（ニューイングランド・レボリューション）
24 マット・フリース（ニューヨーク・シティFC）
25 クリス・ブレイディ（シカゴ・ファイアー）
▼DF
2 セルジーニョ・デスト（PSV／オランダ）
3 クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス／イングランド）
5 アントニー・ロビンソン（フラム／イングランド）
6 オーストン・トラスティー（セルティック／スコットランド）
12 マイルズ・ロビンソン（FCシンシナティ）
13 ティム・リーム（シャーロットFC）
16 アレックス・フリーマン（ビジャレアル／スペイン）
18 マックス・アーフステン（コロンバス・クルー）
22 マーク・マッケンジー（トゥールーズ／フランス）
23 ジョー・スカリー（ボルシアMG／ドイツ）
▼MF
4 タイラー・アダムス（ボーンマス／イングランド）
7 ジョバンニ・レイナ（ボルシアMG／ドイツ）
8 ウェストン・マケニー（ユヴェントス／イタリア）
11 ブレンデン・アーロンソン（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
14 セバスティアン・ベルハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）
15 クリスティアン・ロルダン（シアトル・サウンダーズ）
17 マリク・ティルマン（レヴァークーゼン／ドイツ）
▼FW
9 リカルド・ペピ（PSV／オランダ）
10 クリスチャン・プリシッチ（ACミラン／イタリア）
19 ハジ・ライト（コヴェントリー・シティ／イングランド）
20 フォラリン・バログン（モナコ／フランス）
21 ティモシー・ウェア（マルセイユ／フランス）
26 アレハンドロ・ゼンデハス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
▼監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
W杯出場：15回目(4大会連続)
最高成績：3位(2018)
FIFAランキング：9位
▼GK
1 ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）
12 センヌ・ラメース（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
13 マイク・ペンダース（ストラスブール／フランス）
▼DF
2 ゼノ・デバスト（スポルティングCP／ポルトガル）
3 アルトゥール・テアトル（フランクフルト／ドイツ）
4 ブランドン・メシェレ（クルブ・ブルッヘ）
5 マキシム・デ・クーパー（ブライトン＆ホーヴ・アルビオン／イングランド）
15 トーマス・ムニエ（リール／フランス）
16 コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）
18 ホアキン・セイス（クルブ・ブルッヘ）
21 ティモシー・カスターニュ（フラム／イングランド）
25 ナタン・エンゴイ（リール／フランス）
▼MF
6 アクセル・ヴィツェル（ジローナ／スペイン）
7 ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）
8 ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）
19 ディエゴ・モレイラ（ストラスブール／フランス）
20 ハンス・ヴァナケン（クルブ・ブルッヘ）
22 アレクシス・サレマーカーズ（ミラン／イタリア）
23 ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）
24 アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼FW
9 ロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）
10 レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）
11 ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）
14 ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）
17 シャルル・デ・ケテラエレ（アタランタ／イタリア）
26 マティアス・フェルナンデス＝パルド（リール／フランス）
▼監督
リュディ・ガルシア