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Yuta Tokuma

【7月7日】アメリカvsベルギーのキックオフ時間・メンバー・放送予定

ワールドカップ
アメリカ合衆国 対 ベルギー
アメリカ合衆国
ベルギー

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のアメリカ代表vsベルギー代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でアメリカ代表とベルギー代表が激突する。開催国の1つであるアメリカ大表が強豪ベルギーの臨むベスト8を懸けた大一番だ。

本記事では、アメリカ代表vsベルギー代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。

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    アメリカvsベルギーの開催日・キックオフ時刻は？

    FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のアメリカ代表vsベルギー代表は、現地時間7月6日(月)に開催。キックオフは現地時間午後5時に予定されており、日本との時差は16時間あるため、日本時間7月7日(火)午前9時に試合開始の予定だ。

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    アメリカvsベルギーの開催スタジアムは？

    7月7日(火)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のアメリカ代表vsベルギー代表は、アメリカのワシントン州シアトルにある「シアトル・スタジアム（ルーメン・フィールド）」で開催される。

    アトランタ・スタジアムは、6万8000人を超える収容人数を誇る。今年のスーパーボウルを制したアメリカンフットボールNFLの強豪シアトル・シーホークスやメジャーリーグ・サッカー（MLS）のシアトル・サウンダーズの本拠地として使用されている。

    今大会では、グループステージの4試合、ラウンド32、そしてラウンド16の1試合ずつが開催される。

    アメリカはグループD第2節オーストラリア戦で同スタジアムでプレーした一方で、ベルギーはグループG初戦のエジプト戦、そしてラウンド32で大逆転勝利を収めたセネガル戦で同スタジアムで戦った。

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    アメリカvsベルギーのテレビ放送/ネット配信予定

    FIFAワールドカップ2026ラウンド16のアメリカ代表vsベルギー代表は、テレビ放送は、地上波『フジテレビ』で生中継、BS「NHK BSP4K」で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。

    チャンネル形態中継開始
    DAZNネット午前1:00
    フジテレビ地上波午前8:40
    NHK BSP4KBS午後9:00(録画)

    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。

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    アメリカ代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：12回目(2大会連続)
    最高成績：3位(1930)
    FIFAランキング：16位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　マット・ターナー（ニューイングランド・レボリューション）
    24　マット・フリース（ニューヨーク・シティFC）
    25　クリス・ブレイディ（シカゴ・ファイアー）

    ▼DF
    2　セルジーニョ・デスト（PSV／オランダ）
    3　クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス／イングランド）
    5　アントニー・ロビンソン（フラム／イングランド）
    6　オーストン・トラスティー（セルティック／スコットランド）
    12　マイルズ・ロビンソン（FCシンシナティ）
    13　ティム・リーム（シャーロットFC）
    16　アレックス・フリーマン（ビジャレアル／スペイン）
    18　マックス・アーフステン（コロンバス・クルー）
    22　マーク・マッケンジー（トゥールーズ／フランス）
    23　ジョー・スカリー（ボルシアMG／ドイツ）

    ▼MF
    4　タイラー・アダムス（ボーンマス／イングランド）
    7　ジョバンニ・レイナ（ボルシアMG／ドイツ）
    8　ウェストン・マケニー（ユヴェントス／イタリア）
    11　ブレンデン・アーロンソン（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
    14　セバスティアン・ベルハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）
    15　クリスティアン・ロルダン（シアトル・サウンダーズ）
    17　マリク・ティルマン（レヴァークーゼン／ドイツ）

    FW
    9　リカルド・ペピ（PSV／オランダ）
    10　クリスチャン・プリシッチ（ACミラン／イタリア）
    19　ハジ・ライト（コヴェントリー・シティ／イングランド）
    20　フォラリン・バログン（モナコ／フランス）
    21　ティモシー・ウェア（マルセイユ／フランス）
    26　アレハンドロ・ゼンデハス（クラブ・アメリカ／メキシコ）

    監督
    マウリシオ・ポチェッティーノ

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    ベルギー代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：15回目(4大会連続)
    最高成績：3位(2018)
    FIFAランキング：9位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）
    12　センヌ・ラメース（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    13　マイク・ペンダース（ストラスブール／フランス）

    ▼DF
    2　ゼノ・デバスト（スポルティングCP／ポルトガル）
    3　アルトゥール・テアトル（フランクフルト／ドイツ）
    4　ブランドン・メシェレ（クルブ・ブルッヘ）
    5　マキシム・デ・クーパー（ブライトン＆ホーヴ・アルビオン／イングランド）
    15　トーマス・ムニエ（リール／フランス）
    16　コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）
    18　ホアキン・セイス（クルブ・ブルッヘ）
    21　ティモシー・カスターニュ（フラム／イングランド）
    25　ナタン・エンゴイ（リール／フランス）

    ▼MF
    6　アクセル・ヴィツェル（ジローナ／スペイン）
    7　ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）
    8　ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）
    19　ディエゴ・モレイラ（ストラスブール／フランス）
    20　ハンス・ヴァナケン（クルブ・ブルッヘ）
    22　アレクシス・サレマーカーズ（ミラン／イタリア）
    23　ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）
    24　アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ／イングランド）

    FW
    9　ロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）
    10　レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）
    11　ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）
    14　ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）
    17　シャルル・デ・ケテラエレ（アタランタ／イタリア）
    26　マティアス・フェルナンデス＝パルド（リール／フランス）

    監督
    リュディ・ガルシア

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