【6月15日】サッカー日本代表 オランダ戦のキックオフ時間・日程・メンバー

サッカー日本代表は2026年6月15日(月)にFIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦する。
本記事では、オランダ代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。
サッカー日本代表は2026年6月15日(月)にFIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦する。
本記事では、オランダ代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026グループF第1節のオランダ代表vs日本代表は、現地時間6月14日(日)に開催。キックオフは現地時間午後3時に予定されており、時差は14時間あるため、日本時間6月15日(月)午前5時に試合開始の予定だ。
6月15日(月)開催のFIFAワールドカップ2026グループF第1節オランダ代表vs日本代表は、アメリカのテキサス州アーリントンにある「ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム ）」だ。日本代表のワールドカップ初戦の会場となるダラス・スタジアムは、2009年に開場された収容人数9万人を超える大型スタジアム。今大会が開催される試合会場の中で最大の収容人数を誇る。アメリカン・フットボールの（NFL）の名門ダラス・カウボーイズの本拠地であり、サッカーやバスケットボール、アイスホッケーなどのスポーツイベントに加え、コンサートの会場としても使用されている。
また、同スタジアムには屋根が開閉式という特徴もある。今大会、日本代表はオランダ代表戦のほか、スウェーデン代表戦を同スタジアムで戦う予定だ。その他、グループステージの5試合、ラウンド32の2試合、ラウンド16の1試合、準決勝の1試合の計9試合が予定されている。
FIFAワールドカップ2026グループF第1節のオランダ代表vs日本代表は、テレビ放送は地上波『NHK総合』とBS「BSP4K 」、ネット配信は『DAZN』と『NHK ONE』で生中継・ライブ配信が予定されている。なお、『DAZN』では日本代表戦に限って無料配信となる。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|5:00
|NHK総合
|地上波
|4:00
|BSP4K
|BS
|4:00
|NHK ONE
|ネット
|4:00
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
■基本情報
W杯出場：13回目
最高成績：準優勝(1974,1978,2010)
FIFAランキング：8位
日本戦成績：3試合2勝1分0敗(6得点2失点)
▼GK
1 バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
13 ロビン・ルーフス （サンダーランド／イングランド）
23 マルク・フレッケン （レヴァークーゼン／ドイツ）
▼DF
2 ルシャレル・ヘールトルイダ （サンダーランド／イングランド）
4 フィルジル・ファン・ダイク （リヴァプール／イングランド）
5 ナタン・アケ （マンチェスター・シティ／イングランド）
6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ （ブライトン／イングランド）
15 ミッキー・ファン・デ・フェン （トッテナム・ホットスパー／イングランド）
22 デンゼル・ダンフリース （インテル／イタリア）
25 ヨレル・ハト （チェルシー／イングランド）
▼MF
3 マルテン・デ・ローン （アタランタ／イタリア）
7 ジャスティン・クライファート （ボーンマス／イングランド）
8 ライアン・グラフェンベルフ （リヴァプール／イングランド）
12 マッツ・ウィーファー （ブライトン／イングランド）
14 タイアニ・ラインデルス （マンチェスター・シティ／イングランド）
16 フース・ティル（PSV）
20 トゥーン・コープマイネルス （ユヴェントス／イタリア）
21 フレンキー・デ・ヨング （バルセロナ／スペイン）
26 クインテン・ティンバー （マルセイユ／フランス）
▼FW
9 ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
10 メンフィス・デパイ （コリンチャンス／ブラジル）
11 コーディ・ガクポ （リヴァプール／イングランド）
17 ノア・ラング （ガラタサライ／トルコ）
18 ドニエル・マレン （ローマ／イタリア）
19 ブライアン・ブロビー （サンダーランド／イングランド）
24 クリセンシオ・サマーフィル （ウェストハム／イングランド）
▼監督
ロナルド・クーマン
▼GK
1 鈴木彩艶 （パルマ・カルチョ／イタリア）
12 大迫敬介 （サンフレッチェ広島）
23 早川友基 （鹿島アントラーズ）
▼DF
2 菅原由勢 （ヴェルダー・ブレーメン／ドイツ）
3 谷口彰悟 （シント＝トロイデンVV／ベルギー）
4 板倉滉 （アヤックス／オランダ）
5 長友佑都 （FC東京）
16 渡辺剛 （フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢 （ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝 （バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
22 冨安健洋 （アヤックス／オランダ）
25 鈴木淳之介 （FCコペンハーゲン／デンマーク）
▼MF/FW
6 遠藤航 （リヴァプール／イングランド）
7 田中碧 （リーズ・ユナイテッド／イングランド）
8 久保建英 （レアル・ソシエダ／スペイン）
9 後藤啓介 （シント＝トロイデンVV／ベルギー）
10 堂安律 （フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然 （セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗 （スタッド・ランス／フランス）
14 伊東純也 （ヘンク／ベルギー）
15 鎌田大地 （クリスタル・パレス／イングランド）
17 鈴木唯人 （フライブルク／ドイツ）
18 上田綺世 （フェイエノールト／オランダ）
19 小川航基 （NECナイメヘン／オランダ）
24 佐野海舟 （マインツ／ドイツ）
26 塩貝健人 （ヴォルフスブルク／ドイツ）
▼監督
森保一