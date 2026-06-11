Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
netherlands japanGetty Images
Yuta Tokuma

【6月15日】サッカー日本代表 オランダ戦のキックオフ時間・日程・メンバー

ワールドカップ
オランダ 対 日本
日本
オランダ

【サッカー日本代表 最新情報】FIFAワールドカップ2026グループF第1節のオランダ代表vs日本代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ
サッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯を全試合ライブで見られるのはDAZNだけ！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引価格に

サッカー日本代表は2026年6月15日(月)にFIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦する。

本記事では、オランダ代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録