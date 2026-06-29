“サッカー王国”ブラジルは、1930年大会からワールドカップ全大会に出場した唯一の国であり、史上最多となる5度の優勝を誇る。ペレやジーコ、ロナウド、ロナウジーニョ、カカ、ネイマールら各時代で世界的なスターを輩出し、卓越した個人技と攻撃的なプレースタイルでフットボール界の頂点に君臨し続けてきた。

しかし、2002年の日韓大会を最後にワールドカップ制覇から遠ざかる中、ブラジルサッカー連盟は史上初となる外国人監督としてイタリア人のカルロ・アンチェロッティを招聘。数々のビッグクラブで成功を収めてきた名将の下、ブラジル伝統の個の能力を最大限に引き出しながら、組織的な戦術を融合させた新たなチーム作りが進めてきた。

アンチェロッティ就任後、レアル・マドリード時代から使い慣れた4-3-3や4-2-3-1を基本システムに採用。中盤にはカゼミーロやギマランイスら実力者を擁して守備の安定感を図り、前線ではヴィニシウスらのスピードや個の技術を最大限に生かすスタイルが特徴だ。高い位置でボールを奪取してからのショートカウンターは要注意だ。

今大会はグループステージ3試合でわずかに1失点、4得点のヴィニシウスを中心に7得点をマークするなど、攻守に安定感抜群だ。