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brazil Getty Images
Yuta Tokuma

サッカーブラジル代表のスタメン・基本フォーメーションは？

ワールドカップ
ブラジル 対 日本
ブラジル
日本

【FIFAワールドカップ2026】6月30日(火)にFIFAワールドカップ2026ラウンド32で日本代表と対戦するブラジル代表の予想スタメンや基本フォーメーションを紹介する。

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サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026ラウンド32でブラジル代表と激突する。史上最多を更新する6度目の優勝を目指すセレソンは、名将カルロ・アンチェロッティが指揮しており、今大会の優勝候補の一角と考えられている。

本記事では、ブラジル代表のスタメンや基本フォーメーションを紹介する。

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