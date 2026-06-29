サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026ラウンド32でブラジル代表と激突する。史上最多を更新する6度目の優勝を目指すセレソンは、名将カルロ・アンチェロッティが指揮しており、今大会の優勝候補の一角と考えられている。
本記事では、ブラジル代表のスタメンや基本フォーメーションを紹介する。
サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026ラウンド32でブラジル代表と激突する。史上最多を更新する6度目の優勝を目指すセレソンは、名将カルロ・アンチェロッティが指揮しており、今大会の優勝候補の一角と考えられている。
本記事では、ブラジル代表のスタメンや基本フォーメーションを紹介する。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月30日(火)
2:00
|ラウンド32
|ブラジル vs 日本
|ヒューストン
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
“サッカー王国”ブラジルは、1930年大会からワールドカップ全大会に出場した唯一の国であり、史上最多となる5度の優勝を誇る。ペレやジーコ、ロナウド、ロナウジーニョ、カカ、ネイマールら各時代で世界的なスターを輩出し、卓越した個人技と攻撃的なプレースタイルでフットボール界の頂点に君臨し続けてきた。
しかし、2002年の日韓大会を最後にワールドカップ制覇から遠ざかる中、ブラジルサッカー連盟は史上初となる外国人監督としてイタリア人のカルロ・アンチェロッティを招聘。数々のビッグクラブで成功を収めてきた名将の下、ブラジル伝統の個の能力を最大限に引き出しながら、組織的な戦術を融合させた新たなチーム作りが進めてきた。
アンチェロッティ就任後、レアル・マドリード時代から使い慣れた4-3-3や4-2-3-1を基本システムに採用。中盤にはカゼミーロやギマランイスら実力者を擁して守備の安定感を図り、前線ではヴィニシウスらのスピードや個の技術を最大限に生かすスタイルが特徴だ。高い位置でボールを奪取してからのショートカウンターは要注意だ。
今大会はグループステージ3試合でわずかに1失点、4得点のヴィニシウスを中心に7得点をマークするなど、攻守に安定感抜群だ。
■システム：4-2-3-1
■GK
アリソン
■DF
イバニェス、マルキーニョス、ガブリエウ、サントス
■MF
カゼミーロ、ギマランイス、ハフィーニャ、パケタ、ヴィニシウス
■FW
チアゴ
■システム：4-4-2
■GK
アリソン
■DF
ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエウ、サントス
■MF
パケタ、カゼミーロ、ギマランイス、ヴィニシウス
■FW
クーニャ、ハフィーニャ
■システム：4-3-3
■GK
アリソン
■DF
ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエウ、サントス
■MF
ギマランイス、カゼミーロ、パケタ
■FW
ハイアン、クーニャ、ハフィーニャ
■システム：4-3-3
■GK
アリソン
■DF
ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエウ、サンドロ
■MF
ギマランイス、カゼミーロ、パケタ
■FW
ハイアン、クーニャ、ハフィーニャ
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|6月14日(日)
|グループC第1戦
|ブラジル 1-1 モロッコ
|ニューヨーク/ニュージャージー
|6月20日(土)
|グループC第2戦
|ブラジル 3-0 ハイチ
|ヒューストン
|6月25日(木)
|グループC第3戦
|スコットランド 0-3 ブラジル
|マイアミ
W杯出場：23回目(23大会連続)
最高成績：優勝6位
14戦11勝2分1敗 37得点8失点
|試合日時
|大会名
|結果
|1989/7/23
|国際親善試合
|○ 1-0
|1995/6/6
|アンブロカップ
|○ 3-0
|1995/8/9
|日本ブラジル修好100周年記念 サン・スパーク カップ
|○ 5-1
|1997/8/13
|国際親善試合
|○ 3-0
|1999/3/31
|キリンビバレッジ1999
|○ 2-0
|2001/6/4
|FIFAコンフェデレーションズカップ日本/韓国2001
|△ 0-0
|2005/6/22
|FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
|△ 2-2
|2006/6/22
|2006 FIFAワールドカップ ドイツ
|○ 4-1
|2012/10/16
|国際親善試合
|○ 4-0
|2013/6/15
|FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013
|○ 3-0
|2014/10/14
|国際親善試合
|○ 4-0
|2017/11/10
|国際親善試合
|○ 3-1
|2022/6/6
|キリンチャレンジカップ2022
|○ 1-0
|2025/10/14
|キリンチャレンジカップ2025
|● 2-3
▼GK
1 アリソン（リヴァプール）
12 ウェヴェルトン（グレミオ）
23 エデルソン（フェネルバフチェ）
▼DF
3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
4 マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）
6 アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
13 ダニーロ（フラメンゴ）
14 ブレーメル（ユヴェントス）
15 レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
16 ドウグラス・サントス（ゼニト・サンクトペテルブルク）
24 イバニェス（アル・アハリ）
▼MF
2 エデルソン（アタランタ）
5 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）
8 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル・ユナイテッド）
17 ファビーニョ（アル・イテハド）
18 ダニーロ（ボタフォゴ）
20 ルーカス・パケタ（フラメンゴ）
▼FW
7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）
9 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
10 ネイマール（サントス）
11 ハフィーニャ（バルセロナ）
19 エンドリッキ（リヨン）
21 ルイス・エンヒキ（ゼニト・サンクトペテルブルク）
22 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）
25 イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
26 ハイアン（ボーンマス）
▼監督
カルロ・アンチェロッティ
※所属クラブは2026年5月18日時点
※DFウェズレイが負傷欠場。 MFエデルソンを追加招集(6/7)
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