【7月6日】ブラジルvsノルウェーのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でブラジル代表とノルウェー代表が激突する。日本代表に勝利したブラジル代表と絶好調ハーランド擁するノルウェー代表による注目の一戦だ。
本記事では、ブラジル代表vsノルウェー代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でブラジル代表とノルウェー代表が激突する。日本代表に勝利したブラジル代表と絶好調ハーランド擁するノルウェー代表による注目の一戦だ。
本記事では、ブラジル代表vsノルウェー代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のブラジル代表vsノルウェー代表は、現地時間7月5日(日)に開催。キックオフは現地時間午後4時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月6日(月)午前5時に試合開始の予定だ。
7月6日(月)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のブラジル代表vsノルウェー代表は、アメリカのニュージャージー州イーストラザフォードにある「ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）」で開催される。
ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムは、8万人を超える収容人数を誇る今大会で2番目のキャパシティを持つスタジアムだ。アメリカンフットボールNFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツの本拠地であり、2014年のスーパーボウルの開催地にもなった。
昨夏のFIFAクラブワールドカップの決勝の舞台でもあったニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムは、FIFAワールドカップ2026のグループステージ5試合が行なわれ、その他ラウンド32、ラウンド16、そして決勝戦が開催される。
ブラジル代表とノルウェー代表は、いずれもグループステージで1試合ずつを同スタジアムでプレーした経験がある。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16のブラジル代表vsノルウェー代表は、テレビ放送は地上波『NHK総合』とBS「NHK BSP4K」、ネット配信は『DAZN』で生中継・ライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前5:00
|NHK総合
|地上波
|午前4:45
|BSP4K
|BS
|午後9:00(録画)
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
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W杯出場：23回目(23大会連続)
最高成績：優勝(1958,1962,1970,1994,2002)
FIFAランキング：5位
▼GK
1 アリソン（リヴァプール／イングランド）
12 ウェヴェルトン（グレミオ）
23 エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
▼DF
3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
4 マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
6 アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
13 ダニーロ（フラメンゴ）
14 ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）
15 レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
16 ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
24 イバニェス（アル・アハリ／サウジアラビア）
▼MF
2 エデルソン（アタランタ／イタリア）
5 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
8 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
17 ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）
18 ダニーロ（ボタフォゴ）
20 ルーカス・パケタ（フラメンゴ
▼FW
7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー／スペイン）
9 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
10 ネイマール（サントス）
11 ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
19 エンドリッキ（リヨン／フランス）
21 ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
22 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
25 イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）
26 ハイアン（ボーンマス／イングランド）
▼監督
カルロ・アンチェロッティ
W杯出場：4回目(7大会ぶり)
最高成績：ラウンド16(1938,1998)
FIFAランキング：21位
▼GK
1 エリアン・ニュラン（セビージャ／スペイン）
12 サンデル・タンヴィク（ハンブルガーSV／ドイツ）
13 エギル・セルヴィク（ワトフォード／イングランド）
▼DF
3 クリストフェル・アイエル（ブレントフォード／イングランド）
4 レオ・エスティゴール（ジェノア／イタリア）
5 ダヴィド・ウォルフ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
15 フレドリク・ビェルカン（ボデ/グリムト）
16 マルクス・ヘルムグレン・ペデルセン（トリノ／イタリア）
17 トールビェルン・ヘッゲム（ボローニャ／イタリア）
24 ソンドレ・ランガス（ダービー・カウンティ／イングランド）
25 ヘンリク・ファルヘナー（ヴァイキングFK）
26 ユリアン・リエルソン（ドルトムント／ドイツ）
▼MF
2 モルテン・トルスビー（クレモネーゼ／イタリア）
6 パトリック・ベルグ（ボデ/グリムト）
8 サンデル・ベルゲ（フラム／イングランド）
10 マルティン・ウーデゴール（アーセナル／イングランド）
14 フレドリク・アウルスネス（ベンフィカ／ポルトガル）
18 クリスティアン・トルストヴェット（サッスオーロ／イタリア）
19 セロニアス・アースゴール（レンジャーズ／スコットランド）
20 アントニオ・ヌサ（ライプツィヒ／ドイツ）
21 アンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ／ポルトガル）
22 オスカー・ボブ（フラム／イングランド）
23 イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ/グリムト）
▼FW
7 アレクサンデル・セルロート（アトレティコ・マドリード／スペイン）
9 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）
11 ヨルゲン・ストラン・ラーセン（クリスタル・パレス／イングランド）
▼監督
ストーレ・ソルバッケン