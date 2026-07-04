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brazil norwayGetty Images
Yuta Tokuma

【7月6日】ブラジルvsノルウェーのキックオフ時間・メンバー・放送予定

ワールドカップ
ブラジル 対 ノルウェー
ブラジル
ノルウェー

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のブラジル代表vsノルウェー代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でブラジル代表とノルウェー代表が激突する。日本代表に勝利したブラジル代表と絶好調ハーランド擁するノルウェー代表による注目の一戦だ。

本記事では、ブラジル代表vsノルウェー代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。

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    ブラジルvsノルウェーの開催日・キックオフ時刻は？

    FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のブラジル代表vsノルウェー代表は、現地時間7月5日(日)に開催。キックオフは現地時間午後4時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月6日(月)午前5時に試合開始の予定だ。

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  • new york new jersey stadiumGetty Images

    ブラジルvsノルウェーの開催スタジアムは？

    7月6日(月)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のブラジル代表vsノルウェー代表は、アメリカのニュージャージー州イーストラザフォードにある「ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）」で開催される。

    ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムは、8万人を超える収容人数を誇る今大会で2番目のキャパシティを持つスタジアムだ。アメリカンフットボールNFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツの本拠地であり、2014年のスーパーボウルの開催地にもなった。

    昨夏のFIFAクラブワールドカップの決勝の舞台でもあったニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムは、FIFAワールドカップ2026のグループステージ5試合が行なわれ、その他ラウンド32、ラウンド16、そして決勝戦が開催される。

    ブラジル代表とノルウェー代表は、いずれもグループステージで1試合ずつを同スタジアムでプレーした経験がある。

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    ブラジルvsノルウェーのテレビ放送/ネット配信予定

    FIFAワールドカップ2026ラウンド16のブラジル代表vsノルウェー代表は、テレビ放送は地上波『NHK総合』とBS「NHK BSP4K」、ネット配信は『DAZN』で生中継・ライブ配信が予定されている。

    チャンネル形態中継開始
    DAZNネット午前5:00
    NHK総合地上波午前4:45
    BSP4KBS午後9:00(録画)

    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。

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    ブラジル代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：23回目(23大会連続)
    最高成績：優勝(1958,1962,1970,1994,2002)
    FIFAランキング：5位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　アリソン（リヴァプール／イングランド）
    12　ウェヴェルトン（グレミオ）
    23　エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）

    ▼DF
    3　ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
    4　マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
    6　アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
    13　ダニーロ（フラメンゴ）
    14　ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）
    15　レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
    16　ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
    24　イバニェス（アル・アハリ／サウジアラビア）

    ▼MF
    2　エデルソン（アタランタ／イタリア）
    5　カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    8　ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
    17　ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）
    18　ダニーロ（ボタフォゴ）
    20　ルーカス・パケタ（フラメンゴ

    FW
    7　ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー／スペイン）
    9　マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    10　ネイマール（サントス）
    11　ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
    19　エンドリッキ（リヨン／フランス）
    21　ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
    22　ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
    25　イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）
    26　ハイアン（ボーンマス／イングランド）

    監督
    カルロ・アンチェロッティ

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    ノルウェー代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：4回目(7大会ぶり)
    最高成績：ラウンド16(1938,1998)
    FIFAランキング：21位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　エリアン・ニュラン（セビージャ／スペイン）
    12　サンデル・タンヴィク（ハンブルガーSV／ドイツ）
    13　エギル・セルヴィク（ワトフォード／イングランド）

    ▼DF
    3　クリストフェル・アイエル（ブレントフォード／イングランド）
    4　レオ・エスティゴール（ジェノア／イタリア）
    5　ダヴィド・ウォルフ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
    15　フレドリク・ビェルカン（ボデ/グリムト）
    16　マルクス・ヘルムグレン・ペデルセン（トリノ／イタリア）
    17　トールビェルン・ヘッゲム（ボローニャ／イタリア）
    24　ソンドレ・ランガス（ダービー・カウンティ／イングランド）
    25　ヘンリク・ファルヘナー（ヴァイキングFK）
    26　ユリアン・リエルソン（ドルトムント／ドイツ）

    ▼MF
    2　モルテン・トルスビー（クレモネーゼ／イタリア）
    6　パトリック・ベルグ（ボデ/グリムト）
    8　サンデル・ベルゲ（フラム／イングランド）
    10　マルティン・ウーデゴール（アーセナル／イングランド）
    14　フレドリク・アウルスネス（ベンフィカ／ポルトガル）
    18　クリスティアン・トルストヴェット（サッスオーロ／イタリア）
    19　セロニアス・アースゴール（レンジャーズ／スコットランド）
    20　アントニオ・ヌサ（ライプツィヒ／ドイツ）
    21　アンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ／ポルトガル）
    22　オスカー・ボブ（フラム／イングランド）
    23　イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ/グリムト）

    FW
    7　アレクサンデル・セルロート（アトレティコ・マドリード／スペイン）
    9　アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）
    11　ヨルゲン・ストラン・ラーセン（クリスタル・パレス／イングランド）

    監督
    ストーレ・ソルバッケン

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  • World Cup 2026 Power Rankings GFXGOAL

    FIFAワールドカップ2026 関連情報

    【大会情報・日程】

    【日本代表】

    【視聴方法】

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