FC東京、チーム編成&選手背番号を発表！ 日本代表選手として帰還の19歳MFは何番？

FC東京は5日、明治安田J1百年構想リーグのチーム編成とともに、選手背番号を発表した。
昨季から松橋力蔵監督を招へいし、J1リーグを11位でフィニッシュしたFC東京。新シーズンを迎えるにあたり、稲村隼翔や橋本健人、長倉幹樹（浦和レッズから完全移籍移行）の“松橋チルドレン”や、山田楓喜を獲得したほか、公式戦13得点のマルセロ・ヒアンを残留させ、レンタル先のファジアーノ岡山で日本代表にも上り詰めた佐藤龍之介も復帰する。
注目の新戦力では稲村が「17」、橋本健人が「42」、山田が「71」、そして徳島ヴォルティスから加入した⽥中颯が新1番に。佐藤は岡山移籍の前からつけた「23」を再びつける。
■選手背番号一覧
GK
1 ⽥中颯（徳島ヴォルティス/完全移籍）
31 小林将天
58 後藤亘
81 キム・スンギュ
DF
2 室屋成
3 森重真人
4 木本恭生（サガン鳥栖/復帰）
5 長友佑都
6 バングーナガンデ佳史扶
15 大森理生（FC今治/復帰）
17 稲村隼翔（セルティック/期限付き移籍）
24 アレクサンダー・ショルツ
32 土肥幹太
42 橋本健人（アルビレックス新潟/完全移籍）
44 鈴木楓（FC東京U-18/昇格）
50 東廉太（ギラヴァンツ北九州/復帰）
MF
8 高宇洋
10 東慶悟
18 橋本拳人
21 菅原悠太（FC東京U-18/昇格）
22 遠藤渓太
23 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山/復帰）
27 常盤亨太
33 俵積田晃太
37 小泉慶
38 田中希和（FC東京U-18/昇格）
48 荒井悠汰
71 山田楓喜（京都サンガF.C./完全移籍）
77 北原槙
FW
9 マルセロ・ヒアン（サガン鳥栖/完全移籍移行）
11 小柏剛
16 佐藤恵允
26 長倉幹樹（浦和レッズ/完全移籍移行）
28 野澤零温
39 仲川輝人
55 尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京U-18/昇格）
88 山口太陽