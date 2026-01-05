FC東京、チーム編成&選手背番号を発表！ 日本代表選手として帰還の19歳MFは何番？

FC東京は5日、明治安田J1百年構想リーグのチーム編成とともに、選手背番号を発表した。

昨季から松橋力蔵監督を招へいし、J1リーグを11位でフィニッシュしたFC東京。新シーズンを迎えるにあたり、稲村隼翔や橋本健人、長倉幹樹（浦和レッズから完全移籍移行）の“松橋チルドレン”や、山田楓喜を獲得したほか、公式戦13得点のマルセロ・ヒアンを残留させ、レンタル先のファジアーノ岡山で日本代表にも上り詰めた佐藤龍之介も復帰する。

注目の新戦力では稲村が「17」、橋本健人が「42」、山田が「71」、そして徳島ヴォルティスから加入した⽥中颯が新1番に。佐藤は岡山移籍の前からつけた「23」を再びつける。

■選手背番号一覧

GK

1 ⽥中颯（徳島ヴォルティス/完全移籍）

31 小林将天

58 後藤亘

81 キム・スンギュ

DF

2 室屋成

3 森重真人

4 木本恭生（サガン鳥栖/復帰）

5 長友佑都

6 バングーナガンデ佳史扶

15 大森理生（FC今治/復帰）

17 稲村隼翔（セルティック/期限付き移籍）

24 アレクサンダー・ショルツ

32 土肥幹太

42 橋本健人（アルビレックス新潟/完全移籍）

44 鈴木楓（FC東京U-18/昇格）

50 東廉太（ギラヴァンツ北九州/復帰）

MF

8 高宇洋

10 東慶悟

18 橋本拳人

21 菅原悠太（FC東京U-18/昇格）

22 遠藤渓太

23 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山/復帰）

27 常盤亨太

33 俵積田晃太

37 小泉慶

38 田中希和（FC東京U-18/昇格）

48 荒井悠汰

71 山田楓喜（京都サンガF.C./完全移籍）

77 北原槙

FW

9 マルセロ・ヒアン（サガン鳥栖/完全移籍移行）

11 小柏剛

16 佐藤恵允

26 長倉幹樹（浦和レッズ/完全移籍移行）

28 野澤零温

39 仲川輝人

55 尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京U-18/昇格）

88 山口太陽