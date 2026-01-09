宮代大聖がリスト外…スキッベ新監督率いる神戸、2026年メンバー＆背番号を発表！

ヴィッセル神戸は9日、2026シーズンのトップチームメンバーおよび、選手背番号を発表した。
今季からミヒャエル・スキッベ監督のもと、新たなスタートを切る神戸。そんなトップチームのコーチ陣に前清水エスパルス指揮官の秋葉忠宏氏ら8名の入閣が決まったなか、トップチーム選手の顔ぶれと背番号も公開となった。
注目の即戦力新加入ではジエゴが「15」、ンドカ・ボニフェイスが「80」、乾貴士が「14」、そして4年ぶりの古巣復帰となる郷家友太が「5」に決っている。
一方で、昨季から所属する選手では宮代大聖が「海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のためにチーム活動から離脱中につき決定次第、お知らせいたします」とのことで、選手一覧から外れた。
■選手背番号一覧
GK
1 前川黛也
21 新井章太
32 ウボング・リチャード・マンデー
39 髙山汐生（FC琉球/復帰）
71 権田修一
DF
3 マテウス・トゥーレル
4 山川哲史
15 ジエゴ（柏レイソル/完全移籍）
16 カエターノ
23 広瀬陸斗
24 酒井高徳
31 岩波拓也
41 永戸勝也
42 本間ジャスティン（松本山雅FC/復帰）
43 山田海斗（タコマ・ディファイアンス/復帰）
57 入江羚介
80 ンドカ・ボニフェイス（横浜FC/完全移籍）
MF
2 飯野七聖
5 郷家友太（ベガルタ仙台/完全移籍）
6 扇原貴宏
7 井手口陽介
11 武藤嘉紀
13 佐々木大樹
14 乾貴士（清水エスパルス/完全移籍）
18 井出遥也
25 鍬先祐弥
28 濱﨑健斗（ヴィッセル神戸U-18/昇格）
30 山内翔
33 橋本陸斗（ロアッソ熊本/復帰）
38 浦十藏（カターレ富山/復帰）
44 日髙光揮
51 瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18/昇格）
58 大西湊太（ヴィッセル神戸U-18/昇格）
FW
10 大迫勇也
26 ジェアン・パトリッキ
29 小松蓮
35 冨永虹七
45 相澤デイビット（法政大学/新加入）
46 伊藤湊太（京都橘高校/新加入）
53 渡辺隼斗（カターレ富山/復帰）
55 宮原勇太