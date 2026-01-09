宮代大聖がリスト外…スキッベ新監督率いる神戸、2026年メンバー＆背番号を発表！

ヴィッセル神戸は9日、2026シーズンのトップチームメンバーおよび、選手背番号を発表した。

今季からミヒャエル・スキッベ監督のもと、新たなスタートを切る神戸。そんなトップチームのコーチ陣に前清水エスパルス指揮官の秋葉忠宏氏ら8名の入閣が決まったなか、トップチーム選手の顔ぶれと背番号も公開となった。

注目の即戦力新加入ではジエゴが「15」、ンドカ・ボニフェイスが「80」、乾貴士が「14」、そして4年ぶりの古巣復帰となる郷家友太が「5」に決っている。

一方で、昨季から所属する選手では宮代大聖が「海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のためにチーム活動から離脱中につき決定次第、お知らせいたします」とのことで、選手一覧から外れた。

■選手背番号一覧

GK

1 前川黛也

21 新井章太

32 ウボング・リチャード・マンデー

39 髙山汐生（FC琉球/復帰）

71 権田修一

DF

3 マテウス・トゥーレル

4 山川哲史

15 ジエゴ（柏レイソル/完全移籍）

16 カエターノ

23 広瀬陸斗

24 酒井高徳

31 岩波拓也

41 永戸勝也

42 本間ジャスティン（松本山雅FC/復帰）

43 山田海斗（タコマ・ディファイアンス/復帰）

57 入江羚介

80 ンドカ・ボニフェイス（横浜FC/完全移籍）

MF

2 飯野七聖

5 郷家友太（ベガルタ仙台/完全移籍）

6 扇原貴宏

7 井手口陽介

11 武藤嘉紀

13 佐々木大樹

14 乾貴士（清水エスパルス/完全移籍）

18 井出遥也

25 鍬先祐弥

28 濱﨑健斗（ヴィッセル神戸U-18/昇格）

30 山内翔

33 橋本陸斗（ロアッソ熊本/復帰）

38 浦十藏（カターレ富山/復帰）

44 日髙光揮

51 瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18/昇格）

58 大西湊太（ヴィッセル神戸U-18/昇格）

FW

10 大迫勇也

26 ジェアン・パトリッキ

29 小松蓮

35 冨永虹七

45 相澤デイビット（法政大学/新加入）

46 伊藤湊太（京都橘高校/新加入）

53 渡辺隼斗（カターレ富山/復帰）

55 宮原勇太