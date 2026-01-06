アビスパ福岡が背番号を発表。背番号7に碓井聖生、新戦力たちは…？

J1アビスパ福岡は6日、明治安田J1百年構想リーグの背番号およびネーム表記を発表した。
今季J1を12位でフィニッシュした福岡。新加入組は、湘南ベルマーレより加入した奥野耕平が背番号8となり、FC東京より期限付き移籍の岡哲平は16、神戸より完全移籍で加入したオビ・パウエル・オビンナは99となっている。また、碓井聖生が背番号を7に変更した。
背番号は以下の通り。
■アビスパ福岡背番号およびネーム表記
2 DF湯澤聖人 YUZAWA
3 DF奈良竜樹 NARA
5 DF上島拓巳 KAMIJIMA
6 MF重見柾斗 SHIGE
7 FW碓井聖生 SHOSEI
8 MF奥野耕平 OKUNO
9 FWシャハブ ザヘディ SHAHAB
10 FW城後寿 JOGO
11 MF見木友哉 TOMOYA
13 FWナッシム ベン カリファ BEN KHALIFA
14 MF名古 新太郎 NAGO
15 DF辻岡 佑真 YUMA
16 DF岡哲平 TEPPEI
17 MF秋野央樹 AKINO
18 FW佐藤颯之介 SATO
19 DFキム ムンヒョン KIM
22 FW藤本一輝 FUJIMOTO
24 GK小畑裕馬 OBATA
25 MF北島祐二 YUJI
28 FW鶴野怜樹 REIJU
29 DF前嶋洋太 MAEJIMA
32 FWサニブラウン アブデル ハナン HANAN
33 DF山脇樺織 KAORU
37 DF田代雅也 TASHIRO
40 DF池田樹雷人 JURATO
46 MF福島和毅 FUKUSHIMA
47 DF橋本悠 HASHIMOTO
49 FW前田一翔 ICHIKA
51 GK菅沼一晃 KAZU
52 MF武本匠平 TAKEMOTO
53 FW前田陽輝 H MAEDA
88 MF松岡大起 MATSUOKA
99 GKオビ パウエル オビンナOBI