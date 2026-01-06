fukuoka(C)Getty Images
Okamoto Gen

アビスパ福岡が背番号を発表。背番号7に碓井聖生、新戦力たちは…？

【国内サッカー・Jリーグ ニュース】J1アビスパ福岡は6日、明治安田J1百年構想リーグの背番号およびネーム表記を発表した。

J1アビスパ福岡は6日、明治安田J1百年構想リーグの背番号およびネーム表記を発表した。

今季J1を12位でフィニッシュした福岡。新加入組は、湘南ベルマーレより加入した奥野耕平が背番号8となり、FC東京より期限付き移籍の岡哲平は16、神戸より完全移籍で加入したオビ・パウエル・オビンナは99となっている。また、碓井聖生が背番号を7に変更した。

背番号は以下の通り。

■アビスパ福岡背番号およびネーム表記

2　DF湯澤聖人　YUZAWA

3　DF奈良竜樹　NARA

5　DF上島拓巳　KAMIJIMA

6　MF重見柾斗　SHIGE

7　FW碓井聖生　SHOSEI

8　MF奥野耕平　OKUNO

9　FWシャハブ ザヘディ　SHAHAB

10　FW城後寿　JOGO

11　MF見木友哉　TOMOYA

13　FWナッシム ベン カリファ　BEN　KHALIFA

14　MF名古　新太郎　NAGO

15　DF辻岡　佑真　YUMA

16　DF岡哲平　TEPPEI

17　MF秋野央樹　AKINO

18　FW佐藤颯之介　SATO

19　DFキム　ムンヒョン　KIM

22　FW藤本一輝　FUJIMOTO

24　GK小畑裕馬　OBATA

25　MF北島祐二　YUJI

28　FW鶴野怜樹　REIJU

29　DF前嶋洋太　MAEJIMA

32　FWサニブラウン アブデル ハナン　HANAN

33　DF山脇樺織　KAORU

37　DF田代雅也　TASHIRO

40　DF池田樹雷人　JURATO

46　MF福島和毅　FUKUSHIMA

47　DF橋本悠　HASHIMOTO

49　FW前田一翔　ICHIKA

51　GK菅沼一晃　KAZU

52　MF武本匠平　TAKEMOTO

53　FW前田陽輝　H　MAEDA

88　MF松岡大起　MATSUOKA

99　GKオビ パウエル オビンナOBI

広告

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0