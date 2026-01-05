積極補強の川崎Fが登録選手・背番号を発表！ 注目の新戦力たちの背番号は？

川崎フロンターレは5日、2026特別シーズン(明治安田J1百年構想リーグ)の登録選手および背番号を発表した。
昨季、黄金期を築いた鬼木達監督が退任し、前年にアビスパ福岡で指揮官を務めたクラブOBの長谷部茂利監督の下、新体制に移行した川崎F。負傷者や夏に高井幸大や山田新の海外移籍による主力流出もあり、攻撃ではリーグ最多の得点力で相手の脅威となった一方、守備面では課題を残す試合も多く、失点数ではリーグワースト3位に。安定して勝ち点を積み重ねることができず、8位フィニッシュとなった。それでもAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)では準優勝、YBCルヴァンカップではベスト4入りを果たした。
そして、長谷部体制2年目を迎える中、登録選手と背番号を発表。ファジアーノ岡山から完全移籍で加入したスベンド・ブローダーセンは「49」、東京ヴェルディから完全移籍で加入した谷口栄斗は「3」、清水エスパルスから完全移籍で加入した山原怜音は「29」、アビスパ福岡から完全移籍で加入した紺野和也は「18」に。そのほか、GK山口瑠伊が「98」から「1」に、丸山祐市が「35」から「28」に変更した。
川崎Fの登録選手、選手背番号は以下の通り。
■登録選手および背番号
1 GK 山口瑠伊※背番号変更
2 DF 松長根悠仁(期限付き移籍から復帰/福島ユナイテッドFC)
3 DF 谷口栄斗(完全移籍加入/東京ヴェルディ)
5 DF 佐々木旭
6 MF 山本悠樹
8 MF 橘田健人
9 FW エリソン
10 MF 大島僚太
11 FW 小林悠
12 サポーター番号
13 DF 三浦颯太
14 MF 脇坂泰斗
15 MF 名願斗哉※背番号変更
16 MF 大関友翔
17 FW 伊藤達哉
18 MF 紺野和也(完全移籍加入/アビスパ福岡)
19 MF 河原創
20 FW 持山匡佑(新加入/中央大学)
21 GK 早坂勇希(期限付き移籍から復帰/いわきFC)
22 DF フィリップ・ウレモヴィッチ
23 FW マルシーニョ
24 FW 宮城天
25 MF 山市秀翔(新加入/早稲田大学)
26 MF 由井航太(期限付き移籍から復帰/福島ユナイテッドFC)
27 DF 神橋良汰
28 DF 丸山祐市※背番号変更
29 DF 山原怜音(新加入/清水エスパルス)
30 DF 野田裕人
31 DF 関德晴(新加入/川崎フロンターレU-18)
32 DF 林駿佑(新加入/川崎フロンターレU-18)
33 GK イ・クンヒョン
34 MF 長璃喜(新加入/昌平高校)
38 FW 神田奏真
41 MF 家長昭博
49 GK スベンド・ブローダーセン(新加入/ファジアーノ岡山)
91 FW ラザル・ロマニッチ