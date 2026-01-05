積極補強の川崎Fが登録選手・背番号を発表！ 注目の新戦力たちの背番号は？

川崎フロンターレは5日、2026特別シーズン(明治安田J1百年構想リーグ)の登録選手および背番号を発表した。

昨季、黄金期を築いた鬼木達監督が退任し、前年にアビスパ福岡で指揮官を務めたクラブOBの長谷部茂利監督の下、新体制に移行した川崎F。負傷者や夏に高井幸大や山田新の海外移籍による主力流出もあり、攻撃ではリーグ最多の得点力で相手の脅威となった一方、守備面では課題を残す試合も多く、失点数ではリーグワースト3位に。安定して勝ち点を積み重ねることができず、8位フィニッシュとなった。それでもAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)では準優勝、YBCルヴァンカップではベスト4入りを果たした。

そして、長谷部体制2年目を迎える中、登録選手と背番号を発表。ファジアーノ岡山から完全移籍で加入したスベンド・ブローダーセンは「49」、東京ヴェルディから完全移籍で加入した谷口栄斗は「3」、清水エスパルスから完全移籍で加入した山原怜音は「29」、アビスパ福岡から完全移籍で加入した紺野和也は「18」に。そのほか、GK山口瑠伊が「98」から「1」に、丸山祐市が「35」から「28」に変更した。

川崎Fの登録選手、選手背番号は以下の通り。

■登録選手および背番号

1 GK 山口瑠伊※背番号変更

2 DF 松長根悠仁(期限付き移籍から復帰/福島ユナイテッドFC)

3 DF 谷口栄斗(完全移籍加入/東京ヴェルディ)

5 DF 佐々木旭

6 MF 山本悠樹

8 MF 橘田健人

9 FW エリソン

10 MF 大島僚太

11 FW 小林悠

12 サポーター番号

13 DF 三浦颯太

14 MF 脇坂泰斗

15 MF 名願斗哉※背番号変更

16 MF 大関友翔

17 FW 伊藤達哉

18 MF 紺野和也(完全移籍加入/アビスパ福岡)

19 MF 河原創

20 FW 持山匡佑(新加入/中央大学)

21 GK 早坂勇希(期限付き移籍から復帰/いわきFC)

22 DF フィリップ・ウレモヴィッチ

23 FW マルシーニョ

24 FW 宮城天

25 MF 山市秀翔(新加入/早稲田大学)

26 MF 由井航太(期限付き移籍から復帰/福島ユナイテッドFC)

27 DF 神橋良汰

28 DF 丸山祐市※背番号変更

29 DF 山原怜音(新加入/清水エスパルス)

30 DF 野田裕人

31 DF 関德晴(新加入/川崎フロンターレU-18)

32 DF 林駿佑(新加入/川崎フロンターレU-18)

33 GK イ・クンヒョン

34 MF 長璃喜(新加入/昌平高校)

38 FW 神田奏真

41 MF 家長昭博

49 GK スベンド・ブローダーセン(新加入/ファジアーノ岡山)

91 FW ラザル・ロマニッチ