J1初挑戦の水戸が2026シーズンの背番号を発表！ エースが“10番”に変更

水戸ホーリーホックは3日、2026シーズン(明治安田J1百年構想リーグ)のトップチーム体制および背番号を発表した。

森直樹監督体制2年目を迎えた水戸は昨季、明治安田J2リーグでクラブ史上初の8連勝を飾るなど、序盤から上位争いに参戦。2位で迎えた最終節で大分トリニータすると、首位だったV・ファーレン長崎を抜いて、創設以来初のJ2リーグ優勝とJ1リーグ昇格を決めた。

J1初挑戦となる今季は、悲願成就に導いた森監督がフットボールダイレクターとなり、樹森大介氏が新監督に就任。そして今回発表された背番号では、ベガルタ仙台から加入した真瀬拓海が「25」、ヴァンフォーレ甲府から加入した鳥海芳樹が「11」、いわきFCから加入した山下優人が「48」に決定。昨季J2リーグで13ゴールを記録した渡邉新太が「7」から「10」に変更している。

水戸の選手背番号およびスタッフの体制は以下の通り。

■選手背番号

3 MF 大崎航詩

4 DF 牛澤健

5 DF 井上聖也（期限付き移籍加入／アビスパ福岡）

6 DF 飯田貴敬

7 DF 大森渚生

8 MF 加藤千尋

9 FW 根本凌

10 FW 渡邉新太

11 MF 鳥海芳樹（完全移籍加入／ヴァンフォーレ甲府）

13 FW 栗飯原尚平

14 MF 新井瑞希

15 MF 長尾優斗

17 DF 板倉健太

18 DF 尾野優日（育成型期限付き移籍から復帰／横河武蔵野FC）

19 MF 仙波大志（期限付き移籍期間延長／サンフレッチェ広島）

21 GK 松原修平

22 FW 久保征一郎

24 MF 山崎希一

25 DF 真瀬拓海（完全移籍加入／ベガルタ仙台）

28 MF 嵯峨康太（新加入／立教大学）

29 FW 多田圭佑

33 MF 安藤晃希（新加入／流通経済大柏高校）

34 GK 西川幸之介

37 GK 上山海翔（新加入／水戸ホーリーホックユース）

39 MF 山本隼大

41 MF 島谷義進（新加入／流通経済大柏高校）

44 MF 奥田晃也

48 MF 山下優人（完全移籍加入／いわきFC）

51 GK 春名竜聖

53 MF 山下翔大（新加入／名古屋高校）

71 DF フォファナ・マリック

77 GK 早川ウワブライト

82 MF 川上航立（育成型期限付き移籍から復帰／松本山雅FC）

89 DF 佐々木輝大（新加入／関東学院大学）

■スタッフ体制

監督 樹森大介

コーチ 林雅人

コーチ 吉田賢太郎

コーチ 細川淳矢

コーチ 冨田大介

コーチ 武石康平

GKコーチ 河野高宏

フィジカルコーチ 中村祐基

トレーナー 中谷駿佑

トレーナー武江竜輝

トレーナー 添田満

フィジオセラピスト 谷口徹

スプリントコーチ 久野哲士

ヘッドオブマネージャー 中川賀之

マネージャー 新福友介

マネージャー 伊藤巧馬

マネージャー 堀井翔太