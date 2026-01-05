C大阪が2026シーズンの選手背番号を発表！ Jリーグ復帰の元代表GKは何番に？

セレッソ大阪は5日、2026シーズンのトップチーム新体制および、選手背番号を発表した。

アーサー・パパス監督のもとで2年目を迎えるC大阪。今オフは1年間のブランクを経て、Jリーグ復帰の中村航輔や、田中隼人、鷹啄トラビス、横山夢樹、櫻川ソロモンを獲得したほか、アカデミーからの昇格や大学からの新加入、そしてレンタルバック組でも強化を図った。

他クラブから加入した新戦力の背番号は田中隼人が「3」、鷹啄が「97」、横山が「14」、櫻川ソロモンが「9」に決まり、中村航輔は「23」。昨季からプレーする選手では井上黎生人が「31」→「4」に変更した。

■選手背番号一覧

GK

1 福井光輝

21 キム・ジンヒョン

23 中村航輔（無所属/加入）

46 イシボウ拳（セレッソ大阪U-18/昇格）

DF

2 中村拓海

3 田中隼人（柏レイソル/期限付き移籍）

4 井上黎生人 ※背番号変更

6 登里享平

16 奥田勇斗

27 ディオン・クールズ

44 畠中槙之輔

66 大畑歩夢

97 鷹啄トラビス（水戸ホーリーホック/完全移籍）

MF

5 喜田陽

7 上門知樹

8 香川真司

10 田中駿汰

14 横山夢樹（FC今治/完全移籍）

17 阪田澪哉

18 石渡ネルソン（いわきFC/復帰）

19 本間至恩（浦和レッズ/期限付き移籍延長）

26 久保瑛史

34 大迫塁（SC相模原/復帰）

35 吉野恭平

48 柴山昌也

77 ルーカス・フェルナンデス

FW

9 櫻川ソロモン（横浜FC/完全移籍）

11 チアゴ・アンドラーデ

13 中島元彦

29 古山兼悟

39 金本毅騎（阪南大学/新加入）

55 ヴィトール・ブエノ