ミシャ新体制の名古屋、選手背番号を発表！ 2選手は他クラブ移籍前提に交渉中

名古屋グランパスは5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制とともに、選手の背番号も発表した。

シーズン移行に伴う特別大会からミハイロ・ペトロヴィッチ新監督のもとでスタートする名古屋。新戦力では復帰の小屋松知哉や、高嶺朋樹、マルクス・ヴィニシウスが即戦力として期待され、それぞれ「58」、「31」、「25」の背番号着用が決定した。

また、ハ・チャンレ、アヴェレーテ・イーブスの2選手については期限付き移籍期間の満了に伴い、他クラブ移籍を前提とした交渉中とのことだ。

■選手背番一覧

GK

16 武田洋平

1 シュミット・ダニエル

35 ピサノ・アレックス幸冬堀尾

36 萩裕陽（名古屋グランパスU-18/昇格）

DF

2 野上結貴

6 河面旺成

55 徳元悠平

4 宮大樹（北海道コンサドーレ札幌/復帰）

70 原輝綺

3 佐藤瑶大

20 三國ケネディエブス

13 藤井陽也

44 森壮一朗

37 久保遥夢（前橋育英高校/新加入）

MF

15 稲垣祥

7 和泉竜司

66 山中亮輔

58 小屋松知哉（柏レイソル/完全移籍）

27 中山克広

41 小野雅史

14 森島司

8 椎橋慧也

31 高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌/期限付き移籍）

9 浅野雄也

17 内田宅哉

33 菊地泰智

29 吉田温紀（愛媛FC/復帰）

19 甲田英將（愛媛FC/復帰）

32 鈴木陽人

FW

18 永井謙佑

11 山岸祐也

10 マテウス・カストロ

25 マルクス・ヴィニシウス（FC今治/完全移籍）

22 木村勇大

28 榊原杏太（藤枝MYFC/復帰）

30 杉浦駿吾