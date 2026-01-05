ミシャ新体制の名古屋、選手背番号を発表！ 2選手は他クラブ移籍前提に交渉中

名古屋グランパスは5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制とともに、選手の背番号も発表した。
シーズン移行に伴う特別大会からミハイロ・ペトロヴィッチ新監督のもとでスタートする名古屋。新戦力では復帰の小屋松知哉や、高嶺朋樹、マルクス・ヴィニシウスが即戦力として期待され、それぞれ「58」、「31」、「25」の背番号着用が決定した。
また、ハ・チャンレ、アヴェレーテ・イーブスの2選手については期限付き移籍期間の満了に伴い、他クラブ移籍を前提とした交渉中とのことだ。
■選手背番一覧
GK
16 武田洋平
1 シュミット・ダニエル
35 ピサノ・アレックス幸冬堀尾
36 萩裕陽（名古屋グランパスU-18/昇格）
DF
2 野上結貴
6 河面旺成
55 徳元悠平
4 宮大樹（北海道コンサドーレ札幌/復帰）
70 原輝綺
3 佐藤瑶大
20 三國ケネディエブス
13 藤井陽也
44 森壮一朗
37 久保遥夢（前橋育英高校/新加入）
MF
15 稲垣祥
7 和泉竜司
66 山中亮輔
58 小屋松知哉（柏レイソル/完全移籍）
27 中山克広
41 小野雅史
14 森島司
8 椎橋慧也
31 高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌/期限付き移籍）
9 浅野雄也
17 内田宅哉
33 菊地泰智
29 吉田温紀（愛媛FC/復帰）
19 甲田英將（愛媛FC/復帰）
32 鈴木陽人
FW
18 永井謙佑
11 山岸祐也
10 マテウス・カストロ
25 マルクス・ヴィニシウス（FC今治/完全移籍）
22 木村勇大
28 榊原杏太（藤枝MYFC/復帰）
30 杉浦駿吾