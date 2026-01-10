8年ぶりJ1の長崎がトップチーム選手の新背番号を公開！ 9番に浦和から加入の新FW

V・ファーレン長崎は9日、トップチーム選手の背番号を公開した。
8年ぶりにJ1リーグでのシーズンに臨む長崎。即戦力として期待される新戦力の背番号では岩崎悠人が「8」、チアゴ・サンタナが「9」、長谷川元希が「41」、進藤亮佑が「50」、波多野豪が「13」に決まった。
また、昨季から所属する選手では5選手が新背番号に。翁長聖が「22」、ディエゴ・ピトゥカが「21」、田所莉旺が「38」、江川湧清が「6」、後藤雅明が「1」を新たにつける。
長崎は高木琢也監督が続投。明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンドではWESTグループに入り、2月6日の開幕節でサンフレッチェ広島をホームに迎え撃つ。
■選手背番号一覧
GK
1 後藤雅明 ※背番号変更
13 波多野豪（FC東京/完全移籍）
26 井岡海都
30 ルカ・ラドティッチ（ブラウブリッツ秋田/復帰）
DF
3 関口正大
4 エドゥアルド
6 江川湧清 ※背番号変更
17 高畑奎汰
23 米田隼也
25 櫛引一紀
29 新井一耀
37 佐々木奈琉（早稲田大学/新加入）
38 田所莉旺 ※背番号変更
45 ノ・ヒョンジュン（ボイン高校/新加入）
48 照山颯人
50 進藤亮佑（セレッソ大阪/完全移籍）
MF
5 山口蛍
10 マテウス・ジェズス
14 名倉巧
16 エメルソン
19 澤田崇
20 中村慶太
21 ディエゴ・ピトゥカ ※背番号変更
22 翁長聖 ※背番号変更
24 山田陸
33 笠柳翼
34 松本天夢
41 長谷川元希（アルビレックス新潟/完全移籍）
44 鍋島暖歩（東洋大学/新加入）
FW
8 岩崎悠人（アビスパ福岡/完全移籍）
9 チアゴ・サンタナ（浦和レッズ/完全移籍）
18 山﨑凌吾
27 七牟禮蒼杜（FC大阪/復帰）
32 ジョップ・セリンサリウ（高知ユナイテッドSC/復帰）
39 洪怜鎭（法政大学/新加入）