J1王者・鹿島が登録選手＆背番号を発表！ 2選手が新背番号、ユースから昇格の高校2年生コンビは…

鹿島アントラーズは5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム登録選手と背番号を発表した。
昨季のJ1リーグを9年ぶりに制した鹿島。鬼木達体制2年目の今年を迎えるにあたってはここまでユースからの昇格組と大学からの加入で補強が進む。
ともに高校2年生ながらプロ契約の吉田湊海と元砂晏翔仁ウデンバの背番号はそれぞれ「30」と「35」に。溝口修平とエウベルは背番号が変更され、前者が「16」、後者が「17」をつける。
■登録選手&背番号一覧
GK
1 早川友基
21 山田大樹
29 梶川裕嗣
31 藤井陽登（明治大学/新加入）
DF
2 安西幸輝
3 キム・テヒョン
4 千田海人
5 関川郁万
7 小川諒也
16 溝口修平 ※背番号変更
22 濃野公人
23 津久井佳祐
25 小池龍太
28 大川佑梧（鹿島アントラーズユース/昇格）
32 松本遥翔
35 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース/昇格）
55 植田直通
MF
6 三竿健斗
10 柴崎岳
13 知念慶
14 樋口雄太
20 舩橋佑
24 林晴己（明治大学/新加入）
27 松村優太
71 荒木遼太郎
FW
9 レオ・セアラ
11 田川亨介
17 エウベル ※背番号変更
19 師岡柊生
30 吉田湊海（鹿島アントラーズユース/昇格）
34 徳田誉
40 鈴木優磨
77 チャヴリッチ