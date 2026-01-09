jef united(C)Getty Images
Okamoto Gen

J1復帰のジェフユナイテッド千葉が背番号発表！新背番号10はカルリーニョス・ジュニオ

【国内サッカー・Jリーグ ニュース】ジェフユナイテッド千葉は9日、2026シーズン（百年構想リーグ）の背番号を発表した。

小林慶行監督の下で17季ぶりのJ1復帰を達成した千葉。新たな背番号10はブラジル人MFカルリーニョス・ジュニオとなった。また、新加入選手のMF津久井匠海は背番号8、DF石尾陸登は39となった。

背番号は以下の通り。

■ジェフユナイテッド千葉、明治安田J1百年構想リーグ背番号

2　MF髙橋 壱晟

3　DF久保庭 良太

4　MF田口 泰士

5　MF小林 祐介

6　MFエドゥアルド

7　FW田中 和樹

8　MF津久井 匠海

9　FW呉屋 大翔

10 MFカルリーニョス ジュニオ

11 MF米倉 恒貴

13 DF鈴木 大輔

14 MF椿 直起

15 DF前 貴之

18 MF杉山 直宏

19 GKホセ スアレス

20 FW石川 大地

21 GK薄井 覇斗

23 GK鈴木 椋大

24 DF鳥海 晃司

26 DF植田 悠太

27 MF岩井 琢朗

28 DF河野 貴志

30 FW松村 拓実

32 MF天笠 泰輝

33 MF猪狩 祐真

35 GK若原 智哉

37 MF姫野 誠

39 DF石尾 陸登

41 MF安井 拓也

42 MFイサカ ゼイン

44 MF品田 愛斗

67 MF日高 大

