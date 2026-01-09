J1復帰のジェフユナイテッド千葉が背番号発表！新背番号10はカルリーニョス・ジュニオ

ジェフユナイテッド千葉は9日、2026シーズン（百年構想リーグ）の背番号を発表した。
小林慶行監督の下で17季ぶりのJ1復帰を達成した千葉。新たな背番号10はブラジル人MFカルリーニョス・ジュニオとなった。また、新加入選手のMF津久井匠海は背番号8、DF石尾陸登は39となった。
背番号は以下の通り。
■ジェフユナイテッド千葉、明治安田J1百年構想リーグ背番号
2 MF髙橋 壱晟
3 DF久保庭 良太
4 MF田口 泰士
5 MF小林 祐介
6 MFエドゥアルド
7 FW田中 和樹
8 MF津久井 匠海
9 FW呉屋 大翔
10 MFカルリーニョス ジュニオ
11 MF米倉 恒貴
13 DF鈴木 大輔
14 MF椿 直起
15 DF前 貴之
18 MF杉山 直宏
19 GKホセ スアレス
20 FW石川 大地
21 GK薄井 覇斗
23 GK鈴木 椋大
24 DF鳥海 晃司
26 DF植田 悠太
27 MF岩井 琢朗
28 DF河野 貴志
30 FW松村 拓実
32 MF天笠 泰輝
33 MF猪狩 祐真
35 GK若原 智哉
37 MF姫野 誠
39 DF石尾 陸登
41 MF安井 拓也
42 MFイサカ ゼイン
44 MF品田 愛斗
67 MF日高 大