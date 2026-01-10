横浜FM、新シーズンに臨むメンバーリストと背番号を発表！ 既存8選手が新背番号に

横浜F・マリノスは10日、2026シーズンのメンバーリストと新たな背番号を発表した。
昨季のJ1リーグ15位フィニッシュで残留争いから生還し、シーズン途中から率いる大島秀夫監督が続投する形で新たなシーズンに臨む横浜FM。他クラブからの新加入では坪井湧也が「20」、井上太聖が「13」、テヴィスが「19」、近藤友喜が「24」に決まった。
また、昨季から所属する選手では実に8選手が新背番号に。朴一圭が「1」、加藤蓮が「2」、渡邊泰基が「15」、ジェイソン・キニョーネスが「17」、天野純が「40」、遠野大弥が「7」、谷村海那が「9」、ジョルディ・クルークスが「11」を新たに背負う。
シーズン移行に伴う特別大会の明治安田J1百年構想リーグで地域リーグラウンドのEASTグループに入った横浜FMは2月6日の開幕節でFC町田ゼルビアとのホーム戦に臨む。
■選手背番号一覧
GK
1 朴一圭 ※背番号変更
20 坪井湧也（ヴィッセル神戸/完全移籍）
21 飯倉大樹
31 木村凌也
DF
2 加藤蓮 ※背番号変更
13 井上太聖（サガン鳥栖/完全移籍）
15 渡邊泰基 ※背番号変更
17 ジェイソン・キニョーネス ※背番号変更
22 角田涼太朗
27 松原健
33 諏訪間幸成
35 関富貫太（桐蔭横浜大学/新加入）
44 トーマス・デン
49 村上慶（大津高校/新加入）
MF
6 渡辺皓太
8 喜田拓也
25 鈴木冬一
28 山根陸
29 樋口有斗（中部大学/新加入）
32 田中雄大（慶應義塾大学/新加入）
34 木村卓斗
40 天野純 ※背番号変更
FW
7 遠野大弥 ※背番号変更
9 谷村海那 ※背番号変更
11 ジョルディ・クルークス ※背番号変更
18 オナイウ情滋
19 テヴィス（クルゼイロ/期限付き移籍）
23 宮市亮
24 近藤友喜（北海道コンサドーレ札幌/完全移籍）
26 ディーン・デイビッド
30 ユーリ・アラウージョ
46 浅田大翔