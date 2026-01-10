横浜FM、新シーズンに臨むメンバーリストと背番号を発表！ 既存8選手が新背番号に

横浜F・マリノスは10日、2026シーズンのメンバーリストと新たな背番号を発表した。

昨季のJ1リーグ15位フィニッシュで残留争いから生還し、シーズン途中から率いる大島秀夫監督が続投する形で新たなシーズンに臨む横浜FM。他クラブからの新加入では坪井湧也が「20」、井上太聖が「13」、テヴィスが「19」、近藤友喜が「24」に決まった。

また、昨季から所属する選手では実に8選手が新背番号に。朴一圭が「1」、加藤蓮が「2」、渡邊泰基が「15」、ジェイソン・キニョーネスが「17」、天野純が「40」、遠野大弥が「7」、谷村海那が「9」、ジョルディ・クルークスが「11」を新たに背負う。

シーズン移行に伴う特別大会の明治安田J1百年構想リーグで地域リーグラウンドのEASTグループに入った横浜FMは2月6日の開幕節でFC町田ゼルビアとのホーム戦に臨む。

■選手背番号一覧

GK

1 朴一圭 ※背番号変更

20 坪井湧也（ヴィッセル神戸/完全移籍）

21 飯倉大樹

31 木村凌也

DF

2 加藤蓮 ※背番号変更

13 井上太聖（サガン鳥栖/完全移籍）

15 渡邊泰基 ※背番号変更

17 ジェイソン・キニョーネス ※背番号変更

22 角田涼太朗

27 松原健

33 諏訪間幸成

35 関富貫太（桐蔭横浜大学/新加入）

44 トーマス・デン

49 村上慶（大津高校/新加入）

MF

6 渡辺皓太

8 喜田拓也

25 鈴木冬一

28 山根陸

29 樋口有斗（中部大学/新加入）

32 田中雄大（慶應義塾大学/新加入）

34 木村卓斗

40 天野純 ※背番号変更

FW

7 遠野大弥 ※背番号変更

9 谷村海那 ※背番号変更

11 ジョルディ・クルークス ※背番号変更

18 オナイウ情滋

19 テヴィス（クルゼイロ/期限付き移籍）

23 宮市亮

24 近藤友喜（北海道コンサドーレ札幌/完全移籍）

26 ディーン・デイビッド

30 ユーリ・アラウージョ

46 浅田大翔