新生G大阪が選手背番号を発表！ 中谷進之介が新たに4番、新戦力の植中朝日は「55」

ガンバ大阪は7日、明治安田J1百年構想リーグに臨むトップチーム新体制とともに、選手背番号を発表した。

今季から38歳のドイツ人指揮官であるイェンス・ヴィッシング氏のもとでスタートするG大阪。他クラブから獲得した新戦力は植中朝日のみだが、大学注目DFの池谷銀姿郎を射止めたほか、ユースから4選手の昇格や、レンタルバックでチームを整備した。

注目の新戦力となる植中の背番号は「55」に。大学から入団組は池谷が「19」、吉原優輝が「32」、昇格組は横井佑弥が「34」、山本天翔が「36」、當野泰生が「35」、中積爲が「37」に決まった。

また、昨季から所属する選手では中谷進之介が黒川圭介の移籍で空いた4番に背番号を変更。サンフレッチェ広島から完全移籍移行の満田誠は新たに「6」をつける。

■選手背番一覧

GK

1 東口順昭

18 荒木琉偉

22 一森純

31 張奥林

DF

2 福岡将太

3 半田陸

4 中谷進之介 ※背番変更

5 三浦弦太

19 池谷銀姿郎（筑波大学/新加入）

21 初瀬亮

34 横井佑弥（ガンバ大阪ユース/昇格）

47 中野伸哉（湘南ベルマーレ/復帰）

67 佐々木翔悟

MF

10 倉田秋

13 安部柊斗

15 岸本武流

16 鈴木徳真

27 美藤倫

32 吉原優輝（拓殖大学/新加入）

36 山本天翔（ガンバ大阪ユース/昇格）

38 名和田我空

44 奥抜侃志

FW

6 満田誠（サンフレッチェ広島/完全移籍移行）※背番号変更

7 宇佐美貴史

8 食野亮太郎

9 林大地

11 イッサム・ジェバリ

17 山下諒也

23 デニス・ヒュメット

35 當野泰生（ガンバ大阪ユース/昇格）

37 中積爲（ガンバ大阪ユース/昇格）

40 唐山翔自（東京ヴェルディ/復帰）

41 中村仁郎（FC岐阜/復帰）

42 南野遥海

55 植中朝日（横浜F・マリノス/完全移籍）

97 ウェルトン