新生G大阪が選手背番号を発表！ 中谷進之介が新たに4番、新戦力の植中朝日は「55」

ガンバ大阪は7日、明治安田J1百年構想リーグに臨むトップチーム新体制とともに、選手背番号を発表した。
今季から38歳のドイツ人指揮官であるイェンス・ヴィッシング氏のもとでスタートするG大阪。他クラブから獲得した新戦力は植中朝日のみだが、大学注目DFの池谷銀姿郎を射止めたほか、ユースから4選手の昇格や、レンタルバックでチームを整備した。
注目の新戦力となる植中の背番号は「55」に。大学から入団組は池谷が「19」、吉原優輝が「32」、昇格組は横井佑弥が「34」、山本天翔が「36」、當野泰生が「35」、中積爲が「37」に決まった。
また、昨季から所属する選手では中谷進之介が黒川圭介の移籍で空いた4番に背番号を変更。サンフレッチェ広島から完全移籍移行の満田誠は新たに「6」をつける。
■選手背番一覧
GK
1 東口順昭
18 荒木琉偉
22 一森純
31 張奥林
DF
2 福岡将太
3 半田陸
4 中谷進之介 ※背番変更
5 三浦弦太
19 池谷銀姿郎（筑波大学/新加入）
21 初瀬亮
34 横井佑弥（ガンバ大阪ユース/昇格）
47 中野伸哉（湘南ベルマーレ/復帰）
67 佐々木翔悟
MF
10 倉田秋
13 安部柊斗
15 岸本武流
16 鈴木徳真
27 美藤倫
32 吉原優輝（拓殖大学/新加入）
36 山本天翔（ガンバ大阪ユース/昇格）
38 名和田我空
44 奥抜侃志
FW
6 満田誠（サンフレッチェ広島/完全移籍移行）※背番号変更
7 宇佐美貴史
8 食野亮太郎
9 林大地
11 イッサム・ジェバリ
17 山下諒也
23 デニス・ヒュメット
35 當野泰生（ガンバ大阪ユース/昇格）
37 中積爲（ガンバ大阪ユース/昇格）
40 唐山翔自（東京ヴェルディ/復帰）
41 中村仁郎（FC岐阜/復帰）
42 南野遥海
55 植中朝日（横浜F・マリノス/完全移籍）
97 ウェルトン