J1“2年目”の岡山、選手背番号が決定！ 立田悠悟は48番に変更

ファジアーノ岡山は5日、明治安田J1百年構想リーグの選手背番号を発表した。
J1初昇格の昨季を経て、2年目を迎える岡山。スベンド・ブローダーセンや、佐藤龍之介といった主力が去った一方で、新守護神候補のレナート・モーザーや、西川潤、山根永遠、白井康介、河野孝汰といった新戦力が加わった。
そんな新戦力の背番号が決まったなか、昨季から所属する選手では立田悠悟が「2」→「48」に変更。浦和レッズから期限付き移籍延長の工藤孝太が新たに「2」をつける運びとなった。
GK
1 レナート・モーザー（コリングIF/完全移籍）
13 松田駿（青森山田高校/新加入）
52 濵田太郎（大分トリニータ/完全移籍）
77 川浪吾郎
DF
2 工藤孝太（浦和レッズ/期限付き移籍延長）
4 阿部海大
6 大森博（徳島ヴォルティス/完全移籍）
18 田上大地
31 千田遼
43 鈴木喜丈
48 立田悠悟 ※背番号変更
55 藤井葉大（カマタマーレ讃岐/復帰）
MF
3 藤井海和
7 竹内涼
8 江坂任
14 田部井涼
17 末吉塁
24 藤田息吹
26 本山遥（ヴィッセル神戸/期限付き移籍延長）
27 木村太哉
28 松本昌也
32 ユウト・バイゴリア（グアビラ/期限付き移籍延長）
33 神谷優太
41 宮本英治
51 白井康介（FC東京/期限付き移籍）
66 西川潤（セレッソ大阪/完全移籍）
88 山根永遠（横浜FC/完全移籍）
FW
22 一美和成
30 末宗寛士郎
35 髙橋旺良
40 河野孝汰（レノファ山口FC/完全移籍）
98 ウェリック・ポポ（レッドブル・ブラガンチーノ/期限付き移籍延長）
99 ルカオ