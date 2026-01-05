fagiano(C)Getty Images
J1“2年目”の岡山、選手背番号が決定！ 立田悠悟は48番に変更

【国内サッカー・Jリーグ ニュース】ファジアーノ岡山が選手背番号を発表。

ファジアーノ岡山は5日、明治安田J1百年構想リーグの選手背番号を発表した。

J1初昇格の昨季を経て、2年目を迎える岡山。スベンド・ブローダーセンや、佐藤龍之介といった主力が去った一方で、新守護神候補のレナート・モーザーや、西川潤、山根永遠、白井康介、河野孝汰といった新戦力が加わった。

そんな新戦力の背番号が決まったなか、昨季から所属する選手では立田悠悟が「2」→「48」に変更。浦和レッズから期限付き移籍延長の工藤孝太が新たに「2」をつける運びとなった。

GK

1 レナート・モーザー（コリングIF/完全移籍）

13 松田駿（青森山田高校/新加入）

52 濵田太郎（大分トリニータ/完全移籍）

77 川浪吾郎

DF

2 工藤孝太（浦和レッズ/期限付き移籍延長）

4 阿部海大

6 大森博（徳島ヴォルティス/完全移籍）

18 田上大地

31 千田遼

43 鈴木喜丈

48 立田悠悟 ※背番号変更

55 藤井葉大（カマタマーレ讃岐/復帰）

MF

3 藤井海和

7 竹内涼

8 江坂任

14 田部井涼

17 末吉塁

24 藤田息吹

26 本山遥（ヴィッセル神戸/期限付き移籍延長）

27 木村太哉

28 松本昌也

32 ユウト・バイゴリア（グアビラ/期限付き移籍延長）

33 神谷優太

41 宮本英治

51 白井康介（FC東京/期限付き移籍）

66 西川潤（セレッソ大阪/完全移籍）

88 山根永遠（横浜FC/完全移籍）

FW

22 一美和成

30 末宗寛士郎

35 髙橋旺良

40 河野孝汰（レノファ山口FC/完全移籍）

98 ウェリック・ポポ（レッドブル・ブラガンチーノ/期限付き移籍延長）

99 ルカオ

