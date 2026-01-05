柏、選手背番号決定。新戦力の汰木康也や大久保智明らは…

柏レイソルがトップチームの体制、背番号を発表した。
リカルド・ロドリゲス監督の下で昨季は優勝争いを繰り広げ、ルヴァンカップでも準優勝を達成した柏。トップチームスタッフが発表され、引き続きリカルド・ロドリゲスが指揮を執ることが決まった。
また、新戦力の背番号も決定。ヴィッセル神戸から加入したMF汰木康也は「16」、浦和レッズから加入した大久保智明は「14」となっている。
■選手背番号一覧
1 GK 猿田 遥己
2 DF 三丸 拡
4 DF 古賀 太陽
6 MF 山田 雄士
8 MF 小泉 佳穂
9 FW 細谷 真大
11 MF 渡井 理己
13 DF 犬飼 智也
14 MF 大久保 智明
15 FW 小見 洋太
16 MF 汰木 康也
17 MF 手塚 康平
18 FW 垣田 裕暉
19 MF 仲間 隼斗
20 MF 瀬川 祐輔
21 MF 小西 雄大
22 DF 野田 裕喜
23 MF 長南 開史
24 MF 久保 藤次郎
25 GK 小島 亨介
26 DF 杉岡 大暉
27 MF 熊坂 光希
28 MF 戸嶋 祥郎
29 GK 永井 堅梧
31 DF 成瀬 竣平
32 DF 山之内 佑成
34 DF 土屋 巧
36 FW 古澤 ナベル慈宇
37 MF 角田 惠風
38 MF 島野 怜
39 MF 中川 敦瑛
40 MF 原川 力
41 GK 坂田 大樹
42 DF 原田 亘
46 GK 松本 健太
87 MF 山内 日向汰
88 DF 馬場 晴也