新生・清水エスパルスの背番号が発表、乾貴士の背番号33は生え抜きMF土居佑至が受けつぐ…新戦力は？

J1清水エスパルスは7日、2026シーズンのトップチーム選手背番号およびスタッフ新体制を発表した。
吉田孝行新監督の下で再始動する清水。元日本代表のMF乾貴士が退団となった中、同選手の背番号33は下部組織出身のMF土居佑至が受けつぐことに。また新加入組ではオ・セフンが「9」、井上健太が「8」、中原輝が「11」などとなった。
背番号、スタッフ新体制は以下の通り。
■背番号
1 GK沖 悠哉
3 DF高橋 祐治
4 DF蓮川 壮大
5 DF北爪 健吾
6 MF宇野 禅斗
7 MFカピシャーバ
8 MF井上 健太
9 FWオ セフン
10 MFマテウス ブエノ
11 MF中原 輝
12 Supporter's Number
14 DFパク スンウク
15 DF本多 勇喜
16 GK梅田 透吾
17 MF弓場 将輝
18 FW郡司 璃来
20 DFオム ジュヨン
21 MF松崎 快
22 GK石川 慧
23 FW千葉 寛汰
25 DFマテウス ブルネッティ
27 MF針生 涼太
28 DF吉田 豊
29 FWアフメド アフメドフ
30 GK佐々木 智太郎
33 MF土居 佑至
38 FW髙橋 利樹
39 DF日髙 華杜
41 MF鈴木 奎吾
44 MF西原 源樹
47 MF嶋本 悠大
49 FW北川 航也
50 FWアルフレド ステファンス
51 DF住吉 ジェラニレショーン
70 DF高木 践
81 MF小塚 和季
97 MF大畑 凜生
■スタッフ新体制
監督 吉田 孝行 氏
コーチ 菅原 智 氏
コーチ 宮原 裕司 氏
コーチ 北本 久仁衛 氏
コーチ 兼 分析 嶋 将平 氏
コーチ 兼 分析 竹中 達郎 氏
コーチ 兼 分析 山口 将弥 氏
GKコーチ 藤原 寿徳 氏
GKコーチ 中川 雄二 氏
フィジカルコーチ 國保 塁 氏
コンディショニングコーチ 土井 達也 氏
チーフドクター 土井 光人 氏
チーフトレーナー 所澤 俊幸 氏
理学療法士 中山 貴幸 氏
理学療法士 渡邉 博哉 氏
トレーナー 若松 昌典 氏
トレーナー 加藤 智崇 氏
トレーナー 小西 亮輔 氏
通訳 (英語) 遠藤 洋 氏
通訳 (韓国語) 李 康行 氏
通訳 (韓国語) 朴 晟植 氏
通訳 (ポルトガル語) 上原 ルイス 氏
通訳 (ポルトガル語) 川島 大典 氏
主務松永 格 氏
副務 兼 用具担当 西山 敬大 氏
副務 兼 用具担当 石原 和真 氏
副務 兼 用具担当 石上 滉貴 氏