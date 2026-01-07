新生・清水エスパルスの背番号が発表、乾貴士の背番号33は生え抜きMF土居佑至が受けつぐ…新戦力は？

J1清水エスパルスは7日、2026シーズンのトップチーム選手背番号およびスタッフ新体制を発表した。

吉田孝行新監督の下で再始動する清水。元日本代表のMF乾貴士が退団となった中、同選手の背番号33は下部組織出身のMF土居佑至が受けつぐことに。また新加入組ではオ・セフンが「9」、井上健太が「8」、中原輝が「11」などとなった。

背番号、スタッフ新体制は以下の通り。

■背番号

1 GK沖 悠哉

3 DF高橋 祐治

4 DF蓮川 壮大

5 DF北爪 健吾

6 MF宇野 禅斗

7 MFカピシャーバ

8 MF井上 健太

9 FWオ セフン

10 MFマテウス ブエノ

11 MF中原 輝

12 Supporter's Number

14 DFパク スンウク

15 DF本多 勇喜

16 GK梅田 透吾

17 MF弓場 将輝

18 FW郡司 璃来

20 DFオム ジュヨン

21 MF松崎 快

22 GK石川 慧

23 FW千葉 寛汰

25 DFマテウス ブルネッティ

27 MF針生 涼太

28 DF吉田 豊

29 FWアフメド アフメドフ

30 GK佐々木 智太郎

33 MF土居 佑至

38 FW髙橋 利樹

39 DF日髙 華杜

41 MF鈴木 奎吾

44 MF西原 源樹

47 MF嶋本 悠大

49 FW北川 航也

50 FWアルフレド ステファンス

51 DF住吉 ジェラニレショーン

70 DF高木 践

81 MF小塚 和季

97 MF大畑 凜生

■スタッフ新体制

監督 吉田 孝行 氏

コーチ 菅原 智 氏

コーチ 宮原 裕司 氏

コーチ 北本 久仁衛 氏

コーチ 兼 分析 嶋 将平 氏

コーチ 兼 分析 竹中 達郎 氏

コーチ 兼 分析 山口 将弥 氏

GKコーチ 藤原 寿徳 氏

GKコーチ 中川 雄二 氏

フィジカルコーチ 國保 塁 氏

コンディショニングコーチ 土井 達也 氏

チーフドクター 土井 光人 氏

チーフトレーナー 所澤 俊幸 氏

理学療法士 中山 貴幸 氏

理学療法士 渡邉 博哉 氏

トレーナー 若松 昌典 氏

トレーナー 加藤 智崇 氏

トレーナー 小西 亮輔 氏

通訳 (英語) 遠藤 洋 氏

通訳 (韓国語) 李 康行 氏

通訳 (韓国語) 朴 晟植 氏

通訳 (ポルトガル語) 上原 ルイス 氏

通訳 (ポルトガル語) 川島 大典 氏

主務松永 格 氏

副務 兼 用具担当 西山 敬大 氏

副務 兼 用具担当 石原 和真 氏

副務 兼 用具担当 石上 滉貴 氏