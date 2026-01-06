masaya-okugawa(C)Getty Images
Kyoya Saito

京都が背番号発表。奥川雅也が「7」に、新戦力たちは…

【国内サッカー ニュース】京都サンガFCが新体制を発表。

京都サンガFCが6日、トップチーム編成と背番号を発表した。

チョウ・キジェ監督の下で6シーズン目を迎える京都。新井晴樹ら新戦力を加え、新シーズンを迎える。注目の背番号も決まり、アカデミー出身のMF奥川雅也が新たに「7」を背負うことが決まった。

また、新加入の新井は「77」、アレックス・ソウザは「17」などとなっている。ユース選手たちも若い番号を背負うことが決まった。

背番号は以下の通り。

GK 1 太田 岳志

GK 21 圍 謙太朗

GK 36 ファンティーニ 燦

GK 94 村上昌謙

DF 2 福田 心之助

DF 3 麻田 将吾

DF 4 松田佳大

DF 5 アピアタウィア 久

DF 15 永田 倖大

DF 22 須貝 英大

DF 30 飯田 陸斗

DF 40 石田侑資

DF 50 鈴木 義宜

MF 6 ジョアン ペドロ

MF 7 奥川 雅也

MF 8米本 拓司

MF 10 福岡 慎平

MF 16 平岡大陽

MF 18 松田 天馬

MF 25 尹 星俊

MF 32 齊藤 未月

MF 39 平戸 太貴

MF 44 佐藤 響

MF 48 中野 瑠馬

MF 77 新井晴樹

MF 88 グスタボ バヘット

MF 99 本田風智

FW 9 ラファエル エリアス

FW 11 マルコ トゥーリオ

FW 14 原 大智

FW 17 アレックス ソウザ

FW 29 酒井 滉生

FW 93 長沢 駿

