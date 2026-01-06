京都が背番号発表。奥川雅也が「7」に、新戦力たちは…

京都サンガFCが6日、トップチーム編成と背番号を発表した。
チョウ・キジェ監督の下で6シーズン目を迎える京都。新井晴樹ら新戦力を加え、新シーズンを迎える。注目の背番号も決まり、アカデミー出身のMF奥川雅也が新たに「7」を背負うことが決まった。
また、新加入の新井は「77」、アレックス・ソウザは「17」などとなっている。ユース選手たちも若い番号を背負うことが決まった。
背番号は以下の通り。
GK 1 太田 岳志
GK 21 圍 謙太朗
GK 36 ファンティーニ 燦
GK 94 村上昌謙
DF 2 福田 心之助
DF 3 麻田 将吾
DF 4 松田佳大
DF 5 アピアタウィア 久
DF 15 永田 倖大
DF 22 須貝 英大
DF 30 飯田 陸斗
DF 40 石田侑資
DF 50 鈴木 義宜
MF 6 ジョアン ペドロ
MF 7 奥川 雅也
MF 8米本 拓司
MF 10 福岡 慎平
MF 16 平岡大陽
MF 18 松田 天馬
MF 25 尹 星俊
MF 32 齊藤 未月
MF 39 平戸 太貴
MF 44 佐藤 響
MF 48 中野 瑠馬
MF 77 新井晴樹
MF 88 グスタボ バヘット
MF 99 本田風智
FW 9 ラファエル エリアス
FW 11 マルコ トゥーリオ
FW 14 原 大智
FW 17 アレックス ソウザ
FW 29 酒井 滉生
FW 93 長沢 駿