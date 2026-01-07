ガウル新体制の広島が新シーズンの背番号発表！鈴木章斗が10番、復帰の松本泰志が14番に

サンフレッチェ広島は7日、明治安田J1百年構想リーグのスタッフ体制ならびに選手背番号を発表した。

2025年シーズンは明治安田J1リーグを4位で終え、AFCチャンピオンズリーグ・エリートもリーグフェーズ東地区で3位につける広島。シーズン終了後にはミヒャエル・スキッベ監督が退任、新たにバルトシュ・ガウル監督を迎えて新シーズンに挑むチームだが、7日に明治安田J1百年構想リーグの新体制を発表している。

ガウル監督のスタッフ陣には、アーネ・ヤンセン氏やクラブのレジェンドである青山敏弘がコーチとして入閣。また、湘南ベルマーレから加入したFW鈴木章斗が10番を背負うことになり、1年ぶり復帰の松本泰志は14番を背負うことが決まっている。

新シーズンの選手背番号とトップチーム新体制は以下のとおり。

■サンフレッチェ広島 背番号

1：GK大迫 敬介

3：DF山﨑 大地

4：DF荒木 隼人

6：MF川辺 駿

9：FWジャーメイン 良

10：FW鈴木 章斗

11：FW加藤 陸次樹

12：サンフレッチェファミリー

13：DF新井 直人

14：MF松本 泰志

15：DF中野 就斗

16：DF志知 孝明

17：FW木下 康介

18：MF菅 大輝

19：DF佐々木 翔

21：GK田中 雄大

23：FW鮎川 峻

24：MF東 俊希

25：MF茶島 雄介

30：MFトルガイ アルスラン

32：MF越道 草太

33：DF塩谷 司

35：MF中島 洋太朗

37：DFキム ジュソン

38：GKヒル 袈依廉

39：FW中村 草太

40：MF小原 基樹

41：FW前田 直輝

43：GK小川 煌

45：MF小林 志紋

99：GK大内 一生

■トップチーム新体制

監督：バルトシュ・ガウル

コーチ：アーネ・ヤンセン

コーチ：中村 伸

コーチ：青山 敏弘

GKコーチ：菊池 新吉

GKコーチ：林 卓人

アナリスト：御簾納 将

ハイパフォーマンスコーディネーター：磯部 峰一

フィジカルコーチ：佐藤 洋