ガウル新体制の広島が新シーズンの背番号発表！鈴木章斗が10番、復帰の松本泰志が14番に

サンフレッチェ広島は7日、明治安田J1百年構想リーグのスタッフ体制ならびに選手背番号を発表した。
2025年シーズンは明治安田J1リーグを4位で終え、AFCチャンピオンズリーグ・エリートもリーグフェーズ東地区で3位につける広島。シーズン終了後にはミヒャエル・スキッベ監督が退任、新たにバルトシュ・ガウル監督を迎えて新シーズンに挑むチームだが、7日に明治安田J1百年構想リーグの新体制を発表している。
ガウル監督のスタッフ陣には、アーネ・ヤンセン氏やクラブのレジェンドである青山敏弘がコーチとして入閣。また、湘南ベルマーレから加入したFW鈴木章斗が10番を背負うことになり、1年ぶり復帰の松本泰志は14番を背負うことが決まっている。
新シーズンの選手背番号とトップチーム新体制は以下のとおり。
■サンフレッチェ広島 背番号
1：GK大迫 敬介
3：DF山﨑 大地
4：DF荒木 隼人
6：MF川辺 駿
9：FWジャーメイン 良
10：FW鈴木 章斗
11：FW加藤 陸次樹
12：サンフレッチェファミリー
13：DF新井 直人
14：MF松本 泰志
15：DF中野 就斗
16：DF志知 孝明
17：FW木下 康介
18：MF菅 大輝
19：DF佐々木 翔
21：GK田中 雄大
23：FW鮎川 峻
24：MF東 俊希
25：MF茶島 雄介
30：MFトルガイ アルスラン
32：MF越道 草太
33：DF塩谷 司
35：MF中島 洋太朗
37：DFキム ジュソン
38：GKヒル 袈依廉
39：FW中村 草太
40：MF小原 基樹
41：FW前田 直輝
43：GK小川 煌
45：MF小林 志紋
99：GK大内 一生
■トップチーム新体制
監督：バルトシュ・ガウル
コーチ：アーネ・ヤンセン
コーチ：中村 伸
コーチ：青山 敏弘
GKコーチ：菊池 新吉
GKコーチ：林 卓人
アナリスト：御簾納 将
ハイパフォーマンスコーディネーター：磯部 峰一
フィジカルコーチ：佐藤 洋