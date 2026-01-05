浦和レッズが5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制と選手背番号を発表した。
浦和は2025シーズンの明治安田J1リーグで7位フィニッシュ。新シーズンは、第2次マチェイ・スコルジャ監督体制の3年目を迎える。また、アシスタントコーチには、浦和OBでもある田中達也氏が新たに就任した。
オフシーズンには、柏レイソルからDF片山瑛一を完全移籍で獲得したほか、湘南ベルマーレへの期限付き移籍からGK吉田舜、FW二田理央らが復帰。京都サンガF.C.でJ1リーグ33試合に出場したDF宮本優太も期限付き移籍から復帰した。
背番号では、昨夏に加入して「99」の背番号を付けたFWイサーク・キーセ・テリンが新たに「9」に変更。京都から復帰した宮本は「2」に決まった。また、退団したDFマリウス・ホイブラーテンが背負っていた「5」は、DF根本健太が引き継ぐことになっている。
新シーズンの選手背番号とトップチーム新体制は以下のとおり。
浦和レッズ背番号
1 GK 西川 周作
2 DF 宮本 優太（期限付き移籍から復帰/京都サンガF.C.）
3 DF ダニーロ・ボザ
4 DF 石原 広教
5 DF 根本 健太
7 FW 安部 裕葵
8 MF マテウス・サヴィオ
9 FW イサーク・キーセ・テリン
10 MF 中島 翔哉
11 MF サミュエル・グスタフソン
13 MF 渡邊 凌磨
14 MF 関根 貴大
16 GK 牲川 歩見
17 FW 小森 飛絢
22 MF 柴戸 海
24 MF 松尾 佑介
25 MF 安居 海渡
26 DF 荻原 拓也
27 FW 照内 利和
31 GK 吉田 舜（期限付き移籍から復帰/湘南ベルマーレ）
32 DF 片山 瑛一（完全移籍加入/柏レイソル）
35 GK 佐藤 瑠星（新加入/筑波大学）
36 FW 肥田野 蓮治（新加入/桐蔭横浜大学）
37 MF 植木 颯（新加入/日本大学）
38 FW 松永 颯汰（新加入/流通経済大学）
39 MF 早川 隼平
40 DF ルカ・ディドゥリカ
41 FW 二田 理央（期限付き移籍から復帰/湘南ベルマーレ）
42 DF 田中 義峯（ユースから昇格）
43 MF 和田 武士（ユースから昇格）
77 MF 金子 拓郎
88 MF 長沼 洋一
トップチーム新体制
監督：マチェイ・スコルジャ
コーチ：ラファウ・ヤナス
コーチ：池田 伸康
コーチ：前迫 雅人
コーチ：林 舞輝
アシスタントコーチ：田中 達也 (新任)
フィジカルコーチ：石栗 建
フィジカルコーチ：ヴォイチェフ・イグナティウク
GKコーチ：塩田 仁史
コーチ兼分析担当：長谷川 友己 (新任)
分析担当：永井 健太郎 (新任)
通訳：羽生 直行
通訳：松下 瑞樹
通訳：ルイス・メイレレス
チーフドクター：関 芳衛
チーフトレーナー：齋藤 秀人
トレーナー：西垣 輝光
トレーナー：藤本 栄雄
トレーナー：今村 省一郎
フィジオセラピスト：草場 優作
メディカルアドバイザー：亀尾 徹 (新任)
栄養アドバイザー：石川 三知
主務：塚越 健太郎
副務：関 敏浩
副務：渡辺 柊二