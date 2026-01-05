浦和レッズが5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制と選手背番号を発表した。

浦和は2025シーズンの明治安田J1リーグで7位フィニッシュ。新シーズンは、第2次マチェイ・スコルジャ監督体制の3年目を迎える。また、アシスタントコーチには、浦和OBでもある田中達也氏が新たに就任した。

オフシーズンには、柏レイソルからDF片山瑛一を完全移籍で獲得したほか、湘南ベルマーレへの期限付き移籍からGK吉田舜、FW二田理央らが復帰。京都サンガF.C.でJ1リーグ33試合に出場したDF宮本優太も期限付き移籍から復帰した。

背番号では、昨夏に加入して「99」の背番号を付けたFWイサーク・キーセ・テリンが新たに「9」に変更。京都から復帰した宮本は「2」に決まった。また、退団したDFマリウス・ホイブラーテンが背負っていた「5」は、DF根本健太が引き継ぐことになっている。

新シーズンの選手背番号とトップチーム新体制は以下のとおり。

浦和レッズ背番号

1 GK 西川 周作

2 DF 宮本 優太（期限付き移籍から復帰/京都サンガF.C.）

3 DF ダニーロ・ボザ

4 DF 石原 広教

5 DF 根本 健太

7 FW 安部 裕葵

8 MF マテウス・サヴィオ

9 FW イサーク・キーセ・テリン

10 MF 中島 翔哉

11 MF サミュエル・グスタフソン

13 MF 渡邊 凌磨

14 MF 関根 貴大

16 GK 牲川 歩見

17 FW 小森 飛絢

22 MF 柴戸 海

24 MF 松尾 佑介

25 MF 安居 海渡

26 DF 荻原 拓也

27 FW 照内 利和

31 GK 吉田 舜（期限付き移籍から復帰/湘南ベルマーレ）

32 DF 片山 瑛一（完全移籍加入/柏レイソル）

35 GK 佐藤 瑠星（新加入/筑波大学）

36 FW 肥田野 蓮治（新加入/桐蔭横浜大学）

37 MF 植木 颯（新加入/日本大学）

38 FW 松永 颯汰（新加入/流通経済大学）

39 MF 早川 隼平

40 DF ルカ・ディドゥリカ

41 FW 二田 理央（期限付き移籍から復帰/湘南ベルマーレ）

42 DF 田中 義峯（ユースから昇格）

43 MF 和田 武士（ユースから昇格）

77 MF 金子 拓郎

88 MF 長沼 洋一

トップチーム新体制

監督：マチェイ・スコルジャ

コーチ：ラファウ・ヤナス

コーチ：池田 伸康

コーチ：前迫 雅人

コーチ：林 舞輝

アシスタントコーチ：田中 達也 (新任)

フィジカルコーチ：石栗 建

フィジカルコーチ：ヴォイチェフ・イグナティウク

GKコーチ：塩田 仁史

コーチ兼分析担当：長谷川 友己 (新任)

分析担当：永井 健太郎 (新任)

通訳：羽生 直行

通訳：松下 瑞樹

通訳：ルイス・メイレレス

チーフドクター：関 芳衛

チーフトレーナー：齋藤 秀人

トレーナー：西垣 輝光

トレーナー：藤本 栄雄

トレーナー：今村 省一郎

フィジオセラピスト：草場 優作

メディカルアドバイザー：亀尾 徹 (新任)

栄養アドバイザー：石川 三知

主務：塚越 健太郎

副務：関 敏浩

副務：渡辺 柊二