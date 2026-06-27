6月28日のサッカーワールドカップ見どころ｜コロンビアvsポルトガルなど6試合
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パナマvsイングランド｜グループL第3節
キックオフ：2026年6月28日(日)6:00
放送・配信：【テレビ】NHK BSP4K（録画）【ネット】DAZN
ボストンで再び苦戦を強いられたイングランドは、土曜日にメットライフ・スタジアムで行われるパナマ戦で、グループL首位通過の二度目のチャンスを迎える。
火曜日の引き分けは、イングランド代表が堅固な守備陣に直面した際の限界を露呈したが、パニックになる理由はほとんどない。大会は長く、トゥヘル監督はノックアウト方式のサッカーで力を発揮できるようチームを設計している。トゥヘル監督は、すでに敗退が決まっているパナマが、ガーナのように執拗にイングランド代表を封じ込めようとしないことを願っている。
トーマス・トゥヘル監督は、イングランドが今大会でまだ6試合を残している可能性があるため、いくつかの決断を下さなければならない。 アーセナルのデクラン・ライスとブカヨ・サカは共に怪我を抱えながらプレーしてきたため、この試合は彼らに休養を与える絶好の機会となるだろう。ガーナ戦でハムストリングの張りを訴えたサイドバックのリース・ジェームズも同様だ。 ジェド・スペンスがジェームズに代わって出場する可能性があり、そうなればマンチェスター・シティ所属のニコ・オライリーは左サイドバックに復帰できるだろう。オライリーはガーナとの引き分け試合では途中出場にとどまっていた。
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クロアチアvsガーナ｜グループL第3節
キックオフ：2026年6月28日(日)6:00
放送・配信：【テレビ】NHK BSP4K（録画）【ネット】DAZN
クロアチアとガーナはイングランドに次ぐ、2位争いに向けて直接対決に挑む。
ルカ・モドリッチ擁するクロアチアは勝利で2位通過が決まる。だが、引き分けでは十分ではなく、突破は自身の手にかかっている。パナマ相手にも1-0と苦戦を強いられており、ベテラン揃いのチームは攻撃の迫力に欠けている。それでも、過去2大会は驚異的な勝負強さを見せてきたが、今回も再現できるか。
ガーナが第2節のイングランド戦で見せた守備は粘り強く、称賛を受けた。それだけではなく、前にも出てあわやPKというシーンを2度も作り出した。カルロス・ケイロス監督のチームは厄介という印象を世界に見せつけ、クロアチア相手にも難題を突きつけるだろう。しかし、2試合で1得点というのはさみしく、アントワーヌ・セメンヨもマンチェスター・シティでのときほど好プレーは見せられていない。攻撃面の改善が求められるだろう。
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コロンビアvsポルトガル｜グループK第3節
キックオフ：2026年6月28日(日)8:30
放送・配信：【テレビ】フジテレビ、NHK BSP4K（録画）【ネット】DAZN
ポルトガルはグループ最終戦で依然としてプレッシャーにさらされている。グループ首位通過のためには勝利が必須だが、コロンビアは引き分けでもグループ首位通過は可能であり、そうなれば決勝トーナメント32強戦は比較的楽な展開になるかもしれない。少なくとも理論上はそうだ。
ウズベキスタンに5対0で圧勝し、クリスティアーノ・ロナウドは疑っていた者たちの予想を覆した。ベテランストライカーの2ゴールだけでなく、彼が関わった巧みなセットプレーも大きな要因だった。 巧みなボディランゲージで17分にフリーキックを獲得したが、ゴールネットを揺らしたのはヌーノ・メンデスだった。 41歳のロナウドは、ワールドカップ6大会連続得点を達成した史上初の選手となり、今後の活躍にも注目だ 。
2014年と同様、コロンビアは今大会でもダークホースとして上位進出を狙っている。12年前はハメス・ロドリゲスのゴールが注目を集めたが、今回はチーム一丸となった戦いが期待される。 クリスタル・パレスのダニエル・ムニョスは、コンゴ民主共和国戦での1-0の勝利に貢献するゴールを決め、今大会で2得点目を挙げた。彼のチームメイトであるジェファーソン・レルマは、ラシン・サンタンデールのスター選手、グスタボ・プエルタと共に、非常に好調なプレーを見せている。 ロドリゲス、スポルティング・リスボンのルイス・スアレス、そして危険なルイス・ディアスという3トップは、ポルトガルの守備陣にとって間違いなく大きな脅威となるだろう。
DRコンゴvsウズベキスタン｜グループK第3節
キックオフ：2026年6月28日(日)8:30
放送・配信：【テレビ】NHK BSP4K（録画）【ネット】DAZN
DRコンゴとウズベキスタンは3位を争う戦いに。突破を目指すためには勝利した上で得失点差での戦いとなる。
初戦ではポルトガル相手に好プレーを見せたDRコンゴだが、第2説のコロンビア戦では0-1と敗れた。それでも、ここまで強敵相手に2失点に抑えている守備力は評価することができ、3ポイントさえ獲得できれば決勝トーナメント進出は可能だ。そして、ウズベキスタンはポルトガルやコロンビアと比べれば与しやすい相手となるだろう。
対して、ファビオ・カンナバーロ監督率いるウズベキスタンは、2試合を終えた時点で勝ち点1を獲得しておらず、大会で2番目に悪い得失点差（-7）となっている。そのため、勝利するだけでは十分ではなく、複数ゴールを奪う必要がある。しかし、3月から勝利がなく、直近5試合で2得点にとどまっているチームにとっては厳しい状況であることは間違いない。
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アルジェリアvsオーストリア｜グループJ第3節
キックオフ：2026年6月28日(日)11:00
放送・配信：【テレビ】NHK BSP4K（録画）【ネット】DAZN
アルジェリアとオーストリアは勝ち点3で並び、勝者が決勝トーナメント進出を決めることができる。。
アルジェリア最大の武器はカウンターだ。得失点差で十分でないため、アルジェリアは勝ちを目指しながら、カウンターのために引き込む必要がある。前節、ヨルダン戦では一定の攻撃力を見せたが、オーストリア相手では難易度が異なるだろう。
予選で全ての勝利において試合のテンポをコントロールしてきたオーストリアの中盤の堅固な守備は注目だ。ラルフ・ラングニック監督はインテンシティの高いチームを作り上げており、攻守両面において評価すべきチームとなっている。それでも、世界王者アルゼンチンの前には脆さも露呈し、どれだけ立て直せるかが焦点となる。
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ヨルダンvsアルゼンチン｜グループJ第3節
キックオフ：2026年6月28日(日)11:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、 BSP4K（録画）【ネット】DAZN
アルゼンチンはすでにグループ突破を決めており、この3戦目は順位を決める戦いになる。選手を温存させる可能性もあり、リオネル・メッシやフリアン・アルバレスといった主力選手はベンチスタートとなるかもしれない。それでも2026年ワールドカップの2試合で5ゴールを挙げ、すでに決勝トーナメントでの記録を驚異的なレベルにまで伸ばしたメッシは、満員のAT&Tスタジアムの観客にとって、間違いなく目玉となる存在だ。
一方、すでに連敗で敗退が決まっているヨルダンは歴史的な初勝利を目指す。あるいはムサ・アル・タアマリやアリ・オルワンの初ゴールさえあれば、サッカー界最高峰の舞台での初出場から、国にとって真に意義のある成果を持ち帰ることができるだろう。
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