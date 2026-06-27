6月28日のサッカーワールドカップ見どころ｜コロンビアvsポルトガルなど6試合

キックオフ：2026年6月28日(日)6:00

放送・配信：【テレビ】NHK BSP4K（録画）【ネット】DAZN

ボストンで再び苦戦を強いられたイングランドは、土曜日にメットライフ・スタジアムで行われるパナマ戦で、グループL首位通過の二度目のチャンスを迎える。

火曜日の引き分けは、イングランド代表が堅固な守備陣に直面した際の限界を露呈したが、パニックになる理由はほとんどない。大会は長く、トゥヘル監督はノックアウト方式のサッカーで力を発揮できるようチームを設計している。トゥヘル監督は、すでに敗退が決まっているパナマが、ガーナのように執拗にイングランド代表を封じ込めようとしないことを願っている。

トーマス・トゥヘル監督は、イングランドが今大会でまだ6試合を残している可能性があるため、いくつかの決断を下さなければならない。 アーセナルのデクラン・ライスとブカヨ・サカは共に怪我を抱えながらプレーしてきたため、この試合は彼らに休養を与える絶好の機会となるだろう。ガーナ戦でハムストリングの張りを訴えたサイドバックのリース・ジェームズも同様だ。 ジェド・スペンスがジェームズに代わって出場する可能性があり、そうなればマンチェスター・シティ所属のニコ・オライリーは左サイドバックに復帰できるだろう。オライリーはガーナとの引き分け試合では途中出場にとどまっていた。