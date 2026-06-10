近年のスポーツ配信市場では、DAZNやABEMAに加え、Amazon Prime Videoもボクシングやサッカー、野球など大型スポーツコンテンツへの参入を強めている。

本記事では、W杯2026のAmazon Prime Video配信の可能性について紹介する。

ワールドカップのAmazon Prime Video配信はある？可能性を検証

Getty Images

結論から言えば、2026年FIFAワールドカップを日本国内でAmazon Prime Videoがライブ配信する可能性は、現時点では極めて低いとみられている。

最大の理由は、日本国内におけるネット配信権を『DAZN』が独占取得しているためだ。

『DAZN』は、FIFAワールドカップ2026全104試合をライブ配信する国内唯一のサービスとして展開予定となっており、日本国内向けインターネット配信権を大規模に確保している。そのため、現状ではPrime Video単独でW杯本大会をライブ配信する可能性低い。

また、ABEMA・Netflix・U-NEXT・Apple TVなど主要配信サービスについても、日本国内でのW杯ライブ配信予定は現時点で発表されていないが、配信の可能性は低いだろう。

近年のAmazon Prime Videoは、ボクシング世界戦やスポーツドキュメンタリー、サッカー関連コンテンツなどスポーツ分野への投資を強めている。ただ、W杯は放映権規模が非常に大きく、FIFA公式ライセンスや国内放送権契約も複雑なため、通常のスポーツイベント以上に参入ハードルが高い。

サービス W杯2026配信状況 DAZN 全104試合ライブ配信予定 Amazon Prime Video なし

(Amazon Prime VideoチャンネルのDAZNでは視聴可能) ABEMA なし

（ABEMA de DAZNでは視聴可能） Netflix なし U-NEXT なし

もっとも、Prime Video側がハイライト配信や関連ドキュメンタリー、サブライセンス的なコンテンツ展開を行う可能性までは否定できない。

ただし、少なくとも“全試合ライブ配信”という観点では、『DAZN』中心の視聴環境になる可能性が高そうだ。

サッカーワールドカップ2026はどこで配信される？

前述のとおり、FIFAワールドカップ2026は、日本国内では『DAZN』を中心とした配信・放送体制になる。

特にネット配信については、『DAZN』が全104試合のライブ配信権を取得しており、日本国内で全試合を視聴できる唯一のサービスとなっている。

また、日本代表戦については無料ライブ配信も予定されており、スマホ・PC・テレビなど幅広いデバイスから視聴可能となる見込みだ。

一方、地上波ではNHK・日本テレビ・フジテレビ系列による生中継も予定されている。日本戦や注目カードを中心に、計59試合がテレビ放送される見込み。

さらに、NHK BSプレミアム4K(BSP4K)では全104試合の4K放送も予定されており、高画質視聴環境にも対応する。

区分 サービス・放送局 内容 ネット配信 DAZN 全104試合ライブ配信

日本戦無料配信予定 地上波放送 NHK

日本テレビ

フジテレビ 計59試合を生中継予定 衛星放送 NHK BSプレミアム4K 全104試合を4K放送予定

2026年W杯のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】