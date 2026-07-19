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Japan v Costa Rica: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
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Aoi Fujimiya

ワールドカップ2026決勝で本田圭佑は解説する？スペインvsアルゼンチンの放送予定・出演者まとめ

ワールドカップ
スペイン
アルゼンチン
スペイン 対 アルゼンチン

本田圭佑は北中米W杯(ワールドカップ)2026の決勝を解説する？スペインvsアルゼンチンのテレビ放送予定・ネット配信予定・出演者を紹介。

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FIFAワールドカップ2026決勝では、スペイン代表とアルゼンチン代表が世界一の座を懸けて対戦する。大会の頂点を決める一戦だけに、テレビ放送やネット配信の出演者、解説陣にも注目が集まっている。

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本記事では、ワールドカップ2026決勝戦での、本田圭佑氏の解説について紹介する。

ワールドカップ2026決勝で本田圭佑は解説する？

FIFAワールドカップ2026決勝のスペイン代表vsアルゼンチン代表で、本田圭佑氏が解説を務める予定はない

NHKおよびDAZNが発表している決勝戦の中継出演者に、本田氏の名前は含まれていない。NHKでは現地解説を柿谷曜一朗氏と林陵平氏、スタジオ解説を福西崇史氏が担当する予定だ。

また、DAZNでは解説を内田篤人氏と安田理大氏が担当し、進行は野村明弘氏が務める。本田氏の解説を期待していたファンにとっては気になるポイントだが、現時点で決勝戦の出演予定は発表されていない。

放送・配信本田圭佑の解説出演者
DAZN予定なし解説：内田篤人、安田理大／進行：野村明弘
NHK総合／NHK BSプレミアム4K予定なし現地解説：柿谷曜一朗、林陵平／スタジオ解説：福西崇史／現地ゲスト：森保一監督／スタジオゲスト：谷口彰悟

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ワールドカップ2026決勝を本田圭佑が解説しない理由は？

FIFAワールドカップ2026決勝のスペイン代表vsアルゼンチン代表で、本田圭佑氏が解説を務めない理由は、今大会での出演が日本代表戦を中心とした契約だったためとみられる。

本田氏は今大会、NHK地上波で放送される日本代表戦の全試合に加え、日本が勝ち進んだ場合の日本戦で解説を担当する形となっていた。しかし、日本代表はすでに大会から敗退しており、決勝戦でのNHK中継に出演する予定は発表されていない。

また、本田氏自身が決勝の時間帯に合わせてファンミーティングの実施を告知していることからも、テレビ中継やネット配信で解説を担当する可能性は低いとみられる。2022年カタール大会ではABEMAで決勝の解説を務めて大きな話題を呼んだが、今大会は日本代表戦に特化した形での解説復帰となっていた。

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ワールドカップ2026決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

スペインvsアルゼンチンは、地上波の『NHK総合』、衛星放送の『NHK BSプレミアム4K』で生中継される予定だ。ネットでは『NHK ONE』でも同時配信が予定されており、テレビだけでなくスマートフォンやPCなどからも視聴できる。

ただし、NHKの各サービスは受信料の支払いが前提となる。一方、『DAZN』では無料ライブ配信と見逃し配信が予定されているため、リアルタイムで見たい人だけでなく、試合後に見返したい人にとっても有力な視聴手段となる。

放送・配信局中継・配信時間視聴方法
DAZN7月20日(月)2:45～無料ライブ配信・見逃し配信
NHK総合7月20日(月)3:00～6:53地上波で生中継
NHK BSプレミアム4K生中継BS4Kで視聴可能
NHK ONEライブ・見逃し配信NHK総合の同時配信予定

※DAZNの配信開始時間は番組内容により前後する場合がある。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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