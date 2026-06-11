ワールドカップは、日本代表戦や決勝トーナメントになると同時接続数が急増し、Wi-Fi環境や回線状況によっては映像停止や画質低下、遅延が発生するケースも少なくない。

本記事では、W杯2026視聴中に配信が止まる主な原因をはじめ、回線トラブルの理由について紹介する。

W杯2026視聴中に配信が止まる主な原因とトラブルの理由は？

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FIFAワールドカップ2026のライブ配信では、日本代表戦や決勝トーナメントなど注目カードになるほどアクセスが集中しやすく、映像停止や読み込み遅延が発生するケースも少なくない。

特に『DAZN』などネット配信中心で視聴する場合は、配信サーバー側の負荷だけでなく、自宅のWi-Fi環境や利用端末の状態によっても視聴品質が大きく変わる。

ライブスポーツ配信は通常動画より通信負荷が高いため、回線速度だけでなく「通信安定性」が重要となる。

最も配信が止まる原因として多いのが、試合開始直前やゴールシーンなどで発生するアクセス集中だ。大量のユーザーが同時接続することで、配信サーバーやネットワークへ急激な負荷が発生。処理が追いつかなくなることで「映像停止」や「読み込み中」の状態になるケースがある。

また、自宅Wi-Fi環境が原因で配信が止まるケースも多い。電子レンジやBluetooth機器との電波干渉、ルーターとの距離、壁などの障害物によって通信品質が低下し、ライブ配信が不安定になることがある。特に2.4GHz帯Wi-Fiは干渉を受けやすく、Fire TV StickやChromecast利用時は5GHz帯接続が推奨される。

さらに、4K配信や高画質視聴では一定以上の通信速度も必要となる。HD画質では5Mbps前後、4K配信では15〜25Mbps以上の安定通信が推奨されており、夜間など回線混雑時間帯は速度低下が発生しやすい。

加えて、スマホ・PC・Fire TV Stick側の不具合によって配信が止まる場合もある。メモリ不足、古いOS、アプリ未更新、キャッシュ蓄積などが原因で動作が重くなり、ライブ配信再生に影響するケースがある。

主な原因 内容 起こりやすい症状 アクセス集中 サーバー負荷増加 映像停止・読み込み Wi-Fi干渉 電波不安定 画質低下・切断 通信速度不足 回線混雑 バッファリング PPPoE混雑 夜間速度低下 再生遅延 端末・アプリ不具合 メモリ不足・未更新 アプリ停止・カクつき

ワールドカップのライブ配信では、通信速度だけでなくWi-Fi環境や利用端末の状態も重要となるため、事前準備が快適視聴のポイントとなる。

W杯2026視聴中の回線トラブルへの対処法は？

FIFAワールドカップ2026のライブ配信では、前述したようにアクセス集中やWi-Fi環境の影響によって映像停止やバッファリングが発生するケースも少なくない。

特に日本代表戦や決勝トーナメントでは同時接続数が急増しやすく、普段問題ない回線でも不安定になる場合がある。

ただし、多くのケースでは簡単な設定変更や再起動だけで改善することもあるため、まずは基本的な対処法を試しておきたい。

最も手軽なのが、視聴デバイスやアプリの再起動だ。一時的なメモリ不足やアプリ不具合が原因の場合、再起動だけで改善するケースも多い。

スマホ・PC・Fire TV Stickを再起動する

DAZNやABEMAアプリを再起動する

不要アプリを終了してメモリ負荷を減らす

また、Wi-Fiルーター側に原因があるケースもある。長時間稼働による熱だまりやアクセスログ蓄積で動作が不安定になる場合があり、ルーター再起動が有効となる。

ルーター電源を抜く

30秒〜1分待機する

再度電源を入れる

通信速度を再確認する

Wi-Fi接続で不安定な場合は、有線LAN接続へ切り替えるのも効果的だ。特にFire TV StickやChromecastはイーサネットアダプタを利用することで有線化でき、ライブ配信時の安定性が向上しやすい。

無線接続を使う場合は、2.4GHz帯ではなく5GHz帯Wi-Fiへ変更するのがおすすめとなる。5GHz帯は電波干渉が少なく、高速通信に強い特徴がある。

Wi-Fi帯域 特徴 W杯視聴向き 5GHz 高速・干渉が少ない ◎ 2.4GHz 遠距離向き △

通信速度不足が原因の場合は、アプリ側の画質設定を下げることで改善するケースもある。特に4K配信は通信負荷が高く、回線状況によってはHD画質へ変更した方が安定しやすい。

画質設定を「自動」へ変更

「高画質」から「標準画質」へ変更

モバイル回線時は480p利用も検討

さらに、根本的な改善策としては「IPv4 over IPv6(IPoE方式)」への切り替えも有効だ。PPPoE方式より混雑に強く、夜間帯でも安定通信しやすい特徴がある。

そのほか、GoogleパブリックDNS(8.8.8.8／8.8.4.4)設定や、10Gbps対応光回線への乗り換えなども通信改善につながる場合がある。

対策 効果 端末・アプリ再起動 一時的不具合改善 ルーター再起動 通信安定化 有線LAN接続 通信品質向上 5GHz帯利用 電波干渉軽減 画質変更 通信負荷軽減 IPoE方式導入 夜間混雑対策

W杯2026のスマホ視聴におすすめの格安SIM

U-NEXT

FIFAワールドカップ2026をスマホで視聴する場合、通信速度と大容量プランの両立が重要となる。特にDAZNの高画質ライブ配信では1試合で数GB単位の通信量を消費するケースもあり、低容量プランではすぐ通信制限に到達してしまう可能性がある。

また、ライブ配信は通常動画より通信負荷が高く、混雑時間帯でも安定した速度が出やすい回線を選ぶことも重要だ。ここでは、通信速度・安定性・大容量のバランスに優れた、W杯視聴向け格安SIMをピックアップする。

ahamoはドコモ回線を利用したオンライン専用プランで、通信速度と安定性の高さが大きな強み。30GBを月額2,970円で利用でき、混雑しやすい夜間帯でも比較的安定した通信品質が期待できる。

また、海外でも30GBまで追加料金なしで利用可能なため、現地観戦や海外旅行時にも相性が良い。W杯期間中にライブ視聴を頻繁に行うユーザーにも向いている。

U-NEXT MOBILEは、通信回線と動画配信サービスをまとめて利用したいユーザー向けのプラン。20GBに加えて永久繰り越しに対応しており、最大100GBまで蓄積できる。

さらにU-NEXT見放題が付帯しているため、スポーツ以外にも映画・ドラマ・アニメをまとめて楽しめる構成となっている。ドコモ回線・5G対応で通信品質も安定しやすい。

DTI SIMの「すごギガプラン」は、毎日1.4GBの高速通信を利用できる点が特徴。日単位で通信容量がリセットされるため、ライブ配信視聴との相性が良い。

また、通信速度の安定性にも定評があり、動画視聴用途で利用するユーザーも多い。毎日スポーツ中継を見る人や、短期間で大量通信するW杯期間にも向いている。

おすすめSIM比較表

サービス名 公式URL 通信量 月額料金(税込) 特徴 ahamo 公式サイト 30GB 2,970円 ドコモ回線で高速・安定通信

5分通話無料

海外30GB対応 U-NEXT MOBILE 公式サイト 20GB

永久繰り越し(最大100GB) 2,489円(実質) U-NEXT見放題込み

ドコモ回線・5G対応

データ永久繰り越し DTI SIM 公式サイト 毎日1.4GB データ:2,530円

SMS:2,695円

音声:3,960円 毎日高速通信可能

動画視聴向き

短期大量通信にも対応

お得にスポーツ観戦をしたいならU-NEXT MOBILEがおすすめ

U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)は、スポーツ観戦を日常的に楽しみたいユーザーにとって、コスト面で大きなメリットを持つ格安SIMサービスだ。特にサッカーファンにとっては、映像コンテンツと通信を一体で管理できる点が強みとなる。

U-NEXT MOBILEでは、通常のU-NEXT月額プランだけでなく「サッカーパック」を契約している場合も、月額基本料から300円が割り引かれるセット割引の対象となる。エンタメ視聴と通信費をまとめて最適化できる仕組みが用意されている。

さらに、U-NEXT月額プランに付与される毎月1,200円分のU-NEXTポイントは、モバイル基本料金へ自動的に充当される。月額基本料1,800円からセット割引300円、ポイント充当1,200円を差し引くことで、20GBの通信を実質300円で利用できる計算となり、浮いたコストをスポーツコンテンツの購入に回すことも可能だ。

一方で注意したいのがデータ通信量だ。スポーツのライブ配信はデータ消費が大きく、例えばDAZNの視聴では10分間で約580MBを消費するケースもある。高画質で長時間観戦を続ける場合、月間20GBでは不足する可能性がある。

その対策として、1GB(330円)や10GB(1,200円)のデータチャージを活用するほか、使い切れなかったデータを有効期限なしで貯められる永久繰り越し(最大100GB)を活用しておくことで、安定した視聴環境を維持しやすくなる。

通信費を抑えつつ、サッカーを中心としたスポーツ観戦を継続したい場合、U-NEXT MOBILEは合理的な選択肢のひとつと言える。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

2026年W杯のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。