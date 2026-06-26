日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループFを2位で通過した。
本記事では、日本の決勝トーナメント1回戦・ラウンド32の対戦カードや試合日程、視聴方法を紹介する。
日本代表のラウンド32の対戦相手はどこ？
日本代表は、グループFの3試合を1勝2分け無敗の2位で終了。この結果、決勝トーナメント1回戦のラウンド32ではグループCの1位・ブラジル代表と対戦することが決まった。
試合は、日本時間6月30日(火)午前2:00にキックオフを迎える。
- ラウンド：決勝トーナメント1回戦 ラウンド32
- 対戦カード：ブラジル代表 vs 日本代表
- 開始日時：2026年6月30日(火)午前2:00 (日本時間)
ブラジル代表のグループステージ成績は？
ブラジルはグループCでモロッコ、スコットランド、ハイチと対戦して2勝1分け無敗。初戦でモロッコとの強豪対決を引き分けで終えたが、続くハイチ戦では3-0で完勝、最終節のスコットランド戦でも3-0とし、3戦7得点1失点と攻守にバランスの良さを示した。
ブラジル代表 グループ結果
- 第1節：ブラジル代表 1-1 モロッコ代表
- 第2節：ブラジル代表 3-0 ハイチ代表
- 第3節：スコットランド代表 0-3 ブラジル代表
日本代表 ラウンド32の中継局は？
日本代表のラウンド32、ブラジル代表戦は、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信。今大会全104試合を中継する『DAZN』だが、日本戦については全試合無料ライブ配信となる。
また、地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』でも生中継を予定。衛星放送『NHK BS4K』では録画放送となる。
FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・背番号・プロフィール一覧｜FIFAワールドカップ2026
- 日本代表の最新市場価値ランキング 1位は70億円超え｜2026年最新
- 日本代表の若手注目株は誰？W杯で飛躍が期待される新スター候補まとめ
- 日本代表アウェイユニフォームはどこで買える？背番号付きユニフォームの在庫状況・購入方法まとめ
【大会情報・日程】
- 決勝トーナメント表｜FIFAワールドカップ2026
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？
- FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？