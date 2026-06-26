日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループFを2位で通過した。

本記事では、日本の決勝トーナメント1回戦・ラウンド32の対戦カードや試合日程、視聴方法を紹介する。

日本代表のラウンド32の対戦相手はどこ？

日本代表は、グループFの3試合を1勝2分け無敗の2位で終了。この結果、決勝トーナメント1回戦のラウンド32ではグループCの1位・ブラジル代表と対戦することが決まった。

試合は、日本時間6月30日(火)午前2:00にキックオフを迎える。

ラウンド：決勝トーナメント1回戦 ラウンド32

対戦カード：ブラジル代表 vs 日本代表

開始日時：2026年6月30日(火)午前2:00 (日本時間)

ブラジル代表のグループステージ成績は？

ブラジルはグループCでモロッコ、スコットランド、ハイチと対戦して2勝1分け無敗。初戦でモロッコとの強豪対決を引き分けで終えたが、続くハイチ戦では3-0で完勝、最終節のスコットランド戦でも3-0とし、3戦7得点1失点と攻守にバランスの良さを示した。

ブラジル代表 グループ結果

第1節：ブラジル代表 1-1 モロッコ代表

第2節：ブラジル代表 3-0 ハイチ代表

第3節：スコットランド代表 0-3 ブラジル代表

日本代表 ラウンド32の中継局は？

日本代表のラウンド32、ブラジル代表戦は、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信。今大会全104試合を中継する『DAZN』だが、日本戦については全試合無料ライブ配信となる。

また、地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』でも生中継を予定。衛星放送『NHK BS4K』では録画放送となる。

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