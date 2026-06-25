2026年北中米ワールドカップ(W杯)グループF第3節(最終節)のチュニジア代表vsオランダ代表が、日本時間6月26日(金)に行われる。

本記事では、チュニジアvsオランダのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

チュニジアvsオランダはどこで見られる？地上波中継は無し

チュニジアvsオランダは日本時間2026年6月26日(金)午前8:00に、カンザスシティスタジアム(アメリカ)でのキックオフを予定。試合の模様は、ネット『DAZN』が独占ライブ＆見逃し配信する。

一方、今大会一部試合の放送を発表している地上波『NHK』『日本テレビ』『フジテレビ』ではいずれも中継対象外。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では取り扱いを予定しているが、生中継ではなく録画放送となる。

なお、同時刻には同組の日本代表vsスウェーデン代表も開催。日本はオランダと勝ち点・得失点差で並んで首位を争っているため、日本にとっても重要な試合となる。

大会：北中米ワールドカップ2026

節：グループF 第3節

対戦カード：チュニジア代表 vs オランダ代表

キックオフ日時：2026年6月26日(金)午前8:00 (日本時間)

テレビ放送：NHK BSプレミアム4K(録画)

ネット配信：DAZN

チュニジアvsオランダのDAZN配信情報詳細

前述の通り、チュニジアvsオランダは『DAZN』が独占配信。無料配信の対象ではないため、視聴するには『DAZN』有料プランへの加入が必須だ。

また、『DAZN』では今大会に向け、これまでのスポーツ観戦の常識を覆す最新テクノロジーを“DAZNの目”として導入。全試合が「HDR」「5.1chサラウンド」対応となり、試合によってはメインアングル以外にも選手フォーカス(各チーム)、ベンチの様子など4分割の画面が視聴できる「マルチアングル」配信が実施される。

また、試合終了後の見逃し配信では、俯瞰・選手目線・戦術分析などの角度から試合を視聴できる“イマーシブビュー”も利用可能。3Dで視聴したい視点を選ぶことで、さらに深い見方ができるようになる。

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】