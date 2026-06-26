北中米ワールドカップ(W杯)2026の決勝トーナメント進出チームが続々と決定している。
本記事では、ラウンド32の対戦カード決定日時、日本代表が入ったトーナメントの山を紹介する。
決勝トーナメント1回戦・ラウンド32が出揃うのはいつ？
ワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦、ラウンド32の対戦カードは全12組の1位・2位、そして3位からの決勝トーナメント進出チーム決定時に出揃う。グループステージの最終節開催が最も遅いグループJの決勝トーナメント進出チームは第2節終了時点で確定していないため、ラウンド32の対戦カードが出揃うのはグループJの最終節終了時となる。
そのグループJの最終節は、日本時間6月28日(日)11:00に一斉キックオフを予定。対戦カードはアルジェリアvsオーストリア、ヨルダンvsアルゼンチンだが、アルゼンチンに関しては首位での決勝トーナメント進出が決定している。
日本代表が入った決勝トーナメントの山は？
日本はグループFを2位で通過し、ラウンド32でブラジルと対戦することが決定。試合のキックオフ日時は日本時間6月30日(火)午前2:00予定となっている。
グループFの最終節終了時点では、日本とブラジルを含めて32チーム中13チームの試合日程が決定済み。日本がブラジルに勝利した場合、ラウンド16でコートジボワールvsグループI・2位の勝者と対戦することとなる。
日本が勝ち進む場合の決勝トーナメントの日程、対戦する可能性のある相手は以下の通り。
なお、各グループ内の最新順位および決勝T進出チームはこちらの記事で紹介している。
|ラウンド
|キックオフ日時
|対戦相手
|ラウンド32
|6/30(日)
2:00
|ブラジル
|ラウンド16
|7/6(月)
5:00
|コートジボワール / I組2位
|準々決勝
|7/12(日)
6:00
|メキシコ / CEFHI組3位｜L組1位 / EHIJK組3位
|準決勝
|7/16(木)
4:00
アルゼンチン / H組2位｜D組2位 / G組2位
スイス / EFGIJ組3位｜K組1位 / DEIJL3位
|決勝
|7/20(月)
4:00
ドイツ / ABCDF組3位｜I組1位 / CDFGH組3位
南アフリカ / カナダ｜オランダ / モロッコ
or
K組2位 / L組2位｜H組1位 / J組2位
アメリカ / ボスニア・ヘルツェゴビナ｜G組1位 / AEHIJ組3位
※対戦カードはグループF最終節終了時点。
※すべて日本時間。
※「/」はラウンド32、「｜」はラウンド16、「改行」は準々決勝、「or」は準決勝で対戦するチームの区切り。
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