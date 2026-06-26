北中米ワールドカップ(W杯)2026の決勝トーナメント進出チームが続々と決定している。

本記事では、ラウンド32の対戦カード決定日時、日本代表が入ったトーナメントの山を紹介する。

決勝トーナメント1回戦・ラウンド32が出揃うのはいつ？

ワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦、ラウンド32の対戦カードは全12組の1位・2位、そして3位からの決勝トーナメント進出チーム決定時に出揃う。グループステージの最終節開催が最も遅いグループJの決勝トーナメント進出チームは第2節終了時点で確定していないため、ラウンド32の対戦カードが出揃うのはグループJの最終節終了時となる。

そのグループJの最終節は、日本時間6月28日(日)11:00に一斉キックオフを予定。対戦カードはアルジェリアvsオーストリア、ヨルダンvsアルゼンチンだが、アルゼンチンに関しては首位での決勝トーナメント進出が決定している。

日本代表が入った決勝トーナメントの山は？

日本はグループFを2位で通過し、ラウンド32でブラジルと対戦することが決定。試合のキックオフ日時は日本時間6月30日(火)午前2:00予定となっている。

グループFの最終節終了時点では、日本とブラジルを含めて32チーム中13チームの試合日程が決定済み。日本がブラジルに勝利した場合、ラウンド16でコートジボワールvsグループI・2位の勝者と対戦することとなる。

日本が勝ち進む場合の決勝トーナメントの日程、対戦する可能性のある相手は以下の通り。

なお、各グループ内の最新順位および決勝T進出チームはこちらの記事で紹介している。

ラウンド キックオフ日時 対戦相手 ラウンド32 6/30(日)

2:00 ブラジル ラウンド16 7/6(月)

5:00 コートジボワール / I組2位 準々決勝 7/12(日)

6:00 メキシコ / CEFHI組3位｜L組1位 / EHIJK組3位 準決勝 7/16(木)

4:00 アルゼンチン / H組2位｜D組2位 / G組2位 スイス / EFGIJ組3位｜K組1位 / DEIJL3位 決勝 7/20(月)

4:00 ドイツ / ABCDF組3位｜I組1位 / CDFGH組3位 南アフリカ / カナダ｜オランダ / モロッコ or K組2位 / L組2位｜H組1位 / J組2位 アメリカ / ボスニア・ヘルツェゴビナ｜G組1位 / AEHIJ組3位

※対戦カードはグループF最終節終了時点。

※すべて日本時間。

※「/」はラウンド32、「｜」はラウンド16、「改行」は準々決勝、「or」は準決勝で対戦するチームの区切り。

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