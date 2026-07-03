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cristiano ronaldo(C)Getty Images
W杯ラウンド16の全試合生中継はDAZNだけ！お得な視聴割引は7/20まで
Tsutomu Maeda

ワールドカップ・ベスト16はいつ？全対戦カード・試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
カナダ 対 モロッコ
カナダ
モロッコ
パラグアイ 対 フランス
パラグアイ
フランス
ブラジル 対 ノルウェー
ブラジル
ノルウェー
メキシコ 対 イングランド
メキシコ
イングランド
ポルトガル 対 スペイン
ポルトガル
スペイン
アメリカ合衆国 対 ベルギー
アメリカ合衆国
ベルギー
未定 対 未定
未定 対 未定

2026年W杯(ワールドカップ)ベスト16はいつから始まる？ラウンド16の全対戦カード、試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026が、ラウンド16に突入する。

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本記事では、ラウンド16の開催日程、全対戦カード、放送予定を紹介する。

W杯ベスト16はいつから開催？

FIFAワールドカップ2026・北中米大会の決勝トーナメント2回戦にあたるラウンド16は、日本時間2026年7月5日(日)～8日(水)に連日開催される。

各国が勝ち進んだ場合のトーナメント表もすでに決まっており、ラウンド16ではブラジルvsノルウェー、メキシコvsイングランド、ポルトガルvsスペインなどの注目カードが目白押しとなっている。

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W杯ベスト16の全対戦カード・試合日程は？

準々決勝を懸けたラウンド16の対戦カードは以下の通り。

開催日キックオフ対戦カード
7月5日(日)2:00カナダ vs モロッコ
7月5日(日)6:00パラグアイ vs フランス
7月6日(月)5:00ブラジル vs ノルウェー
7月6日(月)9:00メキシコ vs イングランド
7月7日(火)4:00ポルトガル vs スペイン
7月7日(火)9:00アメリカ vs ベルギー
7月8日(水)1:00アルゼンチン/カーボベルデ vs オーストラリア/エジプト
7月8日(水)5:00スイス/アルジェリア vs コロンビア/ガーナ

※すべて日本時間。

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W杯ベスト16のテレビ放送・ネット配信予定は？

ラウンド16の試合は、地上波テレビ、BS放送、ネット配信で視聴できるが、試合によって中継局は異なる。ただし、『DAZN』であればラウンド16の全8試合のライブ配信が視聴可能だ。

日時対戦カードテレビ放送ネット配信
7月5日(日)
2:00		カナダ vs モロッコNHK総合、NHK BSP4K(生)DAZN、NHK ONE
7月5日(日)
6:00		パラグアイ vs フランス日本テレビ、NHK BSP4K(録)DAZN
7月6日(月)
5:00		ブラジル vs ノルウェーNHK総合、NHK BSP4K(生)DAZN、NHK ONE
7月6日(月)
9:00		メキシコ vs イングランドNHK BSP4K(録)DAZN
7月7日(火)
4:00		ポルトガル vs スペイン日本テレビ、NHK BSP4K(録)DAZN
7月7日(火)
9:00		アメリカ vs ベルギーフジテレビ、NHK BSP4K(録)DAZN
7月8日(水)
1:00		アルゼンチン/カーボベルデ vs オーストラリア/エジプトNHK BSP4K(録)DAZN
7月8日(水)
5:00		スイス/アルジェリア vs コロンビア/ガーナNHK総合、NHK BSP4K(生)DAZN、NHK ONE

※すべて日本時間。

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