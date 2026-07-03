FIFAワールドカップ2026が、ラウンド16に突入する。

本記事では、ラウンド16の開催日程、全対戦カード、放送予定を紹介する。

W杯ベスト16はいつから開催？

FIFAワールドカップ2026・北中米大会の決勝トーナメント2回戦にあたるラウンド16は、日本時間2026年7月5日(日)～8日(水)に連日開催される。

各国が勝ち進んだ場合のトーナメント表もすでに決まっており、ラウンド16ではブラジルvsノルウェー、メキシコvsイングランド、ポルトガルvsスペインなどの注目カードが目白押しとなっている。

W杯ベスト16の全対戦カード・試合日程は？

準々決勝を懸けたラウンド16の対戦カードは以下の通り。

開催日 キックオフ 対戦カード 7月5日(日) 2:00 カナダ vs モロッコ 7月5日(日) 6:00 パラグアイ vs フランス 7月6日(月) 5:00 ブラジル vs ノルウェー 7月6日(月) 9:00 メキシコ vs イングランド 7月7日(火) 4:00 ポルトガル vs スペイン 7月7日(火) 9:00 アメリカ vs ベルギー 7月8日(水) 1:00 アルゼンチン/カーボベルデ vs オーストラリア/エジプト 7月8日(水) 5:00 スイス/アルジェリア vs コロンビア/ガーナ

※すべて日本時間。

W杯ベスト16のテレビ放送・ネット配信予定は？

ラウンド16の試合は、地上波テレビ、BS放送、ネット配信で視聴できるが、試合によって中継局は異なる。ただし、『DAZN』であればラウンド16の全8試合のライブ配信が視聴可能だ。

日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 7月5日(日)

2:00 カナダ vs モロッコ NHK総合、NHK BSP4K(生) DAZN、NHK ONE 7月5日(日)

6:00 パラグアイ vs フランス 日本テレビ、NHK BSP4K(録) DAZN 7月6日(月)

5:00 ブラジル vs ノルウェー NHK総合、NHK BSP4K(生) DAZN、NHK ONE 7月6日(月)

9:00 メキシコ vs イングランド NHK BSP4K(録) DAZN 7月7日(火)

4:00 ポルトガル vs スペイン 日本テレビ、NHK BSP4K(録) DAZN 7月7日(火)

9:00 アメリカ vs ベルギー フジテレビ、NHK BSP4K(録) DAZN 7月8日(水)

1:00 アルゼンチン/カーボベルデ vs オーストラリア/エジプト NHK BSP4K(録) DAZN 7月8日(水)

5:00 スイス/アルジェリア vs コロンビア/ガーナ NHK総合、NHK BSP4K(生) DAZN、NHK ONE

※すべて日本時間。

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