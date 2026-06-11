DAZNはいつ入るのがお得？ワールドカップ全試合を最安で見る方法

2026年FIFAワールドカップでは、『DAZN』が全104試合をライブ配信する予定だ。サッカー日本代表戦や決勝など一部試合は無料配信も予定されているため、加入タイミングによって料金や視聴できるコンテンツが変わってくる。

本記事では、ワールドカップ観戦を目的とした場合のDAZN加入タイミングについて紹介する。

DAZNでワールドカップを見るならいつの加入がお得？

FIFAワールドカップ2026を『DAZN』で視聴する予定なら、大会2日目の2026年6月13日(土)に加入するのがおすすめだ。

もし6月13日(土)に月額プランに加入した場合、1か月の契約期間は7月12日の23:59まで（翌月13日が更新日）となる。つまり、有料配信となる準々決勝の全試合を見届けた直後に契約期間が終了し、そのまま7月15日(水)以降に開催される無料配信の準決勝、3位決定戦、決勝へスムーズに移行することができる。

ただし、開幕日（日本時間6月12日）に行われる開会式やメキシコvs南アフリカの開幕戦、韓国vsチェコは視聴できないが、開会式と開幕戦はNHKで中継予定となっている。

日付(日本時間) やるべきこと 理由と注意点 ～6月12日(金) 加入しない（待機） 開会式と開幕戦はNHKで見る（韓国vsチェコは見られない） 6月13日(土) DAZN Standardに加入

★必ず「月額プラン」を選択 キャンペーンで初月1,980円(税込)

加入後すぐに解約手続き

解約しても7月12日までは視聴可能 ～7月12日(日) 有料配信枠の全試合視聴が完了 準々決勝の最終試合まで見られる 7月12日(日)23:59 月額プランの有料契約が終了 自動的に課金がストップ 7月15日(水)～ 準決勝以降は完全無料で視聴 アカウントはそのままでOK

DAZNは準決勝・3決・決勝を無料配信

※スケジュールはあくまで参考例です

※放送予定・配信内容は変更となる可能性あり

※契約期間など詳しくはDAZN公式サイトでご確認ください

DAZNの月額料金は日割りになる？

Getty Images

『DAZN(ダゾーン)』の月額料金は日割り計算には対応していない。月の途中で加入した場合でも、利用していない日数分が割引されることはなく、契約プランごとの料金がそのまま請求される。

ただし、「DAZN Standard」や「DAZN Global」などの一般的なプランでは、加入日を起点として1カ月間の契約サイクルがスタートする。そのため、月末に加入した場合でも翌月同日まで利用でき、実質的に損をすることはない。

例えば6月13日に加入した場合、次回請求日は7月12日となる。月初や月末を気にせず好きなタイミングで加入できるのが特徴だ。

また、解約時についても日割り返金は行われない。途中で解約手続きをしても契約期間終了日までは視聴可能だが、残り期間分の返金は受けられない。

プラン 日割り対応 請求サイクル DAZN Standard × 加入日から1カ月ごと

DAZN Standard月額プランの割引キャンペーン実施中！

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【1か月視聴可能】DAZN加入後すぐ解約手続きをする方法

DAZN加入後にすぐ解約しても、現在の契約期間（最低限必要な期間）で自動更新を停止するという手続きになるので、即座に視聴できなくなることはない。

ここでは最も一般的な「DAZN公式サイトからの直接登録（クレジットカード等）」の場合の解約方法を紹介する。

手順 アクション 詳細 1 ウェブブラウザでログイン スマートフォンまたはパソコンのSafariやGoogle Chromeなどのブラウザで、DAZN公式サイトにアクセスし、ログイン 2 マイ・アカウントを開く 画面右上のメニュー（プロフィールアイコン）から「マイ・アカウント」を選択 3 プラン情報を選択 プランの項目にある「プランの詳細を見る」、または画面左側のメニューから「プラン」を選択 4 「プランを解約」をクリック 表示された画面で、「プランを解約」ボタンをクリック 5 手続き完了 解約理由の選択、オファーの提示（「結構です」を選択）を経て、パスワードを入力し、手続きを完了

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