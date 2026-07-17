W杯3位決定戦はいつ？何時から？フランスvsイングランドの試合日程・地上波中継予定まとめ

FIFAワールドカップの3位決定戦は、準決勝で敗れた2チームが大会3位の座を懸けて対戦する一戦だ。
本記事では、FIFAワールドカップ2026の3位決定戦の試合日程、会場、地上波テレビ中継・ネット配信予定について紹介する。
W杯3位決定戦はいつ？何時から？試合日程を紹介
FIFAワールドカップ2026の3位決定戦は、日本時間2026年7月19日(日)6:00にキックオフ予定だ。準決勝で敗れたフランス代表とイングランド代表が、大会3位の座を懸けて対戦する。
会場はアメリカ・フロリダ州マイアミのハードロック・スタジアム。大会呼称ではマイアミ・スタジアムとして使用される。決勝進出は逃したものの、欧州の強豪同士が顔を合わせる注目カードとなる。
日本では早朝の時間帯に行われるため、リアルタイムで観戦する場合はキックオフ時間や放送・配信予定を事前に確認しておきたい。
|試合
|日程
|キックオフ
|会場
|フランス代表 vs イングランド代表
|2026年7月19日(日)
|6:00(日本時間)
|マイアミ・スタジアム
（ハードロック・スタジアム）
W杯3位決定戦の地上波中継は？
FIFAワールドカップ2026の3位決定戦、フランス代表vsイングランド代表は、NHK総合で地上波生中継される予定だ。放送は日本時間2026年7月19日(日)5:45から始まり、試合は6:00にキックオフを迎える。
NHK総合の中継では、福西崇史氏と森岡隆三氏が解説、西阪太志アナウンサーが実況を担当する。準決勝で敗れた両チームによる一戦ではあるものの、フランスとイングランドという欧州の強豪国同士の対戦だけに、注目度は高い。
また、衛星放送ではNHK BSプレミアム4Kでも生中継が予定されている。ネット配信では『DAZN』がライブ配信を行い、3位決定戦は無料アカウントの「DAZN Freemium」でも視聴できる対象となっている。
|放送・配信
|形態
|放送・配信時間
|実況・解説
|DAZN
|ネット配信
|ライブ配信
|未発表
|NHK総合
|地上波
|2026年7月19日(日)5:45～
キックオフ：6:00
|解説：福西崇史、森岡隆三
実況：西阪太志
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|生中継予定
|NHK総合と同内容
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