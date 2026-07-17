W杯3位決定戦はいつ？何時から？フランスvsイングランドの試合日程・地上波中継予定まとめ

FIFAワールドカップの3位決定戦は、準決勝で敗れた2チームが大会3位の座を懸けて対戦する一戦だ。

本記事では、FIFAワールドカップ2026の3位決定戦の試合日程、会場、地上波テレビ中継・ネット配信予定について紹介する。

W杯3位決定戦はいつ？何時から？試合日程を紹介

FIFAワールドカップ2026の3位決定戦は、日本時間2026年7月19日(日)6:00にキックオフ予定だ。準決勝で敗れたフランス代表とイングランド代表が、大会3位の座を懸けて対戦する。

会場はアメリカ・フロリダ州マイアミのハードロック・スタジアム。大会呼称ではマイアミ・スタジアムとして使用される。決勝進出は逃したものの、欧州の強豪同士が顔を合わせる注目カードとなる。

日本では早朝の時間帯に行われるため、リアルタイムで観戦する場合はキックオフ時間や放送・配信予定を事前に確認しておきたい。

試合 日程 キックオフ 会場 フランス代表 vs イングランド代表 2026年7月19日(日) 6:00(日本時間) マイアミ・スタジアム

（ハードロック・スタジアム）

W杯3位決定戦の地上波中継は？

FIFAワールドカップ2026の3位決定戦、フランス代表vsイングランド代表は、NHK総合で地上波生中継される予定だ。放送は日本時間2026年7月19日(日)5:45から始まり、試合は6:00にキックオフを迎える。

NHK総合の中継では、福西崇史氏と森岡隆三氏が解説、西阪太志アナウンサーが実況を担当する。準決勝で敗れた両チームによる一戦ではあるものの、フランスとイングランドという欧州の強豪国同士の対戦だけに、注目度は高い。

また、衛星放送ではNHK BSプレミアム4Kでも生中継が予定されている。ネット配信では『DAZN』がライブ配信を行い、3位決定戦は無料アカウントの「DAZN Freemium」でも視聴できる対象となっている。

放送・配信 形態 放送・配信時間 実況・解説 DAZN ネット配信 ライブ配信 未発表 NHK総合 地上波 2026年7月19日(日)5:45～

キックオフ：6:00 解説：福西崇史、森岡隆三

実況：西阪太志 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継予定 NHK総合と同内容

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