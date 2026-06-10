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DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定
Aoi Fujimiya

Jリーグオールスター2026はいつ開催？何時から？試合日程・放送配信予定まとめ

J1 リーグ

Jリーグオールスター2026はいつ？何時から？試合日程・放送予定

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『JリーグオールスターDAZNカップ2026』が、2026年6月13日(土)に開催される。Jリーグオールスターゲームとしては2009年以来17年ぶりの復活となり、J1・J2・J3の全60クラブから選ばれた選手たちが一堂に会する。

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本記事では、Jリーグオールスター2026の試合スケジュール、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

Jリーグオールスター2026はいつ？何時から？

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』は、2026年6月13日(土)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。Jリーグオールスターとしては2009年以来17年ぶりの復活となり、J1・J2・J3の全60クラブから選ばれた選手たちが集結する注目イベントだ。

当日は10時に開門し、12時からオープニングセレモニーがスタート予定。13時から1回戦第1試合が行われ、6チームによる1DAYトーナメント形式で優勝チームを決定する。

試合だけでなく、JリーグOBが登場するセレモニーや、春畑道哉、Little Glee Monsterによる決勝前ライブ、表彰式なども実施予定。オールスターならではの特別な一日となる。

Jリーグオールスター2026の主なスケジュールは以下の通り。

時間内容
10:00開門
12:00～12:20オープニングセレモニー
13:00～13:301回戦①
14:00～14:301回戦②
15:05～15:255・6位決定戦
15:35～16:00明治安田Jリーグ百年構想リーグ表彰式
16:15～16:45準決勝①
17:15～17:45準決勝②
18:25～18:453・4位決定戦
19:15～19:35決勝前セレモニー・Special Live
19:35～20:05決勝
20:20～20:50表彰式＆アフターマッチセレモニー

※スケジュールは予定であり、当日の進行状況により変更となる場合があります。

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JリーグオールスターDAZNカップの放送・配信予定は？

『JリーグオールスターDAZNカップ』は、スポーツ配信サービス『DAZN』で全試合をライブ配信する予定となっている。大会は無料視聴の対象となっており、DAZNアカウントを作成すれば追加料金なしで観戦可能だ。

2026年大会はJ1・J2・J3の全60クラブから選ばれた選手が集う特別イベントとして開催されるが、現時点でテレビ地上波やBS、CSでの放送は発表されていない。そのため、ライブ観戦のメイン手段はDAZNとなる。

配信ではトーナメント全試合に加え、開会セレモニーや決勝前パフォーマンス、表彰式なども視聴可能。試合以外の演出も含めて楽しめる構成となっている。

また、見逃し配信にも対応予定のため、リアルタイムで視聴できない場合でも後から大会の模様をチェックできる。

項目内容
配信サービスDAZN
配信内容全試合ライブ配信
料金無料(DAZNアカウント登録のみ)
地上波放送予定なし
BS放送放送予定なし
CS放送放送予定なし
見逃し配信あり
FanZone機能利用可能

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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