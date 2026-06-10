Jリーグオールスター2026はいつ開催？何時から？試合日程・放送配信予定まとめ

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』が、2026年6月13日(土)に開催される。Jリーグオールスターゲームとしては2009年以来17年ぶりの復活となり、J1・J2・J3の全60クラブから選ばれた選手たちが一堂に会する。

本記事では、Jリーグオールスター2026の試合スケジュール、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

Jリーグオールスター2026はいつ？何時から？

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』は、2026年6月13日(土)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。Jリーグオールスターとしては2009年以来17年ぶりの復活となり、J1・J2・J3の全60クラブから選ばれた選手たちが集結する注目イベントだ。

当日は10時に開門し、12時からオープニングセレモニーがスタート予定。13時から1回戦第1試合が行われ、6チームによる1DAYトーナメント形式で優勝チームを決定する。

試合だけでなく、JリーグOBが登場するセレモニーや、春畑道哉、Little Glee Monsterによる決勝前ライブ、表彰式なども実施予定。オールスターならではの特別な一日となる。

Jリーグオールスター2026の主なスケジュールは以下の通り。

時間 内容 10:00 開門 12:00～12:20 オープニングセレモニー 13:00～13:30 1回戦① 14:00～14:30 1回戦② 15:05～15:25 5・6位決定戦 15:35～16:00 明治安田Jリーグ百年構想リーグ表彰式 16:15～16:45 準決勝① 17:15～17:45 準決勝② 18:25～18:45 3・4位決定戦 19:15～19:35 決勝前セレモニー・Special Live 19:35～20:05 決勝 20:20～20:50 表彰式＆アフターマッチセレモニー

※スケジュールは予定であり、当日の進行状況により変更となる場合があります。

JリーグオールスターDAZNカップの放送・配信予定は？

『JリーグオールスターDAZNカップ』は、スポーツ配信サービス『DAZN』で全試合をライブ配信する予定となっている。大会は無料視聴の対象となっており、DAZNアカウントを作成すれば追加料金なしで観戦可能だ。

2026年大会はJ1・J2・J3の全60クラブから選ばれた選手が集う特別イベントとして開催されるが、現時点でテレビ地上波やBS、CSでの放送は発表されていない。そのため、ライブ観戦のメイン手段はDAZNとなる。

配信ではトーナメント全試合に加え、開会セレモニーや決勝前パフォーマンス、表彰式なども視聴可能。試合以外の演出も含めて楽しめる構成となっている。

また、見逃し配信にも対応予定のため、リアルタイムで視聴できない場合でも後から大会の模様をチェックできる。

項目 内容 配信サービス DAZN 配信内容 全試合ライブ配信 料金 無料(DAZNアカウント登録のみ) 地上波 放送予定なし BS放送 放送予定なし CS放送 放送予定なし 見逃し配信 あり FanZone機能 利用可能

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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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