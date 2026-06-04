Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Trump Administration Announces August 1 Deadline For Japan And Korea 25 Percent TariffsGetty Images News
サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

ワールドカップ観戦に向いたテレビサイズは何インチ？視聴距離別のおすすめサイズまとめ

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

ワールドカップ2026観戦におすすめのテレビサイズは？55・65・75・85インチの部屋別におすすめを紹介。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

DAZNのサッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯、アジアカップ、海外サッカー、Jリーグをお得に視聴！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引キャンペーン実施中
DAZN期間限定で半額以下！
dazn 2026 worldcup cp kv

DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が月額1,980円(税込) ※最初の3カ月間

月額プランが対象、月ごとに途中解約も可能！

7/20まで大幅値下げ！

特にW杯はピッチ全体の動きや選手のポジショニングを把握するスポーツだけに、画面サイズによって視聴体験が大きく変わる。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

本記事では、W杯観戦に向いたテレビサイズの目安について紹介する。

ワールドカップ観戦に向いたテレビサイズは？

FIFA WORLD CUP 2026 LOGO COLOURFIFA

FIFAワールドカップ2026を大画面で楽しみたい場合、テレビサイズは「部屋の広さ」ではなく「視聴距離」を基準に選ぶのがおすすめだ。

近年主流となっている4Kテレビは高精細な映像表現が可能で、適切な距離で視聴することでスタジアム観戦に近い没入感を味わえる。

特にサッカーはピッチ全体の動きや選手配置を把握することが重要なスポーツのため、映画やバラエティ番組以上に画面サイズの影響を受けやすい。

一般的に4Kテレビの推奨視聴距離は「画面の高さの約1.5倍」とされており、距離に応じて最適なサイズも変わってくる。

テレビサイズ推奨視聴距離おすすめ環境
55インチ約1.0〜1.7m6畳前後の部屋
65インチ約1.2〜2.0m8畳以上のリビング
75インチ約1.4〜2.3m10畳以上の広い空間
85インチ約2.6m以上大型リビング・ホームシアター

一人暮らしや寝室で観戦する場合は55インチ前後でも十分な迫力を楽しめるが、家族や友人と複数人でW杯を観戦するなら65インチ以上が人気となっている。

また、2026年大会は『DAZN』やNHK BSプレミアム4Kなど高画質視聴環境も充実しているため、4K対応の65インチ以上を選ぶことで、より臨場感のある観戦が可能になる。

特に日本代表戦や決勝トーナメントを最高の環境で楽しみたいなら、視聴距離に問題がなければ75インチクラスも有力な選択肢となりそうだ。

おすすめの55インチテレビ

tv 55 sizeAmazon

商品名価格(税込)
TCL 55Q6CS79,800円
TCL 55Q7C112,320円
ハイセンス 55E7N74,800円
PHILIPS MLED80085,800円
TCL 55V6C63,800円

おすすめの65インチテレビ

tv 65 sizeAmazon

商品名価格(税込)
ハイセンス 65E50R82,420円
REGZA 65E350R130,000円
ハイセンス 65E7N94,800円
シャオミ 65インチ チューナーレステレビ69,800円
SONY BRAVIA KJ-65X75WL142,000円

おすすめの75インチテレビ

tv 75 sizeAmazon

商品名価格(税込)
TCL 75V6C99,800円
LG 75UT8000PJB120,000円
LG 75NU850BPJA151,800円
REGZA 75E350M135,000円
TCL 75Q6C159,800円

おすすめの85インチテレビ

tv 85 sizeAmazon

商品名価格(税込)
TCL 85P7L179,800円
ハイセンス 85E70R238,000円
ハイセンス 85E7N PRO228,000円
ハイセンス 85E60N178,000円
TCL 85Q6C198,000円

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

ワールドカップ観戦向きのテレビに必要なスペックは？

FIFAワールドカップ2026を大画面で楽しむなら、テレビサイズだけでなく映像性能にも注目したい。

サッカーは全スポーツの中でも動きが速く、ボールや選手が常に画面内を移動するため、テレビ性能によって見やすさが大きく変わる。

特に65インチ以上の大型テレビでは、映像の滑らかさや視野角性能が観戦体験に直結しやすい。

そのなかでも重視したいのが「倍速駆動パネル」だ。

倍速駆動に対応したテレビは、ボールの軌道やカウンター時の選手の動きを滑らかに表示しやすく、残像感を軽減できる。

日本代表戦や決勝トーナメントなど緊張感のある試合では、一瞬のプレーを見逃しにくくなるメリットもある。

また、家族や友人と複数人で観戦する場合は、広視野角パネルも重要なポイントとなる。

斜めから見ても色味や明るさが変化しにくく、リビングでのスポーツ観戦との相性が良い。

  • 倍速駆動パネル対応モデルを選ぶ
  • 65インチ以上なら残像性能も重視する
  • 複数人観戦なら広視野角パネルがおすすめ
  • 4K対応モデルを選ぶと高画質視聴しやすい

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

テレビサイズ選びで迷ったら大きめがおすすめ

W杯観戦用のテレビ選びでサイズに迷った場合は、設置スペースや視聴距離に問題がない限り、大きめのモデルを選ぶほうが満足度は高くなりやすい。

実際にテレビ購入後の感想として多いのは、「大きすぎた」という後悔よりも、「もうワンサイズ大きいモデルにしておけばよかった」という声だ。

特にサッカーはピッチ全体を映すシーンが多く、画面が大きいほど選手の動きやフォーメーション変化を把握しやすくなる。

また、大画面による迫力は試合への没入感にも直結するため、日本代表戦や決勝トーナメントなどのビッグマッチでは違いを実感しやすい。

近年は65インチや75インチだけでなく、85インチ以上の大型テレビも一般家庭へ普及し始めている。

さらに壁掛け設置を活用すれば、テレビ台が不要になり、圧迫感を抑えながら大画面環境を構築することも可能だ。

一度大画面に慣れてしまうと、小さいサイズへ戻りにくいとも言われており、W杯を最高の環境で楽しみたいなら、予算と設置スペースが許す範囲で大きめのサイズを検討したい。

おすすめの液晶テレビ

1 el tvREGZA レグザ テレビ 40S25R (40インチ / フルハイビジョン テレビ/液晶/クリア音声/ダブルチューナー/裏番組録画 / 2025年モデル) 2 el tv【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】50V型 50E50R 4K スマート Wチューナー内蔵 ネット動画 液晶 テレビ HDMI2.1 低遅延ゲームモード Alexa AirPlay2 2025年モデル 3 el tv山善 テレビ Wチューナー 液晶 32インチ ハイビジョン QRTN-32W2K
4 el tv[東京Deco] 22V型 フルハイビジョン 液晶テレビ HDMI搭載 [外付けHDDHDD搭載] LED直下型バックライト 22インチ FHD HDMI USB HDD録画機 液晶 壁掛け対応 16 20 24 32 日本設計ボード 日本メーカー製 地上デジタル TV 型 o000 5 el tv【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】55V型 55E7N PRO 4K Mini LED 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa ゲームモード AirPlay2 液晶 テレビ 6 el tv山善 テレビ チューナーレス 液晶 4K 50インチ ネット動画対応 地上波受信なし QRH-50TL4K

おすすめの有機ELテレビ

1 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED48B5PJA 48V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2025年モデル 2 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED77B3PJA 77V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2023年モデル 3 tv yuki el REGZA 55インチ 有機EL 55X8900N スマートテレビ Dolby Atmos対応 2024年モデル
4 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED65B5PJA 65V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2025年モデル 5 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED55B5PJA 55V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2025年モデル 6 tv yuki el REGZA(レグザ) テレビ 48インチ 有機EL OLED 4K 倍速 48X8900R ネット動画 2画面機能 Dolby Atmos

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN world cup monthly sub campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。