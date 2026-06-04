特にW杯はピッチ全体の動きや選手のポジショニングを把握するスポーツだけに、画面サイズによって視聴体験が大きく変わる。

本記事では、W杯観戦に向いたテレビサイズの目安について紹介する。

ワールドカップ観戦に向いたテレビサイズは？

FIFA

FIFAワールドカップ2026を大画面で楽しみたい場合、テレビサイズは「部屋の広さ」ではなく「視聴距離」を基準に選ぶのがおすすめだ。

近年主流となっている4Kテレビは高精細な映像表現が可能で、適切な距離で視聴することでスタジアム観戦に近い没入感を味わえる。

特にサッカーはピッチ全体の動きや選手配置を把握することが重要なスポーツのため、映画やバラエティ番組以上に画面サイズの影響を受けやすい。

一般的に4Kテレビの推奨視聴距離は「画面の高さの約1.5倍」とされており、距離に応じて最適なサイズも変わってくる。

テレビサイズ 推奨視聴距離 おすすめ環境 55インチ 約1.0〜1.7m 6畳前後の部屋 65インチ 約1.2〜2.0m 8畳以上のリビング 75インチ 約1.4〜2.3m 10畳以上の広い空間 85インチ 約2.6m以上 大型リビング・ホームシアター

一人暮らしや寝室で観戦する場合は55インチ前後でも十分な迫力を楽しめるが、家族や友人と複数人でW杯を観戦するなら65インチ以上が人気となっている。

また、2026年大会は『DAZN』やNHK BSプレミアム4Kなど高画質視聴環境も充実しているため、4K対応の65インチ以上を選ぶことで、より臨場感のある観戦が可能になる。

特に日本代表戦や決勝トーナメントを最高の環境で楽しみたいなら、視聴距離に問題がなければ75インチクラスも有力な選択肢となりそうだ。

おすすめの55インチテレビ

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おすすめの65インチテレビ

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おすすめの75インチテレビ

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おすすめの85インチテレビ

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ワールドカップ観戦向きのテレビに必要なスペックは？

FIFAワールドカップ2026を大画面で楽しむなら、テレビサイズだけでなく映像性能にも注目したい。

サッカーは全スポーツの中でも動きが速く、ボールや選手が常に画面内を移動するため、テレビ性能によって見やすさが大きく変わる。

特に65インチ以上の大型テレビでは、映像の滑らかさや視野角性能が観戦体験に直結しやすい。

そのなかでも重視したいのが「倍速駆動パネル」だ。

倍速駆動に対応したテレビは、ボールの軌道やカウンター時の選手の動きを滑らかに表示しやすく、残像感を軽減できる。

日本代表戦や決勝トーナメントなど緊張感のある試合では、一瞬のプレーを見逃しにくくなるメリットもある。

また、家族や友人と複数人で観戦する場合は、広視野角パネルも重要なポイントとなる。

斜めから見ても色味や明るさが変化しにくく、リビングでのスポーツ観戦との相性が良い。

倍速駆動パネル対応モデルを選ぶ

65インチ以上なら残像性能も重視する

複数人観戦なら広視野角パネルがおすすめ

4K対応モデルを選ぶと高画質視聴しやすい

テレビサイズ選びで迷ったら大きめがおすすめ

W杯観戦用のテレビ選びでサイズに迷った場合は、設置スペースや視聴距離に問題がない限り、大きめのモデルを選ぶほうが満足度は高くなりやすい。

実際にテレビ購入後の感想として多いのは、「大きすぎた」という後悔よりも、「もうワンサイズ大きいモデルにしておけばよかった」という声だ。

特にサッカーはピッチ全体を映すシーンが多く、画面が大きいほど選手の動きやフォーメーション変化を把握しやすくなる。

また、大画面による迫力は試合への没入感にも直結するため、日本代表戦や決勝トーナメントなどのビッグマッチでは違いを実感しやすい。

近年は65インチや75インチだけでなく、85インチ以上の大型テレビも一般家庭へ普及し始めている。

さらに壁掛け設置を活用すれば、テレビ台が不要になり、圧迫感を抑えながら大画面環境を構築することも可能だ。

一度大画面に慣れてしまうと、小さいサイズへ戻りにくいとも言われており、W杯を最高の環境で楽しみたいなら、予算と設置スペースが許す範囲で大きめのサイズを検討したい。

おすすめの液晶テレビ

おすすめの有機ELテレビ

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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【日本代表】

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