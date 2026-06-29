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Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
日本のW杯32強ブラジル戦は6/30(火)2:00開始！DAZNでもライブ配信
Tsutomu Maeda

【放送情報】サッカーW杯 日本対ブラジルは6/30(火)午前2時キックオフ！地上波・BS・ネット配信は？

ワールドカップ
日本
ブラジル
ブラジル 対 日本

サッカー日本代表のFIFAワールドカップ(W杯)2026・ラウンド32、ブラジル戦は2時キックオフ！最新の放送情報を紹介。

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日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のラウンド32でブラジル代表と対戦する。

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本記事では、ブラジル戦の放送情報を紹介する。

日本対ブラジルの放送情報｜地上波・BS・ネット配信は？

日本vsブラジルは、ネット『DAZN』がライブ配信。テレビ放送は『フジテレビ』、衛星放送『NHK BS』が生中継、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』が録画放送を行う。

視聴方法放送・配信開始時間中継形態実況・解説
DAZN1:00～無料ライブ配信
※見逃し配信あり		解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：桑原学
進行：野村明弘
フジテレビ0:50～生中継メインキャスター：ジョン カビラ
メイン解説：小野伸二
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
キャスター：佐久間みなみ、原田 葵
実況：中村光宏
リポート：黒瀬翔生
NHK BS1:10～生中継現地解説：本田圭佑、林陵平
現地実況：小宮山晃義
現地アナウンサー：西阪太志
スタジオ解説：福西崇史、佐藤寿人、田中マルクス闘莉王
スタジオアナウンサー：鳥海貴樹、浅田春奈
NHK BSプレミアム4K21:00～録画放送NHK BSと同様

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日本対ブラジルをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】

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