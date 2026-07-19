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spain argentinaGetty Images
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Yuta Tokuma

スペインvsアルゼンチンの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

ワールドカップ
スペイン 対 アルゼンチン
スペイン
アルゼンチン

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026決勝で対戦するスペイン代表とアルゼンチン代表の通算対戦成績は？過去の直接対決・ワールドカップ対戦歴・最新結果を紹介。

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FIFAワールドカップ2026決勝でスペイン代表とアルゼンチン代表が激突。準決勝で優勝候補の本命フランスに勝利して2010年大会以来の決勝進出を決めたスペインと、準決勝でイングランドに逆転勝利して連覇に王手を掛けた王者アルゼンチンが世界一の称号を懸けて対戦する。

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本記事では、この一戦を前にスペインvsアルゼンチンの通算対戦成績を紹介する。

スペインvsアルゼンチンの通算対戦成績は？

スペイン代表とアルゼンチン代表は、これまでに14度対戦。スペインの6勝、アルゼンチンの6勝、2引き分けと、拮抗している。ワールドカップではこれまでに1度対戦しており、1966年大会のグループステージでアルゼンチンが2-1でスペインに勝利した。

両者は本来、今年3月のインターナショナルブレイク中に欧州王者と南米王者の一戦「フィナリッシマ」で対戦予定だったが、中東情勢が不安定のため、この一戦は中止となっていた。

■スペインvsアルゼンチン｜通算対戦成績

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開催日大会結果
1952年12月7日国際親善試合スペイン 0-1 アルゼンチン
1953年7月5日国際親善試合アルゼンチン 1-0 スペイン
1960年7月24日国際親善試合アルゼンチン 2-0 スペイン
1961年6月11日国際親善試合スペイン 2-0 アルゼンチン
1966年7月13日ワールドカップアルゼンチン 2-1 スペイン
1972年10月11日国際親善試合スペイン 1-0 アルゼンチン
1974年10月12日国際親善試合アルゼンチン 1-1 スペイン
1988年10月12日国際親善試合スペイン 1-1 アルゼンチン
1995年9月20日国際親善試合スペイン 2-1 アルゼンチン
1999年11月17日国際親善試合スペイン 0-2 アルゼンチン
2006年10月11日国際親善試合スペイン 2-1 アルゼンチン
2009年11月14日国際親善試合スペイン 2-1 アルゼンチン
2010年9月7日国際親善試合アルゼンチン 4-1 スペイン
2018年3月27日国際親善試合スペイン 6-1 アルゼンチン

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スペインvsアルゼンチンの試合日程は？

FIFAワールドカップ2026決勝のスペイン代表vsアルゼンチン代表は、日本時間2026年7月20日(月)4:00にキックオフが予定されている。

会場はアメリカのニュージャージー州にある「ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム」だ。

ラウンド試合日時会場
決勝スペインvsアルゼンチン2026年7月20日(月)4:00ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム

※日本時間表記

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スペインvsアルゼンチンの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026決勝のスペイン代表vsアルゼンチン代表は、地上波『NHK総合』、BS『NHK BSプレミアム4K』で生中継される。

また、インターネットでは『DAZN』が無料ライブ配信を実施する。『NHK ONE』でも『NHK総合』と同時中継予定だ。

チャンネル形態中継開始
DAZNネット午前4:00
NHK総合地上波午前3:00
NHK BSP4KBS午前3:00
午後9:00(録画)
NHK ONEネット午前3:00

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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